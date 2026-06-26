Real Madrid’in yeni teknik direktörü, yeniden oynanmasını istediği tek maç hakkında açıkça konuşurken, José Mourinho’nun hakem Anthony Taylor ile neden ciddi bir anlaşmazlığı olduğu ortaya çıktı

O ateşli karşılaşmada yer alan herkes kariyerine devam ederken – Mourinho, Santiago Bernabéu’da ikinci bir dönem için Real Madrid’e geri dönerken – o günün duyguları hâlâ yoğun bir şekilde devam ediyor.

Mourinho da bunu kabul ediyor ve Beast Mode On Podcast'te Adebayo Akinfenwa'nın, ikinci bir şansını denemek istediği tek maçı seçmesi istendiğinde şöyle diyor: “Roma - Sevilla, Avrupa Ligi finali. Anthony Taylor olmadan!”

Eski Chelsea, Manchester United ve Tottenham teknik direktörü, antrenör olarak ziyaret ettiği en zorlu deplasman sahası olarak Premier Lig’in devlerinden Liverpool’un evi olan Anfield’ı seçti.

Real Madrid’in en iyi soyunma odasına sahip olduğunu düşünen Mourinho, Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi isimlerle, Blancos ile imzalanan üç yıllık sözleşme sayesinde yeniden birlikte çalışmaya hazırlanıyor.