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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Real Madrid'in Roma karşısındaki oyuncu puanları: Antonio Rudiger, yedi gollü nefes kesen Şampiyonlar Ligi maçında galibiyeti kopardı

Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Roma - Real Madrid
Roma

Real Madrid, Stadio Olimpico'da oynanan çalkantılı Şampiyonlar Ligi maçında son dakikalarda müthiş bir geri dönüşe imza atarak Roma'yı 4-3 mağlup etti. Jose Mourinho'nun ekibi ikinci yarıda 3-1 geriye düştükten sonra Antonio Ruediger'in 90. dakikada attığı galibiyet golü, olağanüstü geri dönüşü tamamladı.

Real Madrid, Stadio Olimpico'da Roma'yı 4-3 yenerek son dönemin en beklenmedik Şampiyonlar Ligi galibiyetlerinden birine imza attı. İkinci yarıda iki farklı geriye düşen Madrid, maçı çevirmeyi başardı. Karşılaşmada ev sahibi ekibi Marten de Roon öne geçirdi, Kylian Mbappe ise devre arasından önce skoru eşitledi. Ancak Donyell Malen'in ikinci yarının başlarında altı dakika içinde attığı iki gol, Madrid'in dağınık savunma düzenini cezalandırırken maç Jose Mourinho'nun takımının elinden kayıp gidiyor gibi görünüyordu.

Oyuna sonradan giren genç oyuncuların getirdiği dinamizm ve doğrudan oyun, tarihi geri dönüşün fitilini ateşledi. Cristian Espi 82. dakikada farkı bire indirdi. Yalnızca üç dakika sonra Endrick, Arda Guler'in yaratıcılığından yararlanarak eşitliği sağladı. Maçın kontrolünü ele geçiren Madrid, galibiyet golü için bastırdı. Antonio Rudiger'in 90. dakikada ileri çıkarak attığı gol Madrid'e üç puanı kazandırırken Roma'yı kendi sahasında şaşkına çevirdi.

GOAL, Stadio Olimpico'daki maçta Real Madrid oyuncularına puan veriyor.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Kaleci ve savunma

    Thibaut Courtois - 5/10

    Belçikalı kaleci için zor bir akşamdı. Takımının önde kurduğu savunma hattı alanı etkili biçimde daraltamayınca rakip atakları karşısında savunmasız kaldı. Dört kurtarışla skorun daha da açılmasını önlese de üç gol yemiş olmaktan, özellikle de ikinci yarıda Malen'in merkezdeki boşluklardan yararlanabilmesinden memnun olmayacaktır.

    Antonio Rudiger - 8/10

    Gecenin asıl kahramanıydı. Madrid'in üç gol yemesine yol açan savunmadaki kolektif hatalara rağmen Ruediger’in kazanma arzusu açıkça görülüyordu. Yaşanan karmaşaya rağmen soğukkanlılığını korudu ve 90. dakikada sahneye çıkıp galibiyet golünü atarak Madrid'in direncinin üç puanla ödüllendirilmesini sağladı.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Malen ve Dybala'nın yön verdiği hızlı hücumları durdurmakta zorlandı. Roma hızla atağa çıktığında pozisyon alışı zaman zaman soru işaretleri yarattı. Madrid'in kısa aralıklarla iki gol yediği bölümde hücuma çıkan beklerin bıraktığı boşlukları da gerektiği gibi kapatamadı.

    Marc Cucurella - 6/10

    Sol kanatta her zamanki gibi çalışkandı ancak maçın uzun bölümlerinde Roma'nın kanat bekleri tarafından geride kalmaya zorlandı. Madrid, skoru çevirmek için daha hücumcu bir dizilişe geçerken 78. dakikada oyundan alındı.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Kendi standartlarına göre nispeten silik bir performans sergiledi. Sağ kanatta her zamanki fiziksel üstünlüğünü kuramadı. Mourinho, Roma'nın savunma düzenini aşmak için teknik becerisi daha yüksek bir oyuncu arayışıyla 59. dakikada onun yerine Arda Guler'i oyuna aldı.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Orta saha

    Jude Bellingham - 7/10

    Madrid takımının hatları arasındaki bağlantıyı kurdu. Skorun umut vermediği anlarda bile topu koruması ve hatlar arasından ilerleme becerisi Roma'yı tetikte tuttu. Geri dönüşü getiren son 20 dakikadaki baskının sürmesinde kilit rol oynadı.

