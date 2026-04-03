Çeviri:
Real Madrid'in transfer ilgisi sürerken Manchester City, Rodri'ye yeni bir sözleşme teklifi sundu
Kulüp, orta sahanın kilit oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti
Manchester City, Rodri ile sözleşme uzatımı konusunda görüşmelere başladı; böylece oyuncunun Etihad Stadyumu’ndaki geleceğine dair artan belirsizlik ortadan kalkacak. 29 yaşındaki oyuncu, 2019'da takıma katıldığından beri Pep Guardiola'nın takımının vazgeçilmez kalbi olmuştur, ancak mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek. Fabrizio Romano, kulübün yıldız oyuncusunun sözleşmesinin son 12 ayına girmesini önlemek için kararlı olduğunu ve özellikle Santiago Bernabeu'nun cazibesinin müzakereler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirterek, yeni şartların masaya yatırıldığını bildirdi.
Real Madrid yaz transfer döneminde hamle yapmaya hazırlanıyor
City'nin bu orta saha oyuncusunu kadrosunda tutma umutları için en büyük tehdit İspanya'nın başkentinden geliyor. Real Madrid, eski Atletico Madrid oyuncusuna uzun süredir hayranlık duyuyor ve haberlere göre durumunu yakından takip ediyor. City onu kadrosunda tutmayı tercih etse de, oyuncunun doğduğu şehre geri dönme fikrinin aklını başından alabileceği kabul ediliyor. Romano'ya göre, karar tamamen oyuncuya ve ailesine ait. Eğer teklifi reddederse, yaz transfer döneminde büyük bir transfer gerçekleşebilir.
Rodri, La Liga'ya dönüşün kapısını araladı
Bu spekülasyonlar, Rodri’nin kariyer hedeflerine ilişkin kendi samimi değerlendirmeleriyle daha da alevlendi. Orta saha oyuncusu, kendisini Santiago Bernabéu’ya transfer olacağı yönündeki söylentileri yatıştırmak için pek bir şey yapmadı. Rodri şöyle konuştu: “Sözleşmemde bir yıl kaldı; bir noktada oturup konuşmamız gerekecek.” Real Madrid’in ilgisiyle ilgili olarak ısrarla sorulduğunda ise şunları ekledi: “Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz.
"La Liga'ya dönmek isterim - hala takip ediyorum. İspanya dışında oynamayı planlamamıştım, ama City ortaya çıktı. Premier League benim zayıf noktam ve heyecan verici bir lig, ama çok zorlu bir lig. Sizi sınırlarınıza kadar zorluyor. Yedi yıldır oradayım ve zamanın geçtiğini fark ediyorum. Ama şimdilik orada çok mutluyum."
Sağlık ve kupalar için mücadele
Orta saha oyuncusu, fiziksel açıdan zorlu bir sezon geçirdi; sürekli süren sağlık sorunları nedeniyle Premier Lig'de sadece 14 maça ilk 11'de çıktı. Buna rağmen, lider Arsenal'in dokuz puan gerisinde, ligde ikinci sırada yer alan City'nin hedefleri açısından hâlâ hayati öneme sahip. Guardiola'nın takımı, Cumartesi günü FA Cup çeyrek finalinde Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanıyor.