Real Madrid, Jose Mourinho'nun cezasız kalan Kang-in Lee müdahalesine öfkelenmesinin ardından Fede Valverde'nin sakatlığıyla ilgili güncelleme yayımladı

Real Madrid, pazar günü Atletico Madrid ile oynanan hararetli maçın ardından Valverde'yle ilgili olarak resmen bir sağlık açıklaması yayımladı. Kulüp, Uruguaylı orta saha oyuncusunun 2-1'lik yenilgide Kang-in Lee'nin müdahalesinde krampon darbelerine maruz kalmasının ardından sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandığını doğruladı. Hakem Miguel Angel Ortiz Arias ise pozisyonu yakından görmesine rağmen Atletico oyuncusuna sarı kart bile göstermedi.

Kulübün resmî kanalları üzerinden yayımlanan açıklamada, ilk tetkik turunda tespit edilen hasarın boyutu netleştirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Fede Valverde'ye bugün Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan testlerin ardından, bu öğleden sonraki maçta yaşadığı sol ayak bileğinde ciddi travma teşhisi konulmuştur. Valverde, önümüzdeki saatlerde ileri tetkiklerden geçecektir."