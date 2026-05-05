"Yine ikinci lige düşeceksiniz": Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un rakip oyuncuyu "aptal" diye aşağıladığı iddia ediliyor

Televizyon görüntülerinde, Vini Jr. ile Espanyol'un savunma oyuncusu arasında hararetli bir söz düellosu yaşandığı açıkça görülüyordu; Marca'nın haberine göre, bu tartışma sırasında Real Madrid'in yıldızı Faslı oyuncuya "aptal" demiş.

Bu çatışmanın öncesinde, hakem Jesus Gil Manzano, Vinicius'a yaptığı faul nedeniyle El Hilali'ye kırmızı kart göstermişti. Ancak hakem, VAR görüntülerini inceledikten kısa bir süre sonra bu kartı geri aldı, bu da özellikle Brezilyalı oyuncuyu çileden çıkardı.

"Bu saçmalığı kes. Sonra da bana forma değişmek isteyip istemediğimi soruyorsun... Sen aptalsın, kavga etmek istiyorsun... Seninle forma değişmem," diye bağırdı Vini Jr., Marca'nın haberine göre savunma oyuncusuna. Tartışma daha da kızıştığında, "Aptal. Sen bir aptalsın. Yine ikinci lige düşeceksiniz, dostum. Berbatsınız," diye bağırdı. El Hilali ise "Sen de bir s***sin" diyerek karşılık vermiş.

Maçın ilerleyen dakikalarında Vini, El Hilali'nin takım arkadaşı Carlos Romero ile konuşurken bir kez daha saldırdı. Marca, Real Madrid yıldızının "O aptal, dostum. Televizyon kameralarının önünde aptal gibi davranmak istiyor" dediğini aktarıyor.