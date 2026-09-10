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Yosua Arya

Çeviri:

Real Madrid, Inter karşısındaki kahramanlığının ardından Thibaut Courtois'ya sözleşme uzatma teklif etmeye hazırlanıyor

T. Courtois
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Real Madrid'ın, Inter karşısındaki sansasyonel performansının ardından Thibaut Courtois'ya yeni bir sözleşme uzatma teklifi yapmaya hazırlandığı bildirildi. İspanyol devi, Belçikalı kalecinin uzun vadeli geleceğini güvence altına almakta kararlı ve bu hamle, onu Santiago Bernabeu'da dikkat çekici bir 10. sezona kadar tutabilir.

  • Madrid, Courtois'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor

    Courtois, son on yılda Madrid savunmasının tartışmasız temel taşı oldu. Inter karşısındaki muhteşem performansının ardından kulübün sportif yönetimi, Santiago Bernabeu'da oyuncunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya hazırlanıyor.

    Cope'un haberine göre, İspanyol devi önümüzdeki günlerde sözleşme görüşmelerini başlatmaya istekli. Asıl hedef, mevcut anlaşmasını uzatmak ve 33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki yıllarda da hayati bir değer olarak kalmasını sağlamak.

    Kalecinin imzasını almak, pozisyonuyla ilgili süren tüm tartışmaları ortadan kaldıracak. Bu aynı zamanda Courtois'nın Real Madrid kalesini koruyarak en az tarihi bir onuncu sezonunu tamamlamasının da önünü açacak.

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    Hızlı bir yenileme süreci için bastırıyor

    Courtois'nın sözleşmesini yenileme konusundaki aciliyet, mevcut sezonun başındaki inanılmaz derecede istikrarlı performansından kaynaklanıyor. Inter karşısında sergilediği kurtarış ustalığı, yalnızca Madrid yönetiminin zaten bildiğini bir kez daha ortaya koydu.

    Aynı haberde, kulüp yönetiminin hemen resmî bir girişimde bulunmaya hazır olduğu belirtiliyor. İki taraf arasındaki ilk temasların, yeni bir anlaşmanın çerçevesini belirlemek için önümüzdeki saatlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

    Tarafların anlaşmayı kısa sürede sonuçlandırma yönünde karşılıklı isteği bulunuyor. Real Madrid, dünyanın en iyi kalecilerinden birini takımda tutmanın, yurt içi ve Avrupa kupalarındaki başarılarının devamı açısından mutlak öncelik olduğunun farkında.

  • Madrid davasına tam bağlılık

    Courtois'nın Madrid'e bağlılığı son aylarda daha da güçlendi. Belçika Milli Takımı'ndaki görevini resmen bırakan tecrübeli file bekçisi, artık tamamen kulüp kariyerine odaklanmış durumda.

    Bu tek hedefe odaklı yaklaşım, sahada üst düzey performanslara yansıdı ve yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtladı. Şu anda 34 yaşında olan Courtois, fiziksel ve teknik kapasitesinin hâlâ zirvesinde bulunuyor.

    Kaleciler, geleneksel olarak en üst seviyede saha oyuncularına kıyasla daha uzun kariyerlere sahip oluyor. Bu nedenle ilerleyen yaşı, ne Madrid teknik ekibi ne de yönetim kurulu tarafından bir endişe kaynağı olarak görülüyor.

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    Görüşmelerde sözleşmeyle ilgili küçük bir anlaşmazlık yaşanabilir

    Madrid'in ilk planı, 2027-28 sezonunu kapsayacak şekilde bir yıllık uzatma teklif etmek olsa da, görüşmelerde bazı tavizler gerekebilir. Kulüp, geleneksel olarak yaşı ilerleyen oyuncuları katı bir şekilde yıldan yıla yönetmeyi tercih ediyor.

    Ancak ortaya koyduğu olağanüstü performans göz önüne alındığında, Courtois pazarlık masasında güçlü bir konumda bulunuyor. Belçikalı kaleci, kariyerinin son bölümüne en üst düzey istikrarı sağlamak için mantıken garanti iki yıllık bir uzatma talep edebilir.

    Yönetim katında küçük bir çekişme bekleniyor, ancak iki taraf da temelde sonuç konusunda aynı çizgide. Sonuç olarak, hızlı bir çözüme ulaşılması oldukça muhtemel görünüyor ve bu da Courtois'nın İspanya'nın başkentinde kaleyi domine etmeyi sürdürmesine olanak sağlayacak.

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