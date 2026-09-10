Real Madrid, Inter karşısındaki kahramanlığının ardından Thibaut Courtois'ya sözleşme uzatma teklif etmeye hazırlanıyor

Courtois'nın Madrid'e bağlılığı son aylarda daha da güçlendi. Belçika Milli Takımı'ndaki görevini resmen bırakan tecrübeli file bekçisi, artık tamamen kulüp kariyerine odaklanmış durumda.

Bu tek hedefe odaklı yaklaşım, sahada üst düzey performanslara yansıdı ve yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtladı. Şu anda 34 yaşında olan Courtois, fiziksel ve teknik kapasitesinin hâlâ zirvesinde bulunuyor.

Kaleciler, geleneksel olarak en üst seviyede saha oyuncularına kıyasla daha uzun kariyerlere sahip oluyor. Bu nedenle ilerleyen yaşı, ne Madrid teknik ekibi ne de yönetim kurulu tarafından bir endişe kaynağı olarak görülüyor.