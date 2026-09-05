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Real Madrid'ın sakatlık krizi derinleşiyor: Marc Cucurella, Inter'in Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi büyük şüphe haline geldi
Cucurella, Real Madrid yenilgisinde darbe aldı
Madrid, yakın zamanda Real Betis'e karşı oynadığı maçta çifte darbe aldı. Karşılaşma, takımı sezonun ilk yenilgisine mahkûm etmenin yanı sıra bek oyuncusu Cucurella'nın son dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kalmasına da sahne oldu. İspanyol sol bek, son dönemde savunmada Mourinho'nun birinci tercihi olarak kendini kabul ettirmiş ve Alvaro Carreras'ı ilk 11'den kesmişti. Geç dakikalardaki bu çıkışı, yaklaşan Avrupa fikstürü öncesinde oynayıp oynayamayacağına dair belirsizlik yarattı.
- Getty Images Sport
Mourinho, oyuncu değişikliğinin kramplar nedeniyle yapıldığını doğruladı
Son düdüğün ardından konuşan Mourinho, maça ilk 11'de başlayan bekin karşılaşmanın son bölümünde neden oyundan alındığını açıkladı. Teknik direktör, bu kararın tamamen fiziksel yorgunluğun ardından önlem amaçlı alındığını doğruladı.
"Cucurella'nın yerine Carreras'ın oyuna girmesi kramplar nedeniyleydi," Mourinho açıkladı ve yenilginin ardından muhabirlere konuştu.
Sorunun ciddi olmadığı düşünülse de, Mundo Deportivo'ya göre hafta içi oynanacak maça yetişmek hâlâ hassas bir mesele. Son Dünya Kupası şampiyonu olan oyuncu, Madrid'in yeniden rekabetçi maçlara dönmesi öncesinde şimdi zorlu bir toparlanma süreciyle karşı karşıya.
Kritik Avrupa karşılaşması öncesinde sakatlık listesi uzuyor
Cucurella, Mourinho'nun artan eksikler listesine potansiyel olarak eklenebilir. Real Madrid, önemli oyuncularının sakatlıkları nedeniyle kadrosunun genelinde zaten ciddi kadro seçim sorunlarıyla uğraşıyor.
Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy ve Endrick şu anda sakatlıklarıyla ilgileniyor. Ancak teknik ekip, Tchouameni ya da Rodrygo'nun forma giyebilecek kadar zamanında iyileşebileceği konusunda umutlu. Üstelik Arda Guler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga da cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu eksiklerin toplamı, Mourinho'ya birçok pozisyonda son derece sınırlı seçenek bırakıyor.
- Getty Images Sport
Madrid, odağını Inter Milan karşılaşmasına çevirdi
Madrid'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçının hazırlıklarına başlamak için pazar günü antrenman sahasına dönmesi planlanıyor. Salı günü, yüksek önem taşıyan bir karşılaşmaya dönüşen maçta Inter Milan ile karşılaşacak.
İlk iç saha yenilgisinin ardından, Avrupa'da güçlü bir geçmişe sahip bir rakibe karşı olumlu bir sonuç almak artık hayati önem taşıyor. Mourinho, son kadro seçimini yapmadan önce yaklaşan antrenmanlarda Cucurella'nın durumunu yakından takip edecek. Cucurella'nın zamanında iyileşememesi halinde, Carreras salı günkü kritik mücadelede ilk 11'de sahaya çıkmaya hazır bekliyor.
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