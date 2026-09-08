Son yirmi yılda fark muazzam ölçüde açıldı. 2002-03’te gelirler Real için 193 milyon, Inter için 162 milyondu; 2024-25’te ise sırasıyla 1,161 milyar ve 546 milyona yükseldi. Bu farkta stadyum ve iki markanın küresel büyüklüğü de etkili oluyor: yeni Bernabéu son sezonda 360 milyon euro gelir yarattı, bu rakam Meazza’nın 90 milyonunun dört katı. Sosyal medyada ise Real, Inter’in 100 milyonuna karşılık yarım milyar takipçiye yaklaşıyor. Ticari gelirler de bu mesafeyi yansıtıyor: Madrid ekibinin forması yılda yaklaşık 240 milyon, Inter’in forması ise 72 milyon değerinde.