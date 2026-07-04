Real Madrid’in orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni – Dünya Kupası kadrosuna kıl payı giremeyen İngiltere’nin yıldızı – Manchester United’ın transfer listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor

Manchester United, Mateus Fernandes’in bu hafta Tottenham’a 85 milyon sterlinlik transferini tamamlamasının ardından orta saha hedeflerini yeniden değerlendiriyor. Sky Sports’a göre, Tchouameni ve Scott kulübün listesinin en başında yer alırken, listeye alternatif seçenekler olarak Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi ve Sander Berge de dahil.

Tchouameni ile ilgili durum, Madrid'in orta sahasını yeniden şekillendirme planları nedeniyle karmaşık bir hal aldı. İspanyol devi, Fransız milli oyuncuya ilgi göstermiş olsa da, resmi bir açıklamayla Chelsea'den Enzo Fernandez için transfer görüşmesi yapmayacağını doğruladı. Rodri'ye olan ilgisini sürdürse de, Manchester City kaptanını elinde tutmaya kararlı ve onunla yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.



