FC Bayern Münih'in eski teknik direktörü, yaklaşan milli maç arası sırasında Three Lions'ın Uruguay (27 Mart) ve Japonya (31 Mart) ile oynayacağı hazırlık maçları için tam 35 (!) oyuncuyu kadroya çağırdı. Ancak Trent Alexander-Arnold kadroda yer almıyor.
Real Madrid'in süperstarı yine de kadroda yok! İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, devasa kadrosu ve ilginç planıyla sürpriz yaptı
Real Madrid'in sağ bek oyuncusu, Dan Burn (Newcastle) ve Djed Spence (Tottenham Hotspur) karşısında geride kaldı. Alexander-Arnold, Kasım ayında da Tuchel'in kadrosunda yer almamıştı; Ekim ayında ise uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Eski Liverpool oyuncusu en son Haziran ayında, İngiltere'nin Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 yendiği maçta oyuna sonradan girerek forma giymişti.
"Trent'in bize neler sunabileceğini biliyorum ve oyuncularımıza sadık kalmaya karar verdik," diyen Tuchel, "Onun güçlü yanlarını biliyorum, o harika bir oyuncu, ancak bu sportif bir karar," diye ekledi.
Alexander-Arnold, Madrid ekibinde ilk 11'in değişmez ismi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City karşısında da oldukça ikna edici bir performans sergiledi, ancak 27 yaşındaki oyuncu geçen yaz geldiğinden beri yüksek beklentileri ancak kısmen karşılayabildi.
- AFP
Harry Maguire geri dönüyor - Jude Bellingham da kadroda
20 maçta sadece iki asist yapabildi ve hiç gol atamadı; üstelik yılbaşı döneminde yaşadığı kas yırtığı nedeniyle haftalarca sahalardan uzak kalmıştı. Real Madrid, Alexander-Arnold’u (sözleşmesi 2031’e kadar) başlangıçta Liverpool’dan bedelsiz olarak transfer etmişti. Yine de Anfield Road’a 10 milyon euro ödendi, bu sayede asıl sözleşmesi sona ermeden önce Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giyme hakkı kazandı.
Harry Maguire ise kadroya geri döndü; en son 2024'te kadroda yer almıştı. Yeni isimler arasında James Garner (Everton) ve Jason Steele (Brighton & Hove Albion) bulunuyor. Alexander-Arnold'un takım arkadaşı Jude Bellingham da kadroya seçildi.
Tuchel, dev kadrosuyla ilginç bir plan izliyor
Tuchel ise bu arada, antrenman kampındaki geniş kadrosunu "iki gruba ayırmayı" planladığını söyledi ve şöyle ekledi: "Bir gruba, henüz görmediğimiz ve şu ana kadar pek fazla forma giymemiş oyuncuları alacağız; böylece ABD'deki Dünya Kupası biletleri için rekabeti canlandıracağız."
Tuchel planlarını şöyle açıkladı: "Cuma veya Cumartesi gününden itibaren, daha önce ara vermiş olan bir grup antrenman kampına katılacak. Japonya maçına yeni bir oyuncu grubuyla çıkacağız." Sonuçta, final turu kadrosunda 26 oyuncu yer alabilir.
Dünya Kupası ön eleme turunda (11 Haziran - 19 Temmuz), L Grubu'nun favori takımlarından biri olan Almanya, Gana, Hırvatistan ve Panama ile karşılaşacak.
İngiltere: Thomas Tuchel'in kadrosu
Pozisyon Oyuncu Kaleci Henderson, Pickford, Ramsdale, Steele, Trafford Savunma Burn, Guehi, Hall, Konsa, Livramento, Maguire, O'Reilly, Quansah, Spence, Stones, Tomori Orta Saha Anderson, Bellingham, Garner, Henderson, Mainoo, Palmer, Rice, Rogers, Wharton Forvet Bowen, Calvert-Lewin, Eze, Foden, Gordon, Kane, Madueke, Rashford, Saka, Solanke