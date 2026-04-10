Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid'in yeni teknik direktörü kim olacak?! Milli takım teknik direktörü, Bernabéu'nun başına geçecek sürpriz aday olarak öne çıkıyor
Eski Marsilya ve Chelsea oyuncusu, Real Madrid’in bir sonraki teknik direktörü olmak için ciddi bir aday olarak öne çıktı. RMC Sport’un haberlerine göre, Fransa milli takımının teknik direktörü, Florentino Pérez’in Bernabéu’nun başına geçmesi için değerlendirdiği önde gelen isimlerden oluşan kısa listede yer alıyor.
14 yıldır Fransa milli takımının başında olan Deschamps, Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacak. Zinedine Zidane uzun süredir milli takımın en olası halefi olarak gösterilse de, Deschamps'ın geleceği artık dünyanın en büyük kulübüne geri dönmeye işaret ediyor.
- AFP
Ancelotti sonrası dönemde yaşanan zorluklar
Deschamps’a olan ilgi, Los Blancos için önemli bir istikrarsızlık dönemine denk geliyor. Carlo Ancelotti’nin Haziran 2025’teki ayrılışından bu yana kulüp, futbolun zirvesindeki yerini korumakta zorlanıyor. Xabi Alonso geçen yaz büyük beklentilerle göreve getirilmişti, ancak eski Bayer Leverkusen oyuncusu takıma uyum sağlayamadı ve göreve başladıktan sadece yedi ay sonra kovuldu.
Şu anki teknik direktör Alvaro Arbeloa, Ocak ayında görevi devraldı ancak bu zorlu görevde zorlanıyor. Real Madrid, önemli bir kupa kazanamadan bir sezonu daha geçirme ihtimaliyle karşı karşıya ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı alınacak bir yenilgi, kulüp başkanıyla yakın kişisel ilişkisine rağmen eski defans oyuncusunun teknik direktörlük görevinin sonu olabilir.
Deschamps'ın hamlesinin ardındaki mantık
Deschamps'ı Madrid için cazip bir aday haline getiren üç temel faktör var. Birincisi, Monaco, Juventus, Marsilya ve Fransa milli takımlarında büyük egoları yönetmiş olması sayesinde, liderlik konusundaki itibarı eşsizdir. Bireylerin yönetilmesinin taktiksel zeka kadar önemli olduğu Madrid gibi bir soyunma odasında Deschamps, bu göreve tam olarak uygun bir isim olarak görülüyor.
Ayrıca, kazandığı başarılar da her şeyi anlatıyor. Monaco'yu Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı, Marsilya ile Ligue 1'i kazandı ve Fransa'yı 2018'de Dünya Kupası zaferine ulaştırdı, ardından 2022'de de finale çıkardı. Buna ek olarak, Kylian Mbappe ve Aurelien Tchouameni gibi Madrid'in önemli yıldızlarıyla zaten güçlü ilişkileri var ve İspanyolca konuşabilmesi büyük bir avantaj olarak görülüyor.
- AFP
Fransız oyuncunun önünde parlak bir gelecek
Geleceği hakkında artan spekülasyonlara rağmen, Deschamps Fransız Futbol Federasyonu’ndaki mevcut görevlerine odaklanmaya devam ediyor. Kendisi, bundan sonra ne olacağı konusunda konuşmayı sürekli reddediyor; ancak teknik direktöre yakın kaynaklar, Avrupa’nın diğer bölgelerinden ve Suudi Arabistan’dan gelebilecek olası teklifler de dahil olmak üzere tüm seçenekleri açık tuttuğunu belirtiyor. Çevresindeki kişiler, Deschamps’ın seçim yapma özgürlüğüne sahip olduğunu ve hiçbir olasılığı göz ardı etmediğini açıklıyor.