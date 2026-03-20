Real Madrid'in süperstarı yine de kadroda yok! İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, devasa kadrosu ve ilginç planıyla sürpriz yaptı

Real Madrid'in sağ bek oyuncusu, Dan Burn (Newcastle) ve Djed Spence (Tottenham Hotspur) karşısında geride kaldı. Alexander-Arnold, Kasım ayında da Tuchel'in kadrosunda yer almamıştı; Ekim ayında ise uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Eski Liverpool oyuncusu en son Haziran ayında, İngiltere'nin Dünya Kupası elemelerinde Andorra'yı 1-0 yendiği maçta oyuna sonradan girerek forma giymişti.

"Trent'in bize neler sunabileceğini biliyorum ve oyuncularımıza sadık kalmaya karar verdik," diyen Tuchel, "Onun güçlü yanlarını biliyorum, o harika bir oyuncu, ancak bu sportif bir karar," diye ekledi.

Alexander-Arnold, Madrid ekibinde ilk 11'in değişmez ismi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City karşısında da oldukça ikna edici bir performans sergiledi, ancak 27 yaşındaki oyuncu geçen yaz geldiğinden beri yüksek beklentileri ancak kısmen karşılayabildi.