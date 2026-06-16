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Real Madrid'in resmi açıklamasıyla Antonio Rüdiger'in geleceği belli oldu
Los Blancos, savunma duvarını sağlamlaştırdı
33 yaşındaki stoper, 12 aylık bir sözleşme uzatımı imzalayarak 2026-27 sezonunda da savunmanın belkemiği olmaya devam edecek. Madrid, özellikle deneyimli savunma oyuncuları Dani Carvajal ve David Alaba ile yollarını ayırdıktan sonra, eski Chelsea oyuncusunu kadroda tutmaya kararlıydı. Güçlü stoper başlangıçta iki yıllık bir sözleşme talep etse de, sonunda yönetim kurulunun yaşlanan kadro üyelerine tek sezonluk yenilenebilir sözleşmeler sunma konusundaki katı politikasını kabul etti.
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Bernabeu yönetimi yeni şartları doğruladı
Kulüp, resmi bir açıklama yoluyla görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını duyurdu; bu haber, oyuncu tarafından sosyal medyada hemen paylaşıldı.
Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Real Madrid CF ve Antonio Rudiger, oyuncumuzun sözleşmesini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma ile oyuncu, 30 Haziran 2027 tarihine kadar kulüpte kalacak."
Rudiger, bu açıklamayı Xhesabında paylaşarak, “Kulübüm 🤍🤍🤍” diye ekledi.
Sakatlıklarla mücadele ettikten sonra gösterilen direnç ödüllendirildi
Rudiger, 2022 yılında bedelsiz transferle Real'e katıldığından bu yana, sürekli fiziksel sorunlarla gölgelenen zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, soyunma odasının kilit liderlerinden biri haline geldi. Defans oyuncusu, tam formunun çok altında oynamasına neden olan kronik ağrıları gidermek için daha önce ameliyat geçirdi ve uzman tedaviler almak üzere Londra'ya gitti. Ağrı eşiğini aşarak sahada kalma konusundaki muazzam direnci, hem yönetim nezdinde hem de taraftarlar arasında itibarını önemli ölçüde artırdı.
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Mourinho'nun geri dönüşü yeni bir sayfa açıyor
Sezonun son dönemlerinde en iyi formuna kavuşarak kondisyonunu kanıtlayan Rüdiger, artık geçmişteki zorlukları geride bırakmaya çalışacak. Bu heybetli stoper, yeni atanan teknik direktör Jose Mourinho’nun zorlu yönetiminde ilk 11’deki yerini sağlamlaştırma sınavıyla karşı karşıya. Ancak Rüdiger’in şu anki odak noktası, 2026 Dünya Kupası ve Cumartesi günü Fildişi Sahili ile oynanacak Almanya’nın bir sonraki grup maçı.