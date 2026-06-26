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Real Madrid’in yeni teknik direktörü, yeniden oynanmasını istediği tek maç hakkında açıkça konuşurken, José Mourinho’nun hakem Anthony Taylor ile neden ciddi bir anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı
Mourinho, UEFA kupalarında üçlü zaferi gerçekleştiren ilk kişi oldu
Serie A devi Roma’nın başında geçirdiği hareketli bir dönemde Mourinho, Giallorossi’yi kıtasal turnuvalarda arka arkaya iki finale taşıdı. Takım, 2022 Konferans Ligi finalinde Hollanda ekibi Feyenoord’u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Bu başarıyla Mourinho, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası/Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonluklarından oluşan UEFA üçlüsünü tamamlayan ilk teknik direktör oldu. Ayrıca, İtalya'nın başkentinde 11 yıldır süren büyük kupa hasretine son verdi. Ancak, ilk Avrupa finali yenilgisini yaşarken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı; Mourinho'nun Premier Lig'den gelen hakem ekibinin performansına itiraz ettiği maçın sonunda Sevilla, penaltı atışlarında galip geldi.
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Mourinho’nun en çok tekrar oynanmasını istediği maç
O ateşli karşılaşmada yer alan herkes kariyerine devam ederken – Mourinho, Santiago Bernabéu’da ikinci bir dönem için Real Madrid’e geri dönerken – o günün duyguları hâlâ yoğun bir şekilde devam ediyor.
Mourinho da bunu kabul ediyor ve Beast Mode On Podcast'te Adebayo Akinfenwa'nın, ikinci bir şansını denemek istediği tek maçı seçmesi istendiğinde şöyle diyor: “Roma - Sevilla, Avrupa Ligi finali. Anthony Taylor olmadan!”
Eski Chelsea, Manchester United ve Tottenham teknik direktörü, antrenör olarak ziyaret ettiği en zorlu deplasman sahası olarak Premier Lig’in devlerinden Liverpool’un evi olan Anfield’ı seçti.
Real Madrid’in en iyi soyunma odasına sahip olduğunu düşünen Mourinho, Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi isimlerle, Blancos ile imzalanan üç yıllık sözleşme sayesinde yeniden birlikte çalışmaya hazırlanıyor.
Mourinho, teknik direktörlük kariyerindeki en büyük başarısını seçti
Portekiz, İngiltere, İtalya ve İspanya’da önemli başarılar elde eden Mourinho, Madrid’i yeniden kupa yoluna sokmayı umuyor. 2010 ile 2013 yılları arasında Bernabéu’nun başında geçirdiği ilk döneminde, takımla La Liga şampiyonluğunu ve Copa del Rey’i kazanmıştı.
Bu zaferler özel anılar olarak kalıyor, ancak 26 yıllık teknik direktörlük kariyeri boyunca kendisini en çok gururlandıran başarıyı seçmesi istendiğinde Mourinho şöyle dedi: “Birkaç tane var! Roma’da Konferans Ligi’ni kazandığımızda, o şehir çılgına döndü.
“Bence o şehirde, Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının başka şehirlerde başaramadığını başardık. Roma, insanların o kulübe gerçekten, gerçekten, gerçekten aşık olduğu bir şehir. İnanılmaz bir tutkuya sahip dev bir kulüp. Kesinlikle inanılmaz.
“Elbette, Conference League’i kazandığımızda bu turnuvanın ilk sezonuydu; o zamanlar Avrupa’nın Conference League’e şu anda verdiği önemi vermediğini düşünüyorum. Roma’ya vardığımızda ve Kolezyum ile Circus Maximus çevresinde zafer turuna çıktığımızda, o insanlara ne kadar büyük bir şey kazandırdığımızı anlıyorsunuz.”
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José Mourinho, Coca-Cola ile yaptığı ortaklık kapsamında Beast Mode On Podcast'e konuk oldu. Coca-Cola'nın "Jose vs Mourinho" projesinde, bu efsanevi teknik direktörün iki yapay zeka versiyonu, Dünya Kupası finalleri boyunca her gün Dünya Kupası ile ilgili konuları tartışmak üzere karşı karşıya geliyor.