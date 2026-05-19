Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, kız arkadaşı Virginia Fonseca'dan ayrıldığını doğruladı ve duygusal bir açıklama yaptı
Vinicius, ilişkilerinin sona ermesini ele alıyor
Vinicius, Fonseca'dan ayrılmasının ardından ilk kez konuştu. Brezilyalı forvet, günlerdir süren spekülasyonların ve Fonseca'nın daha önce yaptığı açıklamanın ardından, bir yıldır süren ilişkilerinin sona erdiğini doğruladı. 25 yaşındaki oyuncu, Instagram'da ikilinin el ele tutuştuğu bir fotoğrafın yanında bir mesaj paylaştı. Bu paylaşımda Real Madrid'in yıldızı, romantik ilişkilerinin sona erdiğini kabul ederken, birlikte geçirdikleri zaman için minnettarlığını dile getirdi.
Vinicius sosyal medyada duygusal bir anma mesajı paylaştı
Vinicius, Instagram paylaşımında Fonseca'ya birlikte geçirdikleri zamanlar için teşekkür etti ve ilişkisi boyunca paylaştıkları anıları yad etti. Şöyle yazdı: "Her şey için teşekkürler! Senin yanında geçirdiğim her an ve öğrendiğim her ders unutulmazdı! Hayatında sana her şeyin en iyisini ve bol başarılar diliyorum! Umarım çok mutlusundur. Hayatının bir parçasını bana ayırdığın için sana her zaman minnettar olacağım. Kendine iyi bak!"
Fonseca daha önce ayrıldıklarını açıklamıştı
Fonseca, ayrılık konusunu 15 Mayıs'ta ele almıştı. Takipçilerine yaptığı açıklamada, influencer, göz önünde olan bir ilişkiyi sürdürürken samimi bir şekilde yaşamaktan ve kimliğini korumaktan bahsetti.
O şöyle yazmıştı: "Her zaman kendime yaşamaya izin vereceğim. Korkusuzca, hesap yapmadan ve kendim olmaktan vazgeçmeden, gerçek anlamda yaşamaya. Birlikteyken, hayatımda yapmaya karar verdiğim her şeye yaptığım gibi kendimi tamamen adadım. Sonuçta, her zaman çok yoğun, her zaman hayallerimize ve sorumluluklarıma çok odaklanmış bir insan oldum. Ama ben aynı zamanda bir kadınım ve her ilişkide her zaman sahip olduğum saygıyı korurken, kendime herhangi bir engel yaratmadan bunu deneyimleme izni vermek istedim."
Odak noktası yeniden futbol görevlerine dönüyor
Durumun kamuoyuna açıklanmasının ardından Vinicius'un tüm dikkatini sahadaki görevlerine yeniden vermesi bekleniyor. Real Madrid'in La Liga'da hâlâ bir maçı kaldığı için, oyuncunun 23 Mayıs'ta Los Blancos'un Athletic Club ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi öngörülüyor. Bunun ardından Vinicius, dikkatini 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan Brezilya milli takımına yöneltecek; Selecao, bu turnuvada Fas, Haiti ve İskoçya ile birlikte C Grubu'nda yer alıyor.