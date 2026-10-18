T. Courtois - 6/10

Sevilla net gol fırsatları üretmekte zorlanınca Belçikalı kaleci, akşamın büyük bölümünü oyunu izleyerek geçirdi. Maç boyunca dört kurtarış yaptı ve uzun süreler boyunca kendisine iş düşmese de konsantrasyonunu korudu. Bueno'nun son dakikalardaki golüne karşı yapabileceği pek bir şey yoktu. Bu gol, sakin geçen bir maçta kalesini gole kapatmasını engelledi.

D. Huijsen - 7/10

Madrid savunmasına giderek daha iyi uyum sağlayan genç oyuncudan olgun bir performans. Pozisyon disiplinini koruyarak Sevilla'nın kontra atak tehdidini etkisizleştirmeye yardımcı oldu. Geriden yaptığı isabetli paslarla Madrid'in sahadaki ezici üstünlüğüne katkı sağladı.

I. Konate - 7/10

Fransız oyuncu, Sevilla'nın doğrudan oynadığı uzun toplarla başa çıkmak için gereken fiziksel gücü ortaya koydu. Madrid'in önde kurduğu savunma hattının sınandığı az sayıdaki pozisyonda sürati önemliydi. Baskı altında sakin kalarak konuk ekibin merkezde oyuna ağırlığını koymasını engelledi.

M. Cucurella - 7/10

Sol kanatta bitmek bilmeyen enerjisiyle orta saha için sürekli bir pas seçeneği sundu. Savunma görevlerini de özenle yerine getirerek Sevilla'nın kanat oyuncularını etkili biçimde geride tuttu.

F. Valverde - 8/10

Kaptanlık pazubendini takan Valverde, sağ bekte durmaksızın mücadele etti. Kanat boyunca çok geniş bir alanı kat ederek savunmadan hücuma geçişi kolaylaştırdı ve takımına ihtiyaç duyduğu genişliği sağladı. Güçlü bindirmeleri ve topu savunmadan çıkarma becerisi Sevilla'nın düzenini bozdu. 85. dakikada oyundan alınana kadar alışıldık agresifliğiyle prese öncülük etti.