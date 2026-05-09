Mbappé, Los Blancos taraftarlarıyla ilişkisini bozan bir dizi olayın ardından Madrid'de bir fırtınanın ortasında kaldı. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve bu sezon büyük bir kupa kazanma umutlarının fiilen sona ermesi, bu hayal kırıklığını zirveye taşıdı. Takım bu durumun etkilerini atlatmaya çalışırken, kadro dışı kalan Mbappe bir yatta tatil yaparak öfkeye neden oldu; kulübün sahadaki zorlukları göz önüne alındığında, birçok taraftar bu davranışı duyarsız buldu.

Durum, eski Paris Saint-Germain oyuncusu için gerçek bir halkla ilişkiler krizine dönüştü. Saha dışı faaliyetlerinin ötesinde, taraftarlar Alvaro Arbeloa yönetimindeki taktiksel dengesizlikleri eleştiriyor ve birçoğu Mbappe'nin varlığının takımın savunma istikrarını ve Vinicius Junior ile olan hücum uyumunu bozduğunu öne sürüyor.



