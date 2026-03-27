Real Madrid'in orta saha oyuncusu Bernabéu'dan ayrılmaya hazırlanıyor ve La Liga'daki rakiplerinden birine katılmayı hedefliyor

Marca’ya göre Real Madrid, uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılmasını kolaylaştırmaya hazır. Florentino Perez ve Jose Angel Sanchez’in önderlik ettiği yönetim, oyuncuyu bedelsiz olarak bırakmak gibi bir niyetinde değil; ancak bir satışın maaş yükünü hafifletmeye ve genç takımlarda göze çarpan yetenekler gibi yeni yetenekler için yer açmaya yardımcı olacağını kabul ediyor.

Yönetim, Ceballos'un yüksek değerinin zirvesinde olduğu yılların sonuna geldiğini ve sözleşme durumuna bakıldığında bu yazın transfer ücretini geri kazanabilmek için son büyük fırsat olduğunu biliyor. İlişkinin sonuna geldiği konusunda karşılıklı bir anlayış var ve temiz bir ayrılık, ilgili tüm taraflar için en iyi çözüm olarak görülüyor.