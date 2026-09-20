AFP
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Real Madrid, Jose Mourinho'nun cezasız kalan Kang-in Lee müdahalesine öfkelenmesinin ardından Fede Valverde'nin sakatlığıyla ilgili güncelleme yayımladı
Orta saha oyuncusu ciddi ayak bileği travması yaşadı
Real Madrid, pazar günü Atletico Madrid ile oynanan hararetli maçın ardından Valverde'yle ilgili olarak resmen bir sağlık açıklaması yayımladı. Kulüp, Uruguaylı orta saha oyuncusunun 2-1'lik yenilgide Kang-in Lee'nin müdahalesinde krampon darbelerine maruz kalmasının ardından sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandığını doğruladı. Hakem Miguel Angel Ortiz Arias ise pozisyonu yakından görmesine rağmen Atletico oyuncusuna sarı kart bile göstermedi.
Kulübün resmî kanalları üzerinden yayımlanan açıklamada, ilk tetkik turunda tespit edilen hasarın boyutu netleştirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Oyuncumuz Fede Valverde'ye bugün Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan testlerin ardından, bu öğleden sonraki maçta yaşadığı sol ayak bileğinde ciddi travma teşhisi konulmuştur. Valverde, önümüzdeki saatlerde ileri tetkiklerden geçecektir."
- Getty Images Sport
Mourinho hakem tartışmasına tepki gösterdi
Sakatlık, hakem kararlarıyla ilgili tartışmaların damga vurduğu maçın ardından Real Madrid cephesindeki hayal kırıklığını daha da artırdı. Jose Mourinho, oyuncularının sahada gördüğü muamele konusunda özellikle sert açıklamalar yaptı. Teknik direktör, Atletico'nun Cristian 'Cuti' Romero'nun, 50-50 bir pozisyonda Jude Bellingham'a sol dizinden kramponlarıyla yaptığı müdahalenin ardından kırmızı karttan kurtulmasını izledi. Arias ilk olarak Bellingham'a sarı kart gösterdi, ancak VAR hakemi Daniel Jesus Trujillo Suarez'in çağrısıyla monitöre gittikten sonra bu kartı iptal etti ve Romero'yu oyundan atmak yerine ona sarı kart gösterdi.
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Mourinho, hakem ekibine yönelik eleştirilerinde geri adım atmadı; hem sahadaki hakemi hem de VAR hakemini hedef aldı. Mourinho öfkeyle, "Hakemin bir derbiyi yönetecek tecrübesi yoktu. 41 yaşında. Sadece küçük maçlarda görev almış kötü bir hakem. Bu atama için Merkez Hakem Kurulu'nu tebrik ederim" dedi. "Ama Bay Trujillo'nun Real Madrid'le bir geçmişi var. Kupa'da, Girona'da, Osasuna'da. Çok fazla geçmişi olan bir VAR hakemi."
Valverde için milli ara endişesi
Valverde maçı tamamlamak için sahada kalmayı başardı, ancak son bölümde hareket kabiliyeti açık şekilde kısıtlandı. Teşhisin ciddiyeti, Uruguay Milli Takımı'nın 24 Eylül'de Japonya ve 28 Eylül'de Güney Kore ile oynayacağı iki hazırlık maçı öncesinde Diego Forlan'ın ekibinde yer almasını büyük ölçüde şüpheli hale getiriyor.
Valverde bu sezon Mourinho için vazgeçilmez bir isim oldu ve Portekizli teknik adamın sisteminde kilit bir ilk 11 oyuncusu olarak kendini kabul ettirdi. Orta saha oyuncusu şu ana kadar tüm kulvarlarda oynanan sekiz maçın tamamında forma giydi ve Şampiyonlar Ligi'nde bir gol katkısı yaptı.
- Getty Images Sport
Real Madrid için sırada ne var?
Pazar günkü yenilgiyle Real Madrid, 15 puanla La Liga sıralamasında dördüncü sıraya geriledi ve lider Barcelona'nın altı puan gerisine düştü. Milli aranın ardından Mourinho'nun takımı, 10 Ekim'de Villarreal'i konuk ettiğinde iç sahadaki lig kampanyasını yeniden rayına oturtmaya çalışacak, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile karşılaşmak için İtalya'ya gidecek.
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