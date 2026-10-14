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AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Real Madrid'in Roma karşısındaki oyuncu puanları: Antonio Rudiger, nefes kesen yedi gollü Şampiyonlar Ligi maçında galibiyeti kopardı

Player ratings
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
FEATURES
Roma - Real Madrid
Roma

Real Madrid, Stadio Olimpico'da oynanan bol gollü Şampiyonlar Ligi maçında son dakikalarda müthiş bir geri dönüşe imza atarak Roma'yı 4-3 mağlup etti. Antonio Ruediger'in 90. dakikada attığı galibiyet golü, Jose Mourinho'nun takımının ikinci yarıda 3-1 geriye düşmesinin ardından gelen olağanüstü geri dönüşü tamamladı.

Real Madrid, Stadio Olimpico'da Roma'yı 4-3 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde son yılların en beklenmedik galibiyetlerinden birine imza attı. Madrid, ikinci yarıda iki farklı geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi. Ev sahibi ekip Marten de Roon'un golüyle öne geçti, ancak Kylian Mbappe devre arasından önce skoru eşitledi. İkinci yarının başlarında Donyell Malen'in altı dakika içinde iki kez ağları bulup Madrid'in dağınık savunma düzenini cezalandırmasıyla maç Jose Mourinho'nun takımının elinden kayıp gidiyor gibi görünüyordu.

Yedek kulübesinden gelen gençlik ve doğrudan hücuma yönelen oyun, tarihi geri dönüşün fitilini ateşledi. Cristian Espi 82. dakikada farkı bire indirdi. Yalnızca üç dakika sonra Endrick, Arda Guler'in yaratıcılığından yararlanarak skoru eşitledi. İvme artık tamamen Madrid'in lehineydi. Galibiyet golü için yüklenen takım, Antonio Rudiger'in 90. dakikada ileri çıkıp attığı golle üç puanı aldı ve Roma'yı kendi sahasında şaşkına çevirdi.

GOAL, Stadio Olimpico'daki Real Madrid oyuncularına puan veriyor.

  • imago-sport-1084368922.jpgABACAPRESS

    Kaleci ve savunma

    Thibaut Courtois - 5/10

    Belçikalı kaleci için zor bir akşamdı. Önde kurulan savunma hattı oyunu etkili biçimde sıkıştıramayınca Courtois savunmasız kaldı. Dört kurtarışla skorun daha da açılmasını önlese de üç gol yemiş olmaktan, özellikle de ikinci yarıda Malen'in merkezdeki boşlukları değerlendirmesine izin verilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşayacaktır.

    Antonio Rudiger - 8/10

    Gecenin asıl kahramanıydı. Madrid'in üç gol yemesine yol açan takım hâlindeki savunma hatalarına rağmen Ruediger'in kazanma azmi belirgindi. Ortalık karışırken soğukkanlılığını korudu ve 90. dakikada ortaya çıkıp galibiyet golünü attı. Böylece Madrid'in direnci üç puanla ödüllendirildi.

    Ibrahima Konate - 5/10

    Malen ve Dybala'nın yönlendirdiği geçiş hücumlarıyla baş etmekte zorlandı. Roma'nın hızlı hücumlarında zaman zaman pozisyon alma tercihleri soru işareti yarattı. Madrid'in kısa aralıklarla iki gol yediği bölümde ileri çıkan beklerin arkasında gereken savunma desteğini sağlayamadı.

    Marc Cucurella - 6/10

    Sol kanatta her zamanki gibi çok çalıştı ancak maçın uzun bölümlerinde Roma'nın kanat bekleri tarafından geriye itildi. Madrid, geriden gelip maçı kazanmak için daha hücumcu bir dizilişe geçerken 78. dakikada oyundan alındı.

    Denzel Dumfries - 5/10

    Kendi standartlarına göre nispeten silik bir performans sergiledi. Sağ kanatta her zamanki fiziksel üstünlüğünü kuramadı. Mourinho, Roma'nın savunma bloğunu aşmak için teknik becerisi daha yüksek bir oyuncuya ihtiyaç duyunca 59. dakikada yerini Arda Guler'e bıraktı.

