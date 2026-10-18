Real Madrid, Estadio Bernabeu'da taktik açıdan kusursuz bir oyun sergileyerek topa %65 oranında sahip oldu ve zor günler geçiren Sevilla'ya üstünlük kurdu. Gol perdesi, Yan Diomande'nin başarılı çalışmasının ardından Arda Guler'in fileleri bulmasıyla 30. dakikada açıldı. Kontrolü elinde tutan ev sahibi ekipte Kylian Mbappe, yalnızca yedi dakika sonra Jude Bellingham'ın hazırladığı etkili atağı golle tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. Real Madrid devre arasına rahat bir 2-0 üstünlükle girdi.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Madrid'de Mbappe, uzun süreli baskının ardından 63. dakikada penaltıdan attığı golle kendisinin ikinci golünü kaydetti. Sevilla, 80. dakikada Manu Bueno ile farkı azaltmayı başarsa da Real Madrid, geri dönüş umutlarını kısa sürede söndürdü. Diomande, Aurelien Tchouameni'nin asistinde 82. dakikada takımının dördüncü golünü atarak etkileyici bireysel performansını taçlandırdı ve ev sahibi ekibin üç puanı rahat bir galibiyetle almasını sağladı.