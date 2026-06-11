AFP
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Real Madrid, Jose Mourinho'nun üç yıllık sözleşmeyle geri dönüşünü nihayet doğruladı ve göreve başlama tarihini açıkladı
"Özel Adam" Bernabeu'ya geri dönüyor
Real Madrid, Álvaro Arbeloa'nın ayrılışını resmileştirdikten sonra Mourinho'nun teknik direktör olarak ikinci kez göreve getirildiğini doğruladı. 63 yaşındaki teknik adam, ilk ayrılışından 13 yıl sonra büyük bir heyecanla İspanya'nın başkentine geri dönüyor ve 2029 yılına kadar geçerli olacak üç yıllık bir sözleşme imzaladı.
Deneyimli teknik direktör, Benfica'da geçirdiği bir sezonun ardından İspanyol kulübüne geri dönüyor. Benfica, Çarşamba günü Madrid'in Portekiz'deki sözleşmesinden kurtulması için 15 milyon avroluk tazminat ödemeye hazır olduğunu doğrulamıştı.
Real Madrid ayrıca Mourinho'nun resmi göreve başlama tarihini de açıkladı ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid C.F. Yönetim Kurulu, bugün 11 Haziran Perşembe günü Florentino Pérez başkanlığında toplandı ve José Mourinho'yu 30 Haziran 2029 tarihine kadar önümüzdeki üç sezon boyunca birinci takımın teknik direktörü olarak atamayı kararlaştırdı. José Mourinho, hazırlık sezonunun başlayacağı 13 Temmuz'da Real Madrid'e katılacak."
- AFP
Perez seçim vaadini yerine getiriyor
Madrid Başkanı Perez, geçen hafta sonu yapılan kulüp üyeleri oylamasında zafer kazanmadan önce, 2013 yılında kulüpten ayrılan Mourinho'yu geri getirmeyi yeniden seçilme vaatlerinden biri haline getirmişti. Başkanın zaferi, Mourinho'nun göreve başlamasının önünü hemen açarak, kadroyu yeniden canlandırma kampanyasının temel bir ayağını yerine getirdi.
Perez ayrıca Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries'in transferini taahhüt etti ve bir "Galactico" transferi için 150 milyon avroluk bir teklifte bulunacağına söz verdi. Bu sözünü yerine getirmek için Madrid, bu hafta başında Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez için 150 milyon avroluk bir teklifte bulunduğunu duyurdu, ancak bu teklif daha sonra reddedildi.
Portekizli teknik direktörü zorlu günler bekliyor
Mourinho, önce Carlo Ancelotti, ardından Xabi Alonso ve Arbeloa yönetiminde üst üste iki sezon kupa kazanamayan takımı yeniden rayına oturtma göreviyle Madrid’e geri dönüyor. Son dönemdeki başarısızlıklar nedeniyle sabırsızlaşan zorlu bir ortamda, “Özel Adam”dan hemen sonuç alması bekleniyor.
Portekizli teknik direktör, en son 2010 ile 2013 yılları arasında Madrid'in başında yer almış ve bir LaLiga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve bir İspanya Süper Kupası kazanmıştı. Ayrıca, o dönem üç kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselmişti. Bernabeu'dan ayrıldığından bu yana Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma, Fenerbahçe ve Benfica'yı çalıştırdı.
- AFP
Mourinho'nun son dönemdeki performansı mercek altına alındı
Mourinho'nun en son bir kupa kazandığından bu yana – Roma ile kazandığı Konferans Ligi – dört yıl geçti; en son lig şampiyonluğunu ise 2015'te Chelsea ile kazandığı Premier Lig'den bu yana on yıldan fazla zaman geçti. Savunma odaklı taktiksel yaklaşımının modern futbolun en üst seviyesinde hâlâ hakimiyet kurabilip kuramayacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.
Benfica'da geçen sezon Portekiz liginde yenilmez kaldı, ancak bu, Porto ve Sporting'in ardından üçüncü sırada bitirmesine yetmedi. Mourinho'nun Benfica takımı, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında da Madrid tarafından elendi.