Getty Images Sport
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Real Madrid’in orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni – Dünya Kupası kadrosuna kıl payı giremeyen İngiltere’nin yıldızı – Manchester United’ın transfer listesinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor
Fernandes’i kaçıran Manchester United, seçeneklerini değerlendiriyor
Manchester United, Mateus Fernandes’in bu hafta Tottenham’a 85 milyon sterlinlik transferini tamamlamasının ardından orta saha hedeflerini yeniden değerlendiriyor. Sky Sports’a göre, Tchouameni ve Scott kulübün listesinin en başında yer alırken, listeye alternatif seçenekler olarak Felix Nmecha, Ayyoub Bouaddi ve Sander Berge de dahil.
Tchouameni ile ilgili durum, Madrid'in orta sahasını yeniden şekillendirme planları nedeniyle karmaşık bir hal aldı. İspanyol devi, Fransız milli oyuncuya ilgi göstermiş olsa da, resmi bir açıklamayla Chelsea'den Enzo Fernandez için transfer görüşmesi yapmayacağını doğruladı. Rodri'ye olan ilgisini sürdürse de, Manchester City kaptanını elinde tutmaya kararlı ve onunla yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.
- Getty Images Sport
Bournemouth, Scott’ı kadrosunda tutmak için mücadele ediyor
Tchouameni için bir anlaşma sağlanması çok zorlaşırsa, United, Bournemouth’tan Scott’ı öncelikli alternatif olarak belirlemiştir. 2026 Dünya Kupası için Thomas Tuchel’in İngiltere kadrosuna kıl payı giremeyen bu yüksek potansiyelli orta saha oyuncusu, şimdiden ilgilenen kulüplere kesin bir ret cevabı almıştır; zira Cherries, bu yaz en değerli oyuncusunun satışına izin verme niyetinde olmadıklarını açıkça belirtmiştir.
Bournemouth, Premier Lig'in dev kulüplerinin ilgisini uzak tutmak amacıyla şu anda Scott ile yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyor. Old Trafford'dan gelen ilgiye rağmen, Güney Sahili kulübü, umut verici bir sezonun ardından kadrosunu daha da güçlendirmek istediği için kilit oyuncularından hiçbirini kaybetmek istemediğini kesin bir dille ifade ediyor. Ancak United, bu genç oyuncuyu orta saha derinliği sorunlarına uzun vadeli bir çözüm olarak görüyor.
Bouaddi ve Nmecha alternatifler olarak öne çıkıyor
Manchester United, Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nı da yakından takip ediyor ve Lille’den Bouaddi ciddi bir seçenek olarak öne çıkıyor. 18 yaşındaki oyuncu, Fas milli takımında büyük bir sürpriz yarattı ve şu anda Kanada ile oynanacak son 16 turu maçı için hazırlanıyor; Manchester United yetkililerinin bu hafta genç oyuncuyu daha ayrıntılı bir şekilde incelediği düşünülüyor.
Fransa doğumlu Faslı oyuncunun yanı sıra, United, Borussia Dortmund'dan Felix Nmecha ve Fulham'dan Sander Berge'yi de içeren geniş bir aday listesi hazırladı.
- AFP
Summerville, hücum hedefleri sıralamasında başı çekiyor
Bu yaz orta saha takviyelerine öncelik verilmesine rağmen, Crysencio Summerville sol kanat için United’ın bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor. Kulüp, Hollanda milli takım oyuncusunun transferi konusunda West Ham ile ön görüşmelere başladı; ancak diğer Premier Lig takımlarıyla rekabet içinde bulunuyorlar ve oyuncunun durumu önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.
United, bu transferi Marcus Rashford’un satışından elde edilecek gelirle finanse etmeyi tercih ediyor. Forvet oyuncusu, kulübün Dünya Kupası sonrası tatili sona erdiğinde Old Trafford’a dönmesi bekleniyor; ancak İngiltere’nin turnuvada ne kadar ilerleyeceğine bağlı olarak bu dönüş Ağustos ayının sonlarına kadar ertelenebilir. Tottenham da Summerville’in peşinde olduğundan, United hızlı hareket etmezse rakiplerine karşı yine elini boş bırakma riskinin farkında; ancak Rashford’un Carrick yönetiminde kadroda kalma ihtimali de hâlâ mevcut.
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