Geçtiğimiz Cumartesi günü Real Madrid'in Espanyol Barcelona'ya konuk olduğu maçta, sahada Brezilyalı oyuncu ile rakip oyuncu Omar El Hilali arasında bir tartışma yaşandı.
"Yine ikinci lige düşeceksiniz": Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un rakip oyuncuyu "aptal" diye aşağıladığı iddia ediliyor
Televizyon görüntülerinde, Vini Jr. ile Espanyol'un savunma oyuncusu arasında hararetli bir söz düellosu yaşandığı açıkça görülüyordu; Marca'nın haberine göre, bu tartışma sırasında Real Madrid'in yıldızı Faslı oyuncuya "aptal" demiş.
Bu çatışmanın öncesinde, hakem Jesus Gil Manzano, Vinicius'a yaptığı faul nedeniyle El Hilali'ye kırmızı kart göstermişti. Ancak hakem, VAR görüntülerini inceledikten kısa bir süre sonra bu kartı geri aldı, bu da özellikle Brezilyalı oyuncuyu çileden çıkardı.
"Bu saçmalığı kes. Sonra da bana forma değişmek isteyip istemediğimi soruyorsun... Sen aptalsın, kavga etmek istiyorsun... Seninle forma değişmem," diye bağırdı Vini Jr., Marca'nın haberine göre savunma oyuncusuna. Tartışma daha da kızıştığında, "Aptal. Sen bir aptalsın. Yine ikinci lige düşeceksiniz, dostum. Berbatsınız," diye bağırdı. El Hilali ise "Sen de bir s***sin" diyerek karşılık vermiş.
Maçın ilerleyen dakikalarında Vini, El Hilali'nin takım arkadaşı Carlos Romero ile konuşurken bir kez daha saldırdı. Marca, Real Madrid yıldızının "O aptal, dostum. Televizyon kameralarının önünde aptal gibi davranmak istiyor" dediğini aktarıyor.
Tartışmaya rağmen Vinicius, Espanyol ile oynanan maçta nihayetinde yeteneğiyle konuşmayı başardı. 2-0'lık galibiyette kanat oyuncusu her iki golü de attı ve böylece takımına üç puanı kazandırdı.
Ancak bunun LaLiga şampiyonluk yarışına pek bir etkisi olmayacak, zira Real Madrid'in ezeli rakibi ve lig lideri FC Barcelona ile arasındaki puan farkı, kalan dört maçta 11 puan. Böylece Barça, önümüzdeki hafta sonu oynanacak Clasico'da şampiyonluğu erken garantileyebilir.