Asencio’nun, Münih’te Bayern ile oynanan rövanş maçını kaçırmasına neden olan gastroenterit hastalığı henüz geçmedi ve oyuncu bu Cumartesi sabahı bazı testler yaptırmak ve tedavi görmek üzere hastaneye gitmek zorunda kaldı. Haberi ilk olarak COPE’den Miguel Angel Diaz duyurdu; haber daha sonra AS tarafından da doğrulandı.

Asencio, Madrid Bölgesi'nde son zamanlarda çok sayıda vaka tespit edildiği için, bölgede hızla yayılan şiddetli bir virüsün kurbanı oldu. Bildirildiğine göre, kulüpte şu anda bu hastalıktan muzdarip olan tek çalışan o değil, ancak semptomları özellikle inatçı çıkıyor.