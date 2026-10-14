Thibaut Courtois - 5/10

Belçikalı kaleci için zor bir akşamdı. Önde kurulan savunma hattı oyunu etkili biçimde sıkıştıramayınca Courtois savunmasız kaldı. Dört kurtarışla skorun daha da açılmasını önlese de üç gol yemiş olmaktan, özellikle de ikinci yarıda Malen'in merkezdeki boşlukları değerlendirmesine izin verilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır.

Antonio Rudiger - 8/10

Gecenin asıl kahramanıydı. Madrid'in üç gol yemesine yol açan takım hâlindeki savunma hatalarına rağmen Ruediger'in kazanma azmi belirgindi. Ortalık karışırken soğukkanlılığını korudu ve 90. dakikada ortaya çıkıp galibiyet golünü attı. Böylece Madrid'in direnci üç puanla ödüllendirildi.

Ibrahima Konate - 5/10

Malen ve Dybala'nın yönlendirdiği geçiş hücumlarıyla baş etmekte zorlandı. Roma'nın hızlı hücumlarında zaman zaman pozisyon alma tercihleri soru işareti yarattı. Madrid'in kısa aralıklarla iki gol yediği bölümde ileri çıkan beklerin arkasında gereken savunma desteğini sağlayamadı.

Marc Cucurella - 6/10

Sol kanatta her zamanki gibi çok çalıştı ancak maçın uzun bölümlerinde Roma'nın kanat bekleri tarafından geriye itildi. Madrid, geriden gelip maçı kazanmak için daha hücumcu bir dizilişe geçerken 78. dakikada oyundan alındı.

Denzel Dumfries - 5/10

Kendi standartlarına göre nispeten silik bir performans sergiledi. Sağ kanatta her zamanki fiziksel üstünlüğünü kuramadı. Mourinho, Roma'nın savunma bloğunu aşmak için teknik becerisi daha yüksek bir oyuncuya ihtiyaç duyunca 59. dakikada yerini Arda Guler'e bıraktı.