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Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında son dakikalarda galibiyeti söküp almasının ardından öfkeli Gian Piero Gasperini, Jose Mourinho'ya sert yanıt verdi
Gasperini, Mourinho'nun iddialarına karşılık verdi
Roma'nın Madrid karşısında elde ettiği üstünlüğü koruyamaması Gasperini'yi sarstı. Ancak Gasperini, Mourinho'nun maç sonrası değerlendirmesine özellikle itiraz etti. İspanyol devi, son dakikalarda duran toplarla gelen goller sayesinde maçı kazanırken Portekizli teknik adam, İtalyan ekibinin baskı altında zihinsel ve fiziksel olarak çöktüğünü öne sürdü. Mourinho, Amazon Prime'a yaptığı açıklamada, “Skor 3-1 olduğunda maçın bittiğini düşündüler ama aslında Roma oyuncuları bitmişti” dedi.
Ev sahibi taraftarlar için kabusa dönüşen maçın sonunda takımının kornerlerden üç gol yemesinden önce uzun süre oyuna hâkim olduğunu gören Gasperini, bu sözleri hoş karşılamadı. “Bitmişti” yorumuna yanıt veren Gasperini, maçın gidişatına ilişkin çok farklı bir görüş ortaya koydu. Roma teknik direktörü, “Öyle düşünmüyorum. Bana kalırsa artık dayanamayacak durumda olan taraf onlardı. Birkaç gol daha atabilirdik. Oyunun her alanında onlardan üstündük. Golleri attılar ve elbette goller geçerli. Fiziksel güçlerini kullanmayı iyi bildiler. Bunun dışında ise kesinlikle gereken seviyede değillerdi” dedi.
- AFP
Duran toplardaki savunma zaafı hayal kırıklığı yaratıyor
Takımının golleri yeme biçimi, yenilgiyi Gasperini için özellikle acı hâle getirdi. Roma, 80 dakika boyunca oyunun temposunu kontrol ettikten sonra savunmaya geçişlerde adeta donup kaldı ve Real Madrid'in boy avantajından tekrar tekrar yararlanmasına izin verdi. Roma teknik direktörü, maçın büyük bölümünde sağlam görünen savunmasının bir anda nasıl bu kadar kolay aşılır hâle geldiğine inanamadığını dile getirdi.
Gasperini, Sky Sport Italia'ya şunları söyledi: “Bitiş çizgisinde takılıp kaldık, adeta donduk. Oysa ilk yarıda da korner kullanmışlardı ve biz böyle bir kırılganlık göstermemiştik. Golleri çok kolay attılar. Böyle bir maçta bunlar yaşanmamalıydı. Böyle bir yenilgiden sonra toparlanmak zor. Golleri yiyene kadar oynadığımız oyunu temel alarak yeniden başlamalı, reaksiyon göstermeliyiz. Aksi hâlde yaptığımız bütün iyi şeyler boşa gider.”
Sakatlık endişelerini ve konsantrasyon kayıplarını ele almak
Yenilgiye, kilit oyuncular Manu Kone ve Paulo Dybala’nın yaşadığı fiziksel sorunlar da eklendi. İki oyuncu da maç sırasında oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sakatlıkların niteliğini açıklayan Gasperini, “Kone’nin kaslarında bir sorun var, Dybala ise baldırının biraz kasıldığını hissetti. Kone’nin sorunu biraz daha ciddi görünüyor. Bu kadar yüksek tempolu maçlarda küçük sakatlıklar kaçınılmaz, ancak bu olumsuzluğa güçlü bir karşılık vereceğiz” dedi.
Takımının son on dakikadaki zihinsel durumunu değerlendiren Gasperini, soğukkanlılık eksikliğine işaret etti. “Belki yeterince karakter ortaya koyamadık ve o anın ne kadar kritik olduğunu kavrayamadık. Alışılmadık olsa da bu, futbolun bir parçası. İyi oynadığımız o 80 dakikadan güç alıp yeniden başlamalı ve karşılık vermeliyiz” diye konuştu.
- Getty Images Sport
Fiziksel zayıflıklara odaklanmak
Roma'nın teknik direktörü, Real Madrid ceza sahasına fiziksel gücü yüksek oyuncular göndermeye başladığında takımının buna karşı koymakta zorlandığını kabul etti. Bunun takımı için tekrarlayan bir zaaf olduğunu belirtti: “Bazı takımlar sadece oyuncularını ileri gönderiyor. Böyle durumlarda savunmasız kalıyoruz. Fiziksel açıdan güçlü bu takımlara karşı bunu yaşıyoruz ve bu konuda gelişmemiz gerekiyor.”
Gasperini, buruk sona rağmen sergiledikleri performansın Roma'nın en üst düzey takımlarla rekabet edebileceğini gösterdiğini savundu: “Bu, fiziksel bir düşüş değildi çünkü skor 3-1'ken bile oynamaya devam ettik ve bazı atakları daha iyi sonuçlandırabilirdik. Goller duran toplardan geldi; bu da onların başarısı. Hayal kırıklığıyla ayrılıyoruz ama Real Madrid'den daha iyiydik. Tek silahları buydu. Büyük bir sevinçten hayal kırıklığına geçiyoruz ve bunu hızla sindirmemiz gerekiyor.”
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