Real Madrid'in oyuncusu Jude Bellingham, kriket ligi "The Hundred"ın Birmingham Phoenix takımında hisse satın aldı
Birmingham'daki köklerine geri dönmek
Borussia Dortmund'a ve daha sonra Real Madrid'e transfer olmadan önce Birmingham City tarafından 22 numaralı forması emekliye ayrılan İngiltere milli takım oyuncusu, Edgbaston'da bulunan kriket takımının hisselerinin yüzde 1,2'sini satın aldı. Orta saha oyuncusu, küresel ününü West Midlands bölgesinde spor katılımını artırmak amacıyla kullanarak, toplumsal katılım ve sosyal sorumluluk projelerine odaklanacak. Memleketinin takımına yatırım yapma kararını açıklayan Bellingham, Warwickshire CCC'ye şunları söyledi: "Bu şehre bir borcum olduğunu hissediyorum. Ve bu, bunun için iyi bir yol gibi geliyor. Katılma fırsatı bulduğumda, hiç tereddüt etmedim ve bu projenin bir parçası olmaktan çok mutluyum."
Yıldızlarla dolu bir sahipler grubu
Bu yatırımla Bellingham, tanıdık bazı isimlerle aynı çatı altında bir araya geliyor. Warwickshire County Cricket Club, %50,4’lük çoğunluk hissesi ile kontrolü elinde tutarken, kalan %48,4’lük hisse ise Birmingham City’nin sahibi olan Knighthead Capital Management’a ait. Bu durum, Bellingham’ı futbol kulübünün ana şirketinde azınlık hissedarı olan NFL efsanesi Tom Brady ile aynı yönetim kurulu çevresine sokuyor.
Real Madrid yıldızı, çocukluğunu anımsayarak ilk kulübüne olan derin sevgisinden bahsetti. "Benim için Birmingham City, yetişebileceğim en iyi takım ve destekleyebileceğim en iyi takım. Orada futbolda ve hayatta en iyi eğitimi aldım," diye ekledi ve şehirdeki herkesin "birbirine gerçekten çok değer verdiğini" belirtti.
Bellingham'ın kriket tutkusu
Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmasına rağmen, Bellingham kriketin hayatında her zaman önemli bir yer tuttuğunu açıkladı. Stourbridge'de büyüdüğü günleri ve kardeşi Jobe ile çeşitli sporlar yaptıklarını hatırladı. "Biz rekabetçi iki kardeşiz. Monopoly olsun, futbol ya da kriket olsun, yaptığımız hemen hemen her şey kavga ve gözyaşlarıyla sonuçlanırdı," diye itiraf etti.
Orta saha oyuncusu ayrıca bu sporun kurallarına duyduğu hayranlığı da dile getirdi: "Kriket, futbol dışında izlemekten en çok keyif aldığım spor. Kesinlikle izlemekten en çok keyif aldığım spor. En çok Test maçlarını seviyorum, çünkü bütün gün boyunca izleyebiliyorum. Bu sporun pek çok yönünde belirli bir zarafet ve şıklık var: örneğin, yazı tura atma ve kaptanların blazer ceketleri ve şapkalarıyla sahaya çıkmaları gibi."
The Hundred'ın özel yatırım dönemi
Bellingham’ın kriket dünyasına girişi, her takımın 100 top oynadığı turnuvanın büyük çaplı bir finansal yeniden yapılanma sürecinde gerçekleşti. Lig, 2026 öncesinde 520 milyon sterlinin üzerinde özel yatırım aldı; birçok takım, Hindistan Premier Ligi (IPL) sahipleriyle uyum sağlamak amacıyla önemli marka yenilemelerine gitti. Manchester Super Giants ve MI London gibi takımlar, bu küresel genişlemenin bir parçası olarak sahneye çıktı.
Bellingham için bu hamle, finansal kaygılardan çok, memleketini dünya sahnesinde temsil etmekle ilgili. Orta saha oyuncusu, "Birmingham'ı dünya sahnesinde temsil etmek büyük bir onur. Bu, benim için hafife alınacak bir şey değil. Memleketimdeki insanlar benimle gurur duysunlar diye bunu doğru şekilde yapmaya devam etmek istiyorum," diyerek sözlerini tamamladı.