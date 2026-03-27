Real Madrid'in yıldızı Aurelien Tchouameni, "Tom Brady'nin Stadyumu"nda Fransa forması giymeden önce NFL efsanesine gönderdiği mesajı açıkladı
Foxborough'da Zafer
Fransa, New England Patriots'un ev sahipliğinde oynanan yüksek tempolu dostluk maçında, beş kez dünya şampiyonu olan Brezilya'yı yenmek için büyük zorlukların üstesinden geldi. Kylian Mbappe muhteşem bir vuruşla skoru açtı, ancak maçın gidişatı 55. dakikada Dayot Upamecano'nun VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle tersine döndü. Sayıca dezavantajlı olmasına rağmen Hugo Ekitike skoru ikiye katladı. 78. dakikada Gleison Bremer Brezilya adına bir gol geriye yaklaştırsa da, dirençli Fransız savunma hattı sağlam durarak tarihi bir sonucu garantiledi.
Tüm zamanların en iyisine bir mesaj
Tchouameni, stadyumun tarihinden çok etkilendiğini itiraf etti ve maç başlamadan önce stadyumun en ünlü eski oyuncusuyla iletişime geçmeyi ihmal etmedi. 26 yaşındaki oyuncu şöyle açıkladı: "Tom Brady'nin stadyumunda oynama fırsatı yakalamak inanılmaz bir şey. Maçtan önce ona mesaj attım ve bu stadyumda oynamaktan büyük keyif aldığımı söyledim. Harika bir atmosfer ve harika bir taraftar kitlesi vardı, bu muhteşemdi. Dürüst olmak gerekirse, Brezilya taraftarlarının katılımı, özellikle milli marşlar sırasında beni biraz şaşırttı. Ama durum bu. Brezilya, Fransa'ya göre daha yakın, bu yüzden stadyumda çok sayıda taraftar olacağını biliyorduk ama biz kendimize odaklandık."
Madrid'deki buluşma
Tchouameni, bu karşılaşmanın bir hazırlık maçı olmasının ötesindeki önemine dikkat çekerken, eski Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu da yaşadı. Orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Brezilya ile oynamak bizim için önemli bir maçtı. Her zaman harika bir deneyimdir, bu yüzden bu maçı oynamaktan mutluyduk."
Ancelotti, doğal olarak maçın sonucundan hayal kırıklığına uğramış olsa da, dünya standartlarındaki altyapıyı ve Massachusetts'teki büyük Brezilya topluluğunun yarattığı coşkulu atmosferi övdü. İtalyan teknik adam şunları ekledi: "İyi bir saha ve iyi bir stadyum. İyi futbol oynamak için her şey yolundaydı. Atmosfer iyiydi ve çok sayıda Brezilyalı taraftar vardı, bu yüzden sonuç dışında her şey yolundaydı."
Dünya Kupası'na Giden Yol
Fransa, bu Pazar günü Landover'a giderek Kolombiya ile karşılaşacak ve Foxborough'daki savunma dersinden aldığı ivmeyi sürdürmeyi hedefleyerek Dünya Kupası hazırlıklarına devam ediyor. Les Bleus, turnuva için üs olarak Boston bölgesini seçtiği için bu hazırlık maçları büyük önem taşıyor; takım, Haziran ayında grup aşamasında Norveç ile karşılaşmak üzere Gillette Stadyumu'na geri dönecek. Bu arada Brezilya, Salı günü Hırvatistan ile karşılaşmak üzere Orlando'ya gidiyor. Ancelotti ise, Fransa'nın kontra atakları karşısında zorlanan savunma hattını düzeltmek için baskı altında.