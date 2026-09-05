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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Real Madrid'ın sakatlık krizi derinleşiyor: Marc Cucurella, Inter'in Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi büyük şüphe haline geldi

M. Cucurella
Real Madrid
Real Madrid - Inter
Şampiyonlar Ligi

Marc Cucurella, Real Madrid'in sezonun ilk yenilgisini aldığı Real Betis maçında kramplar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Savunma oyuncusu şimdi salı günkü kritik Inter Milan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yetişmek için zamana karşı yarış veriyor; Jose Mourinho'nun kadro krizi ise giderek derinleşiyor.

  • Cucurella, Real Madrid yenilgisinde darbe aldı

    Madrid, yakın zamanda Real Betis'e karşı oynadığı maçta çifte darbe aldı. Karşılaşma, takımı sezonun ilk yenilgisine mahkûm etmenin yanı sıra bek oyuncusu Cucurella'nın son dakikalarda oyundan çıkmak zorunda kalmasına da sahne oldu. İspanyol sol bek, son dönemde savunmada Mourinho'nun birinci tercihi olarak kendini kabul ettirmiş ve Alvaro Carreras'ı ilk 11'den kesmişti. Geç dakikalardaki bu çıkışı, yaklaşan Avrupa fikstürü öncesinde oynayıp oynayamayacağına dair belirsizlik yarattı.

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    Mourinho, oyuncu değişikliğinin kramplar nedeniyle yapıldığını doğruladı

    Son düdüğün ardından konuşan Mourinho, maça ilk 11'de başlayan bekin karşılaşmanın son bölümünde neden oyundan alındığını açıkladı. Teknik direktör, bu kararın tamamen fiziksel yorgunluğun ardından önlem amaçlı alındığını doğruladı.

    "Cucurella'nın yerine Carreras'ın oyuna girmesi kramplar nedeniyleydi," Mourinho açıkladı ve yenilginin ardından muhabirlere konuştu.

    Sorunun ciddi olmadığı düşünülse de, Mundo Deportivo'ya göre hafta içi oynanacak maça yetişmek hâlâ hassas bir mesele. Son Dünya Kupası şampiyonu olan oyuncu, Madrid'in yeniden rekabetçi maçlara dönmesi öncesinde şimdi zorlu bir toparlanma süreciyle karşı karşıya.

  • Kritik Avrupa karşılaşması öncesinde sakatlık listesi uzuyor

    Cucurella, Mourinho'nun artan eksikler listesine potansiyel olarak eklenebilir. Real Madrid, önemli oyuncularının sakatlıkları nedeniyle kadrosunun genelinde zaten ciddi kadro seçim sorunlarıyla uğraşıyor.

    Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy ve Endrick şu anda sakatlıklarıyla ilgileniyor. Ancak teknik ekip, Tchouameni ya da Rodrygo'nun forma giyebilecek kadar zamanında iyileşebileceği konusunda umutlu. Üstelik Arda Guler, Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga da cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu eksiklerin toplamı, Mourinho'ya birçok pozisyonda son derece sınırlı seçenek bırakıyor.

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    Madrid, odağını Inter Milan karşılaşmasına çevirdi

    Madrid'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçının hazırlıklarına başlamak için pazar günü antrenman sahasına dönmesi planlanıyor. Salı günü, yüksek önem taşıyan bir karşılaşmaya dönüşen maçta Inter Milan ile karşılaşacak.

    İlk iç saha yenilgisinin ardından, Avrupa'da güçlü bir geçmişe sahip bir rakibe karşı olumlu bir sonuç almak artık hayati önem taşıyor. Mourinho, son kadro seçimini yapmadan önce yaklaşan antrenmanlarda Cucurella'nın durumunu yakından takip edecek. Cucurella'nın zamanında iyileşememesi halinde, Carreras salı günkü kritik mücadelede ilk 11'de sahaya çıkmaya hazır bekliyor.

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