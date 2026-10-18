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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Real Madrid'in Sevilla karşısındaki oyuncu puanları: Rahat galibiyette Kylian Mbappe yıldızlaşırken Arda Guler parladı

Real Madrid
Sevilla
Real Madrid - Sevilla
La Liga

Real Madrid, Bernabeu’da Sevilla’yı etkili bir oyunla 4-1 yenerek La Liga zirvesi takibini sürdürdü. Kylian Mbappe’nin iki golü ve Arda Guler’in öne çıkan performansı, Jose Mourinho’nun takımının baştan sona üstünlük kurmasını sağladı.

Real Madrid, Estadio Bernabeu'da taktik açıdan kusursuz bir oyun sergileyerek topa %65 oranında sahip oldu ve zor günler geçiren Sevilla'ya üstünlük kurdu. Gol perdesi, Yan Diomande'nin başarılı çalışmasının ardından Arda Guler'in fileleri bulmasıyla 30. dakikada açıldı. Kontrolü elinde tutan ev sahibi ekipte Kylian Mbappe, yalnızca yedi dakika sonra Jude Bellingham'ın hazırladığı etkili atağı golle tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. Real Madrid devre arasına rahat bir 2-0 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Madrid'de Mbappe, uzun süreli baskının ardından 63. dakikada penaltıdan attığı golle kendisinin ikinci golünü kaydetti. Sevilla, 80. dakikada Manu Bueno ile farkı azaltmayı başarsa da Real Madrid, geri dönüş umutlarını kısa sürede söndürdü. Diomande, Aurelien Tchouameni'nin asistinde 82. dakikada takımının dördüncü golünü atarak etkileyici bireysel performansını taçlandırdı ve ev sahibi ekibin üç puanı rahat bir galibiyetle almasını sağladı.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    T. Courtois - 6/10

    Sevilla net gol fırsatları üretmekte zorlanınca Belçikalı kaleci, akşamın büyük bölümünü oyunu izleyerek geçirdi. Maç boyunca dört kurtarış yaptı ve uzun süreler boyunca kendisine iş düşmese de konsantrasyonunu korudu. Bueno'nun son dakikalardaki golüne karşı yapabileceği pek bir şey yoktu. Bu gol, sakin geçen bir maçta kalesini gole kapatmasını engelledi.

    D. Huijsen - 7/10

    Madrid savunmasına giderek daha iyi uyum sağlayan genç oyuncudan olgun bir performans. Pozisyon disiplinini koruyarak Sevilla'nın kontra atak tehdidini etkisizleştirmeye yardımcı oldu. Geriden yaptığı isabetli paslarla Madrid'in sahadaki ezici üstünlüğüne katkı sağladı.

    I. Konate - 7/10

    Fransız oyuncu, Sevilla'nın doğrudan oynadığı uzun toplarla başa çıkmak için gereken fiziksel gücü ortaya koydu. Madrid'in önde kurduğu savunma hattının sınandığı az sayıdaki pozisyonda sürati önemliydi. Baskı altında sakin kalarak konuk ekibin merkezde oyuna ağırlığını koymasını engelledi.

    M. Cucurella - 7/10

    Sol kanatta bitmek bilmeyen enerjisiyle orta saha için sürekli bir pas seçeneği sundu. Savunma görevlerini de özenle yerine getirerek Sevilla'nın kanat oyuncularını etkili biçimde geride tuttu.

    F. Valverde - 8/10

    Kaptanlık pazubendini takan Valverde, sağ bekte durmaksızın mücadele etti. Kanat boyunca çok geniş bir alanı kat ederek savunmadan hücuma geçişi kolaylaştırdı ve takımına ihtiyaç duyduğu genişliği sağladı. Güçlü bindirmeleri ve topu savunmadan çıkarma becerisi Sevilla'nın düzenini bozdu. 85. dakikada oyundan alınana kadar alışıldık agresifliğiyle prese öncülük etti.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Orta saha

    A. Tchouameni - 8/10

    Tchouameni, savunmanın önünde kusursuz bir güvence oluşturarak daha yaratıcı oyuncuların öne çıkmasını sağladı. Diomande’nin maçın son bölümündeki golünün asistini yaparak oyun görüşünü gösterdi. 82. dakikadaki bu katkısı, orta sahadaki taktik disiplini ve fiziksel üstünlüğüyle öne çıkan performansını tamamladı.

    J. Bellingham - 8/10

    Bellingham’ın saha içindeki boşlukları okuma becerisi, özellikle 37. dakikada Madrid’in ikinci golü için Mbappe’ye yaptığı asistte kendini gösterdi. Hatlar arasında sürekli boşluklar bularak Sevilla savunmacılarını yerlerinden çıkardı. 70. dakikada oyundan alınması, yaklaşan maçlar için fiziksel durumunu korumaya yönelik bir hamleydi.

    A. Guler - 8/10

    Genç Türk yıldız, 30. dakikada yaptığı usta işi vuruşla gol perdesini açarak değerini göstermeye devam etti. Dar alanlardaki teknik becerisini izlemek keyif vericiydi; Mbappe ve Bellingham ile uyumu da dikkat çekti. Sevilla’nın direncini ilk kıran yaratıcılığı o ortaya koydu.

  • Hücum

    Endrick - 6/10

    Gol atamasa da hareketliliği, Mbappe ve Guler'in değerlendirebileceği geniş alanlar yarattı. Topsuz oyunda çok çalıştı ve hücumların hazırlanmasına iyi katkı verdi. Mourinho'nun maçı tamamlamak için sahaya dinç oyuncular sürmek istemesi üzerine 69. dakikada oyundan alındı.

    K. Mbappe - 9/10

    Dünyanın önde gelen golcüsünden bitirici bir performans. Mbappe, 37. dakikada ustalıkla bir gol attı ve 63. dakikada penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi. Hızıyla Sevilla'ya sürekli sorun çıkardı ve Madrid'in yıkıcı hücum gücünün odak noktası olmayı sürdürüyor.

    Y. Diomande - 9/10

    Hücum oyuncusundan olağanüstü bir performans. Guler'in 30. dakikada attığı açılış golünün asistini yaptı ve 82. dakikada Madrid'in dördüncü golünü atarken gol sezgisini gösterdi.

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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-SEVILLAAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    B. Diaz - 6/10

    69. dakikada Endrick’in yerine oyuna girdi. Hareketli görüntüsüyle hemen rakip savunmacıların üzerine gitmeye ve hücum temposunu korumaya çalıştı.

    B. Silva - 6/10

    Topa sahip olmayı ve oyunun kontrolünü sağlamak için 70. dakikada oyuna girdi. Madrid’in maçın son bölümünü rahat geçirmesine yardımcı oldu.

    E. Camavinga - Puan yok

    Orta sahaya ekstra enerji katmak için 78. dakikada oyuna girdi.

    Eder Militao - Puan yok

    Skoru korumak için 85. dakikada oyuna girdi.

    C. Espi - Puan yok

    85. dakikada kısa bir süreliğine oyuna dahil edildi.

    J. Mourinho - 8/10

    Mourinho’nun taktik planı kusursuz işledi. Takımının üstün teknik becerisinden yararlanarak Sevilla’yı toptan uzak tuttu. Guler’i ilk 11’de başlatma kararı karşılığını verdi; oyuncu değişikliklerini de rakip üzerindeki baskıyı sürdürürken takımın fiziksel yükünü yönetmek için tam zamanında yaptı.

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