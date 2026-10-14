Real Madrid, Stadio Olimpico'da Roma'yı 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en beklenmedik galibiyetlerinden birine imza attı. Madrid, ikinci yarıda iki farklı geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi. Ev sahibi ekip Marten de Roon'un golüyle öne geçti, ancak Kylian Mbappe devre arasından önce skoru eşitledi. İkinci yarının başlarında Donyell Malen'in altı dakika içinde iki kez ağları bulup Madrid'in dağınık savunma düzenini cezalandırmasıyla maç Jose Mourinho'nun takımının elinden kayıp gidiyor gibi görünüyordu.
Yedek kulübesinden gelen gençlik ve doğrudan hücuma yönelen oyun, tarihi geri dönüşün fitilini ateşledi. Cristian Espi 82. dakikada farkı bire indirdi. Yalnızca üç dakika sonra Endrick, Arda Guler'in yaratıcılığından yararlanarak skoru eşitledi. İvme artık tamamen Madrid'in lehineydi. Galibiyet golü için yüklenen takım, Antonio Rudiger'in 90. dakikada ileri çıkıp attığı golle üç puanı aldı ve Roma'yı kendi sahasında şaşkına çevirdi.
GOAL, Stadio Olimpico'daki Real Madrid oyuncularına puan veriyor.