Cucurella, Mourinho'nun artan eksikler listesine potansiyel olarak eklenebilir. Real Madrid, önemli oyuncularının sakatlıkları nedeniyle kadrosunun genelinde zaten ciddi kadro seçim sorunlarıyla uğraşıyor.

Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy ve Endrick şu anda sakatlıklarıyla ilgileniyor. Ancak teknik ekip, Tchouameni ya da Rodrygo'nun forma giyebilecek kadar zamanında iyileşebileceği konusunda umutlu. Üstelik Arda Guler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga da cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu eksiklerin toplamı, Mourinho'ya birçok pozisyonda son derece sınırlı seçenek bırakıyor.