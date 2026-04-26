Jose Mourinho Benfica 2025-26
Real Madrid, Jose Mourinho'nun kulübe sansasyonel bir dönüş yapmak istediğinin "farkında"; Benfica'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi süresinin sona erme tarihi açıklandı

Jose Mourinho'nun Real Madrid'e muhteşem bir dönüş yapmayı planladığı bildiriliyor. Portekizli teknik direktör, İspanya'da henüz tamamlamadığı işleri olduğunu düşünüyor ve Benfica sözleşmesindeki özel serbest kalma maddesi yakında sona ereceği için, Los Blancos teknik direktörlük seçeneklerini değerlendirirken onu kadrolarına katmak için çok kısa bir zaman aralığına sahip.

  • Mourinho geri dönme isteğini dile getirdi

    Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre Mourinho, Real Madrid’de ikinci bir teknik direktörlük dönemi hedefliyor. Tecrübeli teknik direktör şu anda Benfica’yı çalıştırsa da, Madrid’in uzun vadeli planlarını değerlendirmeye başlamasıyla dikkatini yeniden Santiago Bernabéu’ya çevirdi. Romano, teknik direktörün hedefleriyle ilgili durumu şu sözlerle açıkladı: “Real Madrid, Jose Mourinho’nun geri dönme arzusunun farkında. Yakın çevresine, kulüpte ikinci bir şans istediğini açıkça belirtti. Real Madrid, yakında yeni teknik direktörünü belirleyecek.”

  SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

    Serbest kalma maddesi için son tarih yaklaşıyor

    Teknik direktörün Lizbon'da sözleşmesi bulunsa da, yasal bir boşluk sayesinde hızlı ve bedelsiz bir ayrılış mümkün olabilir. Haberlere göre, sözleşmesinde belirli bir fesih maddesi yer alıyor ve bu madde, anlaşmanın belirli bir süre içinde tamamlanması halinde teknik direktörün bedelsiz olarak ayrılmasına olanak tanıyor. Bu önemli maddenin geçerlilik süresi, Benfica'nın mevcut sezonun son maçını oynamasından yaklaşık 10 gün sonra sona eriyor; bu maçın Mayıs ortasında oynanması bekleniyor.

  • Yönetici pozisyonu için rekabet

    Coşkusuna rağmen Mourinho, teknik direktörlük koltuğuna oturacak tartışmasız favori aday değil. Real Madrid şu anda kapsamlı bir piyasa değerlendirmesi yürütüyor ve haberlere göre, istek listesinde daha üst sıralarda yer alan birkaç yüksek profilli aday bulunuyor. Jürgen Klopp, kulüp yönetimi için tercih edilen seçenek olarak öne çıkarken, Florentino Pérez'in uzun süredir duyduğu hayranlıktan büyük ölçüde yararlanan Mauricio Pochettino da ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. Sonuç olarak Mourinho, karar vericileri, taktiksel dehasının ve İspanya'nın başkentindeki muazzam baskıyla başa çıkma konusundaki önceki deneyiminin kendisini bu görev için ideal aday haline getirdiğine ikna etmek için ciddi bir rekabetle karşı karşıya.

  FBL-EUR-C1-BENFICA-TRAINING

    Madrid'i gelecekte neler bekliyor?

    İleriye bakıldığında, kesin bir karar vermeye hazırlanan Madrid'in elinde tüm kozlar bulunuyor. Kulüp, Mayıs ortasındaki bedelsiz transfer dönemini kaçırsa bile, Mourinho'yu daha sonra göreve getirmek ekonomik açıdan düşük riskli bir hamle olmaya devam ediyor. Ancak şimdilik Álvaro Arbeloa A takımın başında kalmaya devam ediyor ve Real'in Espanyol ile oynayacağı bir sonraki La Liga maçında yine saha kenarında yer alacak.

