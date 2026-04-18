Real Madrid'in savunma oyuncusu, Bayern Münih maçını kaçırmasının ardından acilen hastaneye kaldırıldı ve 6 kilo verdi
Ciddi bir hastalık nedeniyle defans oyuncusu sahalardan uzak kalacak
Asencio’nun, Münih’te Bayern ile oynanan rövanş maçını kaçırmasına neden olan gastroenterit hastalığı henüz geçmedi ve oyuncu bu Cumartesi sabahı bazı testler yaptırmak ve tedavi görmek üzere hastaneye gitmek zorunda kaldı. Haberi ilk olarak COPE’den Miguel Angel Diaz duyurdu; haber daha sonra AS tarafından da doğrulandı.
Asencio, Madrid Bölgesi'nde son zamanlarda çok sayıda vaka tespit edildiği için, bölgede hızla yayılan şiddetli bir virüsün kurbanı oldu. Bildirildiğine göre, kulüpte şu anda bu hastalıktan muzdarip olan tek çalışan o değil, ancak semptomları özellikle inatçı çıkıyor.
Hızlı kilo kaybı ve hastanede tedavi
Madrid kulübü, Asencio'nun damardan sıvı tedavisi görmek üzere hastanede kaldığını ve semptomların hafiflemeye başlamasıyla birlikte evine döneceğini bildirdi. Virüsün şiddeti ve oyuncunun fiziksel durumu üzerinde halihazırda yarattığı etki göz önüne alındığında, bu gerekli bir önlemdir.
Virüsün etkisinin ortaya çıkmasından sadece birkaç gün sonra, defans oyuncusu altı kilo verdi. Bu dramatik kilo kaybı, gücünü ve maç kondisyonunu geri kazanması için zamana ihtiyaç duyacağı için, önümüzdeki Salı günü Alaves ile oynanacak La Liga maçına katılımının pratikte imkansız olduğunu gösteriyor.
İzolasyon, takımda salgının yayılmasını önledi
Asencio, Madrid’in Münih’e gidip hayati önem taşıyan Avrupa maçı oynamadan kısa bir süre önce virüse yakalandı. Olası bir krizle karşı karşıya kalan Real Madrid, takım içinde yayılmayı önlemek için onu diğer oyunculardan izole etti.
Bu karar çok önemli oldu, çünkü oyuncular arasında bir salgın çıkması Madrid'in hazırlıklarını ve tam kadroyla mücadele etme yeteneğini ciddi şekilde tehlikeye atabilirdi.
Madrid'de Gelecek
Asensio'nun sezonu biraz inişli çıkışlı geçti. Dean Huijsen, Antonio Rüdiger ve en önemlisi Eder Militão'nun sakatlıkları nedeniyle pek çok kez forma şansı bulduğu doğru olsa da, ilk 11'de tam anlamıyla yerini sağlamlaştırmayı başaramadı. Ayrıca soyunma odasında Álvaro Arbeloa ile bir anlaşmazlık yaşadığına dair söylentiler de vardı; ancak oyuncu, sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla bu iddiaları hemen yalanladı.
Asensio, bu sezon tüm turnuvalarda Real Madrid formasıyla 31 maça çıktı, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.