Liga, bu sezon İspanya stadyumlarındaki hakaret içeren tezahüratları ortadan kaldırmak için yeniden kapsamlı ve sert bir mücadele başlattı. Lig yönetimi kısa süre önce, yerel liglerde oynanan son maçlarda tribünlerde görülen kabul edilemez davranışları ayrıntılı biçimde ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı.

Hafta sonuna, ne yazık ki nefretin tribünlerde hâlâ belirgin bir yer tuttuğunu açıkça gösteren, birbirinden tamamen ayrı iki olay gölge düşürdü. Liga, İspanya'da yaşanan bu olayları resmen kayıt altına alarak bundan sonra bu tür davranışların cezasız kalmayacağını açıkça ortaya koydu.

Bu girişim, ligin taraftar davranışlarını köklü biçimde iyileştirmek ve İspanyol futbolundaki genel atmosferi düzeltmek için yürüttüğü daha geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası.