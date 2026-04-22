Real Madrid'in oyuncusu Jude Bellingham, kriket ligi "The Hundred"ın Birmingham Phoenix takımında hisse satın aldı

Bu yatırımla Bellingham, tanıdık bazı isimlerle aynı çatı altında bir araya geliyor. Warwickshire County Cricket Club, %50,4’lük çoğunluk hissesi ile kontrolü elinde tutarken, kalan %48,4’lük hisse ise Birmingham City’nin sahibi olan Knighthead Capital Management’a ait. Bu durum, Bellingham’ı futbol kulübünün ana şirketinde azınlık hissedarı olan NFL efsanesi Tom Brady ile aynı yönetim kurulu çevresine sokuyor.

Real Madrid yıldızı, çocukluğunu anımsayarak ilk kulübüne olan derin sevgisinden bahsetti. "Benim için Birmingham City, yetişebileceğim en iyi takım ve destekleyebileceğim en iyi takım. Orada futbolda ve hayatta en iyi eğitimi aldım," diye ekledi ve şehirdeki herkesin "birbirine gerçekten çok değer verdiğini" belirtti.