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Real Madrid'ın yeni yıldızı Marc Cucurella, Santiago Bernabeu'daki duygusal ilk maçının ardından fiziksel durumu hakkında konuştu
Fiziksel durum ve kondisyonla ilgili
Olumlu sonuca rağmen, Cucurella'nın fiziksel olarak ne kadar hazır olduğuna dair soru işaretleri sürüyor; zira savunmacı Madrid'in yeni sezondaki ilk iki maçına da ilk 11'de başlamadı. İspanyol oyuncu mevcut durumuyla ilgili açık konuştu ve aksayan sezon öncesi hazırlık sürecinin, maç ritmi açısından geriden gelmesine neden olduğunu kabul etti. En üst fiziksel seviyesine dönüş sürecinin hâlâ devam ettiğini vurgulayan oyuncu, bunun hem kendisi hem de taraftarlar açısından sabır gerektirdiğinin altını çizdi.
"Adım adım. Sezon öncesi çok fazla hazırlık yapamadığımız açık ama yavaş yavaş kendimi daha iyi hissediyorum. Harika bir iş çıkarıyoruz. Sezon uzun ve teknik direktör takımı çok iyi yönetmeyi biliyor. Bu da onun güçlü yönlerinden biri," dedi kulübün resmi sitesine.
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Bernabeu'da rüya gibi bir ilk maç
Cucurella, sonunda bir Madrid oyuncusu olarak Santiago Bernabeu'nun kutsal çimlerine adım attıktan sonra mutluluğunu gizleyemedi. Geceyi değerlendiren Cucurella, bu deneyimi profesyonel kariyerinin zirvelerinden biri olarak nitelendirirken, dirençli bir rakibe karşı takımın ortaya koyduğu ortak çabanın altını çizdi.
"Mükemmel bir geceydi, daha fazlasını isteyemezsiniz. Kulüpler Dünya Kupası kupasını taraftarlara göstermek çok özel bir andı. Ardından maçta da harika bir iş çıkardık. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. İşimizi zorlaştırdılar ama takım mükemmel bir performans sergiledi" dedi.
Kişisel dönüm noktaları ve aile varlığı
Maç, Cucurella için derin bir kişisel anlam taşıyordu. İspanyol oyuncu, tribünlerde sevdiklerinin bulunmasının galibiyeti daha da özel kıldığını vurgularken, 2026-27 sezonunun geri kalanında ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olmayı hedefliyor.
Cucurella, gecenin yoğun duygusunu şöyle anlattı: “Çok özeldi. Çok duygusaldı. Çok önemli bir gündü, ailemin beni izlemek için ilk kez stadyumda bulunduğu gündü. Çok mutluyum ve umarım bunun gibi daha fazla gece olur. Kendimi ayrıcalıklı hissettim. Çok fazla kişi bu tür bir sevgi görmez ve bu stadyumda bu kadar önemli bir kupayı sergileme fırsatı bulamaz. Gördüğüm sevgi için çok mutluyum ve çok çalışmaya devam edeceğim çünkü bu daha başlangıç,” dedi Cucurella.
- Getty Images
Mbappe etkisi ve kadro derinliği
Geceye, Real Sociedad savunmasını dağıtmak için sansasyonel bir hat-trick yapan Kylian Mbappe'nin parıltısı da damga vurdu. Cucurella, yeni takım arkadaşı hakkında övgü dolu konuştu ve Fransız yıldızın varlığının her maçın dinamiğini değiştirdiğini vurguladı. Sol bek, Mbappe'nin gol önündeki bitiriciliğinin yıl boyunca tekrar eden bir tema olacağına, çekişmeli maçlarda kadroya nihai fark yaratan unsuru sağlayacağına inanıyor.
"O belirleyici bir oyuncu ve onu bizim tarafımızda görmek bir ayrıcalık. Umarım daha fazla gol atmaya devam eder. Bu, onun bu sezonki son hat-trick'i olmayacak. O formdayken takım çok daha tehlikeli oluyor ve onun adına mutluyum" dedi.
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