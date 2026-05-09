Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından eleştirilere maruz kalırken Endrick onun savunmasına koştu
Mbappé, Bernabéu'da benzeri görülmemiş bir incelemeyle karşı karşıya
Mbappé, Los Blancos taraftarlarıyla ilişkisini bozan bir dizi olayın ardından Madrid'de bir fırtınanın ortasında kaldı. Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve bu sezon büyük bir kupa kazanma umutlarının fiilen sona ermesi, bu hayal kırıklığını zirveye taşıdı. Takım bu durumun etkilerini atlatmaya çalışırken, kadro dışı kalan Mbappe bir yatta tatil yaparak öfkeye neden oldu; kulübün sahadaki zorlukları göz önüne alındığında, birçok taraftar bu davranışı duyarsız buldu.
Durum, eski Paris Saint-Germain oyuncusu için gerçek bir halkla ilişkiler krizine dönüştü. Saha dışı faaliyetlerinin ötesinde, taraftarlar Alvaro Arbeloa yönetimindeki taktiksel dengesizlikleri eleştiriyor ve birçoğu Mbappe'nin varlığının takımın savunma istikrarını ve Vinicius Junior ile olan hücum uyumunu bozduğunu öne sürüyor.
Endrick eleştirilere yanıt verdi
27 yaşındaki oyuncuyu çevreleyen ezici olumsuzluğa rağmen, Endrick'te bir müttefik buldu. Şu anda Lyon'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı genç yetenek, bu hafta yaptığı açıklamada eleştirenlere Mbappé'nin hâlâ ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Fransa'ya geçici transferinden önce Dünya Kupası şampiyonu ile aynı soyunma odasını paylaşan Endrick, takım arkadaşının değerinden hâlâ emin.
SoFoot'a konuşan genç oyuncu, yerel basının haberlerine ve tribünlerden gelen düşmanca tavırlara aldırış etmedi. "İnsanların Mbappe hakkında ne dediği umurumda değil. Umarım yine Altın Ayakkabı ödülünü kazanır. Benim gördüğüm, onun çok gol atarak Real Madrid'e yardımcı olduğu," diyen forvet, son dönemdeki dramın yerine Fransız oyuncunun istatistiksel katkılarını vurgulamayı tercih etti.
Dijital protesto doruk noktasına ulaştı
Mbappé’ye yönelik tepki, Santiago Bernabéu’daki yuhalamalar ya da sosyal medyadaki öfkeli paylaşımlarla sınırlı kalmadı. Madridista taraftar kitlesi içindeki bölünmenin derinliği tarihi boyutlara ulaştı; bu durum, bir zamanlar kulübün yıllardır en çok istediği isim olan bir oyuncu için balayı döneminin ne kadar çabuk sona erdiğini gözler önüne seriyor.
Forvetin kulüpten ayrılmasını talep eden bir çevrimiçi imza kampanyası ile büyük çaplı bir dijital protesto düzenlendiği yönünde haberler ortaya çıktı. Florentino Perez yönetimindeki kulüp yönetimi, projeye kamuoyu önünde bağlılığını sürdürse de, hareketin büyüklüğü, oyuncunun eleştirenleri susturmak için yaklaşan Barcelona ile oynanacak El Clasico maçında galibiyet getirecek bir performans sergilemesi konusunda büyük bir baskı yaratmıştır.
Arbeloa, Real Madrid soyunma odasında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri yalanladı
Tatil dönemindeki olayların ötesinde, Mbappé, Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında yaşandığı iddia edilen iç gerginlik sırasında sergilediği davranışlarla ilgili yeni bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya. Sosyal medyadaki eleştirmenler, kampta olduğu iddia edilen gerginlik göz önüne alındığında antrenman sırasındaki gülümsemelerini "uygunsuz" olarak nitelendirirken, teknik direktör Arbeloa bu iddialara sert tepki göstererek bunları tek bir anın "yanlış yorumlanması" olarak nitelendirdi. Teknik direktör, bu tür dış seslerin sadece sorun olmayan yerlerde sorun yaratma girişimi olduğunu vurguladı ve takımın iç hedeflerine tamamen odaklandığını belirtti.