  • imago-sport-1084534193.jpgLaPresse

    Orta saha

    Jude Bellingham - 7/10

    Madrid takımının bağlantı noktasıydı. Skor tablosu iç açıcı görünmediğinde bile Bellingham, topu koruması ve rakip hatların arasından ilerleme becerisiyle Roma'yı tetikte tuttu. Geri dönüşü getiren son yirmi dakikada baskının sürdürülmesinde kilit rol oynadı.

    Federico Valverde - 6/10

    Takım kaptanı Valverde, orta sahaya gereken enerjiyi kattı ancak ikinci yarının başlarında Roma'nın merkezdeki sayısal üstünlüğüyle baş etmekte zorlandı. Madrid son bölümde oyuncularını ileri gönderince rolü daha çok topu yeniden dolaşıma sokmak oldu.

    Aurelien Tchouameni - 5/10

    Roma'nın kontra ataklarına karşı dörtlü savunmanın önünde yeterli korumayı sağlayamadı. Malen'in ikinci golünde çok kolay geçildi ve Madrid farklı bir taktiksel profil arayışıyla 70. dakikada onu çıkarıp yerine Bernardo Silva'yı aldı.

  • imago-sport-1084536399.jpgLaPresse

    Hücum

    Yan Diomande - 6/10

    Genç oyuncu inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Zaman zaman kalitesini gösterdi ve Mbappe'nin beraberlik golünün hazırlık aşamasında rol oynadı ancak üst düzey bir Avrupa orta sahasına üstünlük kurmak için gereken istikrarı sağlayamadı. 79. dakikada oyundan alındı.

    Vinicius Junior - 5/10

    Sahada kaldığı 59 dakikanın büyük bölümünde istediğini yapamadı. Roma savunması ona karşı etkili biçimde iki oyuncuyla önlem aldı; o da hücum bölgesinde hızını kullanabileceği alanları bulmakta zorlandı. Taktik değişiklik kapsamında, bir saat dolmadan oyundan alındı.

    Kylian Mbappe - 7/10

    İlk yarıda Madrid'in hücumdaki en büyük tehdidiydi. 25. dakikada yaptığı etkili vuruşla takımına beraberliği getirdi. Ancak devre arasından sonra yalnız kaldıkça oyuna etkisi azaldı. Yine de sahadaki varlığı, savunmacıları meşgul ederek sonradan oyuna giren oyunculara alan açtı.

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  • imago-sport-1084537029.jpgLaPresse

    Yedekler ve teknik direktör

    Endrick - 9/10

    Maçın seyrini değiştiren bir performans. 59. dakikada oyuna girdikten sonra Espi'nin golünün asistini yaptı, 85. dakikada ise kritik beraberlik golünü kendisi attı. Doğrudan kaleye yönelen oyunu ve bitiriciliği, Madrid'in tam da ihtiyacı olan şeydi.

    Arda Guler - 9/10

    Oyuna sonradan girip nasıl fark yaratılacağını gösterdi. 59. dakikada sahaya çıkan Guler, Endrick'in beraberlik ve Ruediger'in galibiyet gollerinde iki kritik asist yaptı. Oyun görüşü ve duran toplardaki servisleri fark yarattı.

    Cristian Espi - 8/10

    Genç oyuncu, oyuna girdikten yalnızca üç dakika sonra, 82. dakikada gol atarak golcülük içgüdülerini gösterdi. Golü, geri dönüşün mümkün olduğuna dair inancı ateşledi.

    Bernardo Silva - 6/10

    Orta sahaya daha fazla kontrol kazandırmak için 70. dakikada oyuna alındı. Maçın hareketli son bölümünde takımın sakinleşmesine yardımcı oldu.

    Alvaro Carreras - Değerlendirilmedi

    Uzatma dakikalarında skoru korumak amacıyla yapılan geç bir taktik değişiklikti.

    Jose Mourinho - 8/10

    Savunma düzeni başlangıçta açıklar verse de Mourinho, oyuna müdahaleleriyle büyük takdiri hak ediyor. Yıldız hücumcuları Vinicius ve Mbappe ile beklerini çıkarıp Guler, Endrick ve Espi'nin gençliğine ve yaratıcılığına başvurması büyük bir riskti. Bu hamle kusursuz biçimde karşılık buldu ve 3-1'lik yenilgiyi 4-3'lük galibiyete çevirdi.

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