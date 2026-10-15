Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr, oynamamasına rağmen stadyumdaki tuhaf tezahüratların hedefi oldu
Nefrete karşı sert önlemler almak
Liga, bu sezon İspanya stadyumlarındaki hakaret içeren tezahüratları ortadan kaldırmak için yeniden kapsamlı ve sert bir mücadele başlattı. Lig yönetimi kısa süre önce, yerel liglerde oynanan son maçlarda tribünlerde görülen kabul edilemez davranışları ayrıntılı biçimde ortaya koyan kapsamlı bir rapor yayımladı.
Hafta sonuna, ne yazık ki nefretin tribünlerde hâlâ belirgin bir yer tuttuğunu açıkça gösteren, birbirinden tamamen ayrı iki olay gölge düşürdü. Liga, İspanya'da yaşanan bu olayları resmen kayıt altına alarak bundan sonra bu tür davranışların cezasız kalmayacağını açıkça ortaya koydu.
Bu girişim, ligin taraftar davranışlarını köklü biçimde iyileştirmek ve İspanyol futbolundaki genel atmosferi düzeltmek için yürüttüğü daha geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası.
- Getty Images Sport
Vinicius'a yönelik tuhaf tezahüratlar
Hafta sonunun en dikkat çekici ve rahatsız edici olayı, Real Sociedad ile Deportivo La Coruna arasındaki maçta yaşandı. İlk yarının bitimine kısa süre kala, Bask bölgesindeki stadın alt tribününde bulunan bir grup ev sahibi taraftar, Vinicius’a yönelik açıkça hakaret içeren tezahüratlara başladı.
Taraftarlar, Brezilyalı forveti doğrudan hedef alan ve hiçbir tahrik olmaksızın yapılan bu saldırıda defalarca “Vinicius aptal, aptal” diye bağırdı. İşin tuhafı, Madridli yıldız bu maç sırasında ne sahadaydı ne de stada yakın bir yerdeydi.
El Clasico'da gerilim artıyor
Vinicius’u hedef alan bu tezahüratlar, forvet oyuncusunun karıştığı ve geniş yankı uyandıran bir olaydan yalnızca bir gün sonra duyuldu. Brezilyalı oyuncu kırmızı kart gördü ve Madrid’in Villarreal’e karşı oynadığı maçta sahada rakibinin saçını çektiği için oyundan atıldı.
Bu arada Liga, Barcelona’nın Madrid’in banliyölerinde bulunan Getafe ile oynadığı son maçta yaşanan yaygın hakaretleri de belgeledi. Maç sırasında taraftarların, birbirinden tamamen ayrı üç kez doğrudan Real Madrid’i hedef alan aşağılayıcı tezahüratlar yaptığı duyuldu.
Bu yoğun hakaretler, yaklaşan El Clasico öncesinde şüphesiz son derece düşmanca bir atmosfer yarattı. Ancak lig yetkilileri, bu tür saldırgan davranışların modern stadyumlarda kesinlikle yeri olmadığını güçlü bir şekilde yineledi.
- AFP
Olası tribün kapatmaları
Liga yetkilileri, son dönemde yaşanan tüm bu olayları dikkatle kayda aldı ve şimdi çok daha sert bir karşılık vermeye hazırlanıyor. Kurum, mevcut sezonun başında uygulamaya koyduğu ilk önleyici tedbirlerin ardından doğrudan ve derhâl harekete geçme hakkını saklı tutuyor.
İspanyol futbol yetkilileri, kurallara uymayan taraftar gruplarına çok daha ağır yaptırımlar uygulamayı hedeflerken sonraki disiplin adımlarını şimdiden planladı. Liga, süregelen tribün olaylarıyla etkili biçimde mücadele etmek için Fransa’da hâlihazırda uygulanan disiplin modellerinden yararlanıyor.
Bu, olaylara karışan kulüplerin yakında statlarının bazı bölümlerinin seyirciye kapatılması gibi ağır cezalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor. Olayların yaşandığı belirli tribünlere yönelik ertelenmiş kapatma cezalarının, kabul edilemez bu eylemlere karşı atılacak ilk büyük adım olması bekleniyor.
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