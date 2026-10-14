Thibaut Courtois - 5/10

Belçikalı kaleci için zor bir akşamdı. Takımının önde kurduğu savunma hattı alanı etkili biçimde daraltamayınca rakip atakları karşısında savunmasız kaldı. Dört kurtarışla skorun daha da açılmasını önlese de üç gol yemiş olmaktan, özellikle de ikinci yarıda Malen'in merkezdeki boşluklardan yararlanabilmesinden memnun olmayacaktır.

Antonio Rudiger - 8/10

Gecenin asıl kahramanıydı. Madrid'in üç gol yemesine yol açan savunmadaki kolektif hatalara rağmen Ruediger’in kazanma arzusu açıkça görülüyordu. Yaşanan karmaşaya rağmen soğukkanlılığını korudu ve 90. dakikada sahneye çıkıp galibiyet golünü atarak Madrid'in direncinin üç puanla ödüllendirilmesini sağladı.

Ibrahima Konate - 5/10

Malen ve Dybala'nın yön verdiği hızlı hücumları durdurmakta zorlandı. Roma hızla atağa çıktığında pozisyon alışı zaman zaman soru işaretleri yarattı. Madrid'in kısa aralıklarla iki gol yediği bölümde hücuma çıkan beklerin bıraktığı boşlukları da gerektiği gibi kapatamadı.

Marc Cucurella - 6/10

Sol kanatta her zamanki gibi çalışkandı ancak maçın uzun bölümlerinde Roma'nın kanat bekleri tarafından geride kalmaya zorlandı. Madrid, skoru çevirmek için daha hücumcu bir dizilişe geçerken 78. dakikada oyundan alındı.

Denzel Dumfries - 5/10

Kendi standartlarına göre nispeten silik bir performans sergiledi. Sağ kanatta her zamanki fiziksel üstünlüğünü kuramadı. Mourinho, Roma'nın savunma düzenini aşmak için teknik becerisi daha yüksek bir oyuncu arayışıyla 59. dakikada onun yerine Arda Guler'i oyuna aldı.