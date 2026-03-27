Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg
Mohamed Saeed

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Bernabéu'dan ayrılmaya hazırlanıyor ve La Liga'daki rakiplerinden birine katılmayı hedefliyor

Real Madrid
D. Ceballos
La Liga
Real Betis
Dani Ceballos, sakatlıklarla boğuşup düzenli süre alamadığı bir sezonun ardından Real Madrid'de geri dönüşü olmayan bir noktaya geldi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki yaz transfer döneminde Santiago Bernabéu'daki kariyerine son vermeyi planlıyor.

  • Bernabeu'da yolun sonu

    2023'te imzalanan sözleşme uzatmasıyla 2027'ye kadar süren bir kontratı olmasına rağmen, İspanya milli takım oyuncusu yeni bir başlangıç için doğru zamanın geldiğini düşünüyor. Ceballos şu anda baldır sakatlığından kurtulma sürecinin son aşamalarına odaklanmış olsa da, zihni çoktan geleceğe yönelmiş durumda. Jude Bellingham, Federico Valverde ve Eduardo Camavinga gibi isimlerin yer aldığı orta saha kadrosunda kendine yer bulamayan Ceballos, takımın rotasyonunda kenarda kalan bir isim haline geldi.

    Real Madrid yaz transfer döneminde oyuncu satmaya sıcak bakıyor

    Marca’ya göre Real Madrid, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılmasını kolaylaştırmaya hazır. Florentino Perez ve Jose Angel Sanchez’in önderlik ettiği yönetim, oyuncuyu bedelsiz olarak bırakmak gibi bir niyetinde değil; ancak bir satışın maaş yükünü hafifletmeye ve genç takımlarda göze çarpan yetenekler gibi yeni yetenekler için yer açmaya yardımcı olacağını kabul ediyor.

    Yönetim, Ceballos'un yüksek değerinin zirvesinde olduğu yılların sonuna geldiğini ve sözleşme durumuna bakıldığında bu yazın transfer ücretini geri kazanabilmek için son büyük fırsat olduğunu biliyor. İlişkinin sonuna geldiği konusunda karşılıklı bir anlayış var ve temiz bir ayrılık, ilgili tüm taraflar için en iyi çözüm olarak görülüyor.

  • Betis hâlâ hayallerimin takımı

    Olası transfer hedefleri arasında Real Betis öne çıkıyor. Eski takımına olan sevgisini hiçbir zaman gizlemeyen Ceballos için, Sevilla merkezli kulüp hem duygusal hem de sportif açıdan en öncelikli seçenek olmaya devam ediyor. Ancak bu transfer, mali engeller nedeniyle karmaşık bir hal alıyor. Anlaşma, nihayetinde ekonomik koşullara, Betis’in maaş bütçesi sınırlamalarına ve Madrid’in, Endülüs ekibinin gerçekçi bir şekilde karşılayabileceği bir transfer ücreti üzerinde pazarlık yapmaya istekli olup olmadığına bağlı olacak.

    İyileşme ve son veda

    Şu an için oyuncu, sezonun son haftalarında takıma katkı sağlayabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Şubat ayı sonlarında sağ baldırında kas sakatlığı teşhisi konan oyuncu, kısa süre önce A takım kadrosuyla kısmi antrenmanlara geri döndü. Tamamen forma girmesine çok az kaldıysa da, bunun sahadaki konumunda önemli bir değişiklik yaratması pek olası görünmüyor.

La Liga
Mallorca crest
Mallorca
MLL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Real Betis crest
Real Betis
BET
Espanyol crest
Espanyol
ESP