Real Madrid'in Man City maçındaki oyuncu puanları: Fede Valverde inanılmaz! Hat-trick kahramanı Şampiyonlar Ligi'nde ustalık dersi verdi - ama Vinicius Jr'ın kaçırdığı penaltı ne kadar pahalıya mal olacak?

Maçın başlarında City kesinlikle iki takım arasında daha tehlikeli olan taraftı ve Madrid'in sağ kanadını defalarca zorladı, ancak ev sahibi takım oyunun gidişatına aykırı bir şekilde öne geçti. Thibaut Courtois topu Valverde'nin önüne attı, Valverde Nico O'Reilly'yi geçip Gianluigi Donnarumma'yı çalımladı ve topu ağlara gönderdi.

Kısa süre sonra yine sahneye çıktı; bu kez Vinicius Jr, Valverde'nin önüne akıllı bir pas attı ve Madrid kaptanı, zayıf olan sol ayağıyla topu uzak köşeye gönderdi.

Valverde'nin üçüncü golü ise en güzeli oldu. Üç hızlı dokunuşla topu kontrol eden Valverde, yakın mesafeden voleyle Marc Guehi'yi çaresiz bırakarak golü attı.

İkinci yarının başında Brahim Diaz, neredeyse hiç engellenmeden orta sahadan ilerleyerek dördüncü golü atmaya yaklaştı, ancak Donnarumma bu şutu kurtardı. City kalecisi 10 dakika sonra bir başka önemli an yaşadı ve Madrid forvetini düşürdükten sonra Vinicius'un penaltısını kurtardı, ancak Brezilyalı oyuncunun şutu nispeten zayıftı.

Bundan sonra Alvaro Arbeloa'nın takımı çok fazla savunma yapmak zorunda kaldı. Antoine Semenyo, City için sürekli bir tehdit oluşturdu ve mükemmel Courtois'dan iki güzel kurtarış kopardı, ancak Belçikalı kaleci kısa süre sonra O'Reilly'nin şutunu içgüdüsel bir hareketle engelledi. Bunun dışında Madrid, savunmaya çekilip 3-0'lık galibiyetin tadını çıkardı.

GOAL, Bernabeu'daki Madrid oyuncularını değerlendiriyor...