Real Madrid, Jose Mourinho'nun kulübe sansasyonel bir dönüş yapmak istediğinin "farkında"; Benfica'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi süresinin sona erme tarihi açıklandı

Coşkusuna rağmen Mourinho, teknik direktörlük koltuğuna oturacak tartışmasız favori aday değil. Real Madrid şu anda kapsamlı bir piyasa değerlendirmesi yürütüyor ve haberlere göre, istek listesinde daha üst sıralarda yer alan birkaç yüksek profilli aday bulunuyor. Jürgen Klopp, kulüp yönetimi için tercih edilen seçenek olarak öne çıkarken, Florentino Pérez'in uzun süredir duyduğu hayranlıktan büyük ölçüde yararlanan Mauricio Pochettino da ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. Sonuç olarak Mourinho, karar vericileri, taktiksel dehasının ve İspanya'nın başkentindeki muazzam baskıyla başa çıkma konusundaki önceki deneyiminin kendisini bu görev için ideal aday haline getirdiğine ikna etmek için ciddi bir rekabetle karşı karşıya.