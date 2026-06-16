Real Madrid'in resmi açıklamasıyla Antonio Rüdiger'in geleceği belli oldu

Rudiger, 2022 yılında bedelsiz transferle Real'e katıldığından bu yana, sürekli fiziksel sorunlarla gölgelenen zorlu bir sezon geçirmesine rağmen, soyunma odasının kilit liderlerinden biri haline geldi. Defans oyuncusu, tam formunun çok altında oynamasına neden olan kronik ağrıları gidermek için daha önce ameliyat geçirdi ve uzman tedaviler almak üzere Londra'ya gitti. Ağrı eşiğini aşarak sahada kalma konusundaki muazzam direnci, hem yönetim nezdinde hem de taraftarlar arasında itibarını önemli ölçüde artırdı.