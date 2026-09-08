Real Madrid-Inter yalnızca Avrupa’nın iki büyük kulübü arasındaki bir mücadele değil, aynı zamanda ekonomik açıdan birbirinden son derece farklı iki yapının karşı karşıya gelişi. Football Benchmark verilerine göre, Gazzetta dello Sport'un aktardığı üzere, Real Madrid'in şirket değeri 7,7 milyar avroya ulaşırken Inter'inki 2,1 milyar avroda kalıyor. Real Madrid, dünyanın değeri en yüksek kulübü konumundayken Inter ise Milan ve Juventus'un önünde, İtalya'nın en zengin kulübü.
Çeviri:
Real Madrid-Inter, iki dünya karşı karşıya: 7,7 milyar avroya karşı 2,1 milyar avro. Dünyanın en zenginleri ve İtalya'nın en zenginleri
Son 20 yılda fark açıldı
Son yirmi yılda fark muazzam ölçüde açıldı. 2002-03’te gelirler Real için 193 milyon, Inter için 162 milyondu; 2024-25’te ise sırasıyla 1,161 milyar ve 546 milyona yükseldi. Bu farkta stadyum ve iki markanın küresel büyüklüğü de etkili oluyor: yeni Bernabéu son sezonda 360 milyon euro gelir yarattı, bu rakam Meazza’nın 90 milyonunun dört katı. Sosyal medyada ise Real, Inter’in 100 milyonuna karşılık yarım milyar takipçiye yaklaşıyor. Ticari gelirler de bu mesafeyi yansıtıyor: Madrid ekibinin forması yılda yaklaşık 240 milyon, Inter’in forması ise 72 milyon değerinde.
İkisi de kârda bilanço ile.
Yönetim tarafında ise iki kulüp dikkat çekici bir yakınlaşma sergiliyor. Real Madrid, Florentino Perez’in başkanlığa gelişinden bu yana tüm bilançolarını kârla kapattı ve üst üste 26 mali dönemi artıda geçti. Inter ise 2024-25’teki 35 milyonluk kârın ardından, Şampiyonlar Ligi finali ve Kulüpler Dünya Kupası’na bağlı olağanüstü gelirlerin yokluğuna rağmen üst üste ikinci pozitif bilançoyu yakalamaya hazırlanıyor.
Birbirine taban tabana zıt modeller
Birbirine taban tabana zıt iki kulüp modeli, ancak ikisini birleştiren nokta ekonomik sürdürülebilirlik arayışı. Analiz, Real'in gelirlerini sportif maliyetlerine kıyasla çok daha fazla artırdığını vurgulayarak sona ererken, Inter'in de harcamaları rasyonelleştirme yolunda ilerlemeyi sürdürdüğü, ayrıca borcun daha elverişli koşullarla yeniden finanse edilmesinden faydalandığı ifade ediliyor.
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