Roma'nın Madrid karşısında elde ettiği üstünlüğü koruyamaması Gasperini'yi sarstı. Ancak Gasperini, Mourinho'nun maç sonrası değerlendirmesine özellikle itiraz etti. İspanyol devi, son dakikalarda duran toplarla gelen goller sayesinde maçı kazanırken Portekizli teknik adam, İtalyan ekibinin baskı altında zihinsel ve fiziksel olarak çöktüğünü öne sürdü. Mourinho, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada, “Skor 3-1 olduğunda maçın bittiğini düşündüler ama aslında Roma oyuncuları bitmişti” dedi.

Ev sahibi taraftarlar için kabusa dönüşen maçın sonunda takımının kornerlerden üç gol yemesinden önce uzun süre oyuna hâkim olduğunu gören Gasperini, bu sözleri hoş karşılamadı. “Bitmişti” yorumuna yanıt veren Gasperini, maçın gidişatına ilişkin çok farklı bir görüş ortaya koydu. Roma teknik direktörü, “Öyle düşünmüyorum. Bana kalırsa artık dayanamayacak durumda olan taraf onlardı. Birkaç gol daha atabilirdik. Oyunun her alanında onlardan üstündük. Golleri attılar ve elbette goller geçerli. Fiziksel güçlerini kullanmayı iyi bildiler. Bunun dışında ise kesinlikle gereken seviyede değillerdi” dedi.