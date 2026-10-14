Real Madrid, Stadio Olimpico'da Roma'yı 4-3 yenerek son dönemin en beklenmedik Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinden birine imza attı. İkinci yarıda iki farklı geriye düşen Madrid, maçı çevirmeyi başardı. Karşılaşmada ev sahibi ekibi Marten de Roon öne geçirdi, Kylian Mbappe ise devre arasından önce skoru eşitledi. Ancak Donyell Malen'in ikinci yarının başlarında altı dakika içinde attığı iki gol, Madrid'in dağınık savunma düzenini cezalandırırken maç Jose Mourinho'nun takımının elinden kayıp gidiyor gibi görünüyordu.
Oyuna sonradan giren genç oyuncuların getirdiği dinamizm ve doğrudan oyun, tarihi geri dönüşün fitilini ateşledi. Cristian Espi 82. dakikada farkı bire indirdi. Yalnızca üç dakika sonra Endrick, Arda Guler'in yaratıcılığından yararlanarak eşitliği sağladı. Maçın kontrolünü ele geçiren Madrid, galibiyet golü için bastırdı. Antonio Rudiger'in 90. dakikada ileri çıkarak attığı gol Madrid'e üç puanı kazandırırken Roma'yı kendi sahasında şaşkına çevirdi.
GOAL, Stadio Olimpico'daki maçta Real Madrid oyuncularına puan veriyor.