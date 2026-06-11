Real Madrid, Jose Mourinho'nun üç yıllık sözleşmeyle geri dönüşünü nihayet doğruladı ve göreve başlama tarihini açıkladı

Real Madrid, Álvaro Arbeloa'nın ayrılışını resmileştirdikten sonra Mourinho'nun teknik direktör olarak ikinci kez göreve getirildiğini doğruladı. 63 yaşındaki teknik adam, ilk ayrılışından 13 yıl sonra büyük bir heyecanla İspanya'nın başkentine geri dönüyor ve 2029 yılına kadar geçerli olacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Deneyimli teknik direktör, Benfica'da geçirdiği bir sezonun ardından İspanyol kulübüne geri dönüyor. Benfica, Çarşamba günü Madrid'in Portekiz'deki sözleşmesinden kurtulması için 15 milyon avroluk tazminat ödemeye hazır olduğunu doğrulamıştı.

Real Madrid ayrıca Mourinho'nun resmi göreve başlama tarihini de açıkladı ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid C.F. Yönetim Kurulu, bugün 11 Haziran Perşembe günü Florentino Pérez başkanlığında toplandı ve José Mourinho'yu 30 Haziran 2029 tarihine kadar önümüzdeki üç sezon boyunca birinci takımın teknik direktörü olarak atamayı kararlaştırdı. José Mourinho, hazırlık sezonunun başlayacağı 13 Temmuz'da Real Madrid'e katılacak."







