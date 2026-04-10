Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak?! Milli takım teknik direktörü, Bernabéu'nun başına geçecek sürpriz aday olarak öne çıkıyor

Eski Marsilya ve Chelsea oyuncusu, Real Madrid’in bir sonraki teknik direktörü olmak için ciddi bir aday olarak öne çıktı. RMC Sport’un haberlerine göre, Fransa milli takımının teknik direktörü, Florentino Pérez’in Bernabéu’nun başına geçmesi için değerlendirdiği önde gelen isimlerden oluşan kısa listede yer alıyor.

14 yıldır Fransa milli takımının başında olan Deschamps, Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacak. Zinedine Zidane uzun süredir milli takımın en olası halefi olarak gösterilse de, Deschamps'ın geleceği artık dünyanın en büyük kulübüne geri dönmeye işaret ediyor.