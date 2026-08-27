Real Madrid'ın yeni yıldızı Marc Cucurella, Santiago Bernabeu'daki duygusal ilk maçının ardından fiziksel durumu hakkında konuştu

Olumlu sonuca rağmen, Cucurella'nın fiziksel olarak ne kadar hazır olduğuna dair soru işaretleri sürüyor; zira savunmacı Madrid'in yeni sezondaki ilk iki maçına da ilk 11'de başlamadı. İspanyol oyuncu mevcut durumuyla ilgili açık konuştu ve aksayan sezon öncesi hazırlık sürecinin, maç ritmi açısından geriden gelmesine neden olduğunu kabul etti. En üst fiziksel seviyesine dönüş sürecinin hâlâ devam ettiğini vurgulayan oyuncu, bunun hem kendisi hem de taraftarlar açısından sabır gerektirdiğinin altını çizdi.

"Adım adım. Sezon öncesi çok fazla hazırlık yapamadığımız açık ama yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. Harika bir iş çıkarıyoruz. Sezon uzun ve teknik direktör takımı çok iyi yönetmeyi biliyor. Bu da onun güçlü yönlerinden biri," dedi kulübün resmi sitesine.