    Federico Valverde - 6/10

    Takım kaptanı Valverde, orta sahaya gereken enerjiyi kattı ancak ikinci yarının başında Roma'nın merkezdeki sayısal üstünlüğüyle baş etmekte zorlandı. Madrid'in son bölümde oyuncularını ileri göndermesiyle görevi daha çok topu yeniden dolaşıma sokmak oldu.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Roma'nın kontra atakları karşısında dörtlü savunmanın önünü yeterince kapatamadı. Malen'in ikinci golünde kolayca geçildi ve Madrid farklı bir taktiksel profile yönelirken 70. dakikada yerini Bernardo Silva'ya bıraktı.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Hücum

    Yan Diomande - 6/10

    Genç oyuncu inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Zaman zaman yeteneğini gösterdi ve Mbappe'nin beraberlik golünün hazırlık aşamasında rol oynadı. Ancak Avrupa futbolunun üst düzey bir orta sahasına karşı oyuna hâkim olmak için gereken istikrarı sağlayamadı. 79. dakikada oyundan alındı.

    Vinicius Junior - 5/10

    Sahada kaldığı 59 dakikanın büyük bölümünde istediğini yapamadı. Roma, ona karşı etkili biçimde iki oyuncuyla savunma yaptı ve Vinicius hücum bölgesinde hızını kullanabileceği alanı bulmakta zorlandı. Taktik değişikliğin parçası olarak 60. dakika dolmadan oyundan alındı.

    Kylian Mbappe - 7/10

    İlk yarıda Madrid'in en tehlikeli hücum silahıydı. 25. dakikada yaptığı etkili bitirişle takımına beraberliği getirdi. Ancak devre arasından sonra hücumda yalnız kalınca oyuna etkisi azaldı. Yine de varlığı, savunmacıları meşgul ederek maçın son bölümünde oyuna giren oyunculara alan açtı.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Yedekler ve teknik direktör

    Endrick - 9/10

    Oyunun seyrini değiştiren bir performans. 59. dakikada oyuna giren Endrick, Espi'nin golünün asistini yaptıktan sonra 85. dakikada kritik beraberlik golünü kaydetti. Doğrudan kaleye yönelen oyunu ve bitiriciliği, Madrid'in tam da ihtiyaç duyduğu şeydi.

    Arda Guler - 9/10

    Oyuna sonradan giren bir oyuncunun nasıl fark yaratabileceğini gösterdi. 59. dakikada sahaya çıkan Guler, Endrick'in beraberlik golüne ve Ruediger'in galibiyet golüne asist yaptı. Oyun görüşü ve duran toplardaki servisleri belirleyici oldu.

    Cristian Espi - 8/10

    Genç oyuncu, oyuna girdikten yalnızca üç dakika sonra, 82. dakikada golcü sezgilerini göstererek ağları buldu. Golü, geri dönüşün mümkün olduğuna dair inancı ateşledi.

    Bernardo Silva - 6/10

    Orta sahaya daha fazla kontrol kazandırmak için 70. dakikada oyuna girdi. Hareketli geçen son bölümde takımın oyununu sakinleştirmesine yardımcı oldu.

    Alvaro Carreras - Değerlendirme yok

    Duraklama dakikalarında maçı bu sonuçla tamamlamak için yapılan geç bir taktik değişiklikti.

    Jose Mourinho - 8/10

    Savunma düzeni başlangıçta açıklar verse de Mourinho, oyuna müdahaleleriyle büyük övgüyü hak ediyor. Yıldız hücumcuları Vinicius ve Mbappe ile beklerini çıkarıp Guler, Endrick ve Espi'nin gençliğine ve yaratıcılığına güvenmesi büyük bir riskti. Bu hamleler tam karşılığını buldu ve 3-1'lik yenilgiyi 4-3'lük galibiyete çevirdi.

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