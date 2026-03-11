Goal.com
Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
Thomas Hindle

Çeviri:

Real Madrid'in Man City maçındaki oyuncu puanları: Fede Valverde inanılmaz! Hat-trick kahramanı Şampiyonlar Ligi'nde ustalık dersi verdi - ama Vinicius Jr'ın kaçırdığı penaltı ne kadar pahalıya mal olacak?

Federico Valverde, Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir performans sergiledi ve ilk yarıda attığı üç golle Real Madrid'in Manchester City ile oynadığı son 16 turu ilk maçında 3-0'lık rahat bir galibiyet elde etmesini sağladı. Uruguaylı milli oyuncu, Madrid'in klasik bir eleme maçı performansının başrolünü üstlendi, ancak ikinci yarıda Vinicius Jr'ın kaçırdığı penaltı, City'nin geri dönüşü için kapıyı açık bırakmış olabilir.

Maçın başlarında City kesinlikle iki takım arasında daha tehlikeli olan taraftı ve Madrid'in sağ kanadını defalarca zorladı, ancak ev sahibi takım oyunun gidişatına aykırı bir şekilde öne geçti. Thibaut Courtois topu Valverde'nin önüne attı, Valverde Nico O'Reilly'yi geçip Gianluigi Donnarumma'yı çalımladı ve topu ağlara gönderdi.

Kısa süre sonra yine sahneye çıktı; bu kez Vinicius Jr, Valverde'nin önüne akıllı bir pas attı ve Madrid kaptanı, zayıf olan sol ayağıyla topu uzak köşeye gönderdi. 

Valverde'nin üçüncü golü ise en güzeli oldu. Üç hızlı dokunuşla topu kontrol eden Valverde, yakın mesafeden voleyle Marc Guehi'yi çaresiz bırakarak golü attı.

İkinci yarının başında Brahim Diaz, neredeyse hiç engellenmeden orta sahadan ilerleyerek dördüncü golü atmaya yaklaştı, ancak Donnarumma bu şutu kurtardı. City kalecisi 10 dakika sonra bir başka önemli an yaşadı ve Madrid forvetini düşürdükten sonra Vinicius'un penaltısını kurtardı, ancak Brezilyalı oyuncunun şutu nispeten zayıftı. 

Bundan sonra Alvaro Arbeloa'nın takımı çok fazla savunma yapmak zorunda kaldı. Antoine Semenyo, City için sürekli bir tehdit oluşturdu ve mükemmel Courtois'dan iki güzel kurtarış kopardı, ancak Belçikalı kaleci kısa süre sonra O'Reilly'nin şutunu içgüdüsel bir hareketle engelledi. Bunun dışında Madrid, savunmaya çekilip 3-0'lık galibiyetin tadını çıkardı.

GOAL, Bernabeu'daki Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (8/10):

    Valverde'nin ilk golünü hazırlayan muhteşem bir pas attı. Üstüne üstlük birkaç muhteşem kurtarış da yaptı. 

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Biraz karışık bir performans sergiledi. Maçın başında Doku karşısında çok zorlandı ve ara sıra birkaç güzel dokunuş yapsa da, hala ayaklarını yere basmaya çalışıyor.

    Antonio Rudiger (8/10):

    Haaland ile mücadelesini seviyor ve bu mücadeleden galip çıktı. Gol çizgisinden yaptığı bir kurtarış çok önemli olabilir. 

    Dean Huijsen (6/10):

    Orta saha partnerinden biraz daha az istikrarlıydı, ancak Semenyo'ya karşı yardımcı oldu.

    Ferland Mendy (8/10):

    İlk yarıda değiştirilmeden önce 45 dakika boyunca neredeyse hatasız oynadı. Kondisyonu yetersiz ama kalitesi yüksek.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Orta saha

    Federico Valverde (10/10):

    Daha eksiksiz bir Şampiyonlar Ligi performansı hatırlamak zor. Önceki 75 Şampiyonlar Ligi maçında üç gol atmış, bu maçta ise 25 dakika içinde üç gol birden kaydetmişti. Defansif olarak da katkı sağladı.

    Arda Güler (7/10):

    Yaratıcılık açısından zengin bir maç değildi, ancak top dışı çalışmaları bu gece muazzamdı. İkinci yarıda az farkla dışarıya attı.

    Aurelien Tchouameni (8/10):

    Sezonun en iyi performanslarından birini sergiledi. Ortayı tuttu, City'yi kenarlara itti ve iyi paslar verdi. 60. dakikada ayağını incitti ve sonrasında topallayarak oynadı. 

    Thiago Pitarch (7/10):

    Orta sahada sağlam bir performans gösterdi. Üçüncü golün hazırlık aşamasında yer aldı ve topu sakin bir şekilde kullandı. Fiziksel olarak tam olarak hazır değil, ama gerçekten sakin bir oyuncudur. 

  • Vinicius Jr Real Madrid 2026Getty

    Saldırı

    Brahim Diaz (8/10):

    Topun dışında gerekli birçok işi yaptı, Valverde'ye asist yaptı ve Donnarumma tarafından iyi bir şekilde durduruldu. Daha ileri bir pozisyonda etkiliydi.

    Vinicius Jr (7/10):

    Keskin bir pasla ikinci golün hazırlayıcısı oldu. Penaltısını kaçırana kadar neredeyse her şeyi doğru yaptı. Bu kaçırılan penaltı pahalıya mal olabilir. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Yedekler ve Menajer

    Fran Garcia (7/10):

    Hemen sahaya sürüldü ve sol kanatta iyi bir performans gösterdi. 

    Eduardo Camavinga (7/10):

    İkinci yarıda Madrid orta sahasına biraz canlılık kattı. Yedek kulübesinden çok değerli bir katkı sağladı. 

    Manuel Angel (7/10):

    15 dakika boyunca sağlam bir performans sergileyen akademi oyuncusuna güven oyu. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. Yeni teknik direktörün yönetiminde kadro dışı kaldı. 

    Dani Carvajal (N/A):

    Geç kalktı ve birkaç sağlam savunma anı yaşadı. 

    Alvaro Arbeloa (8/10):

    Taktik dehası için pek uygun bir maç değildi, ancak takımından iyi bir performans aldı. İspanyol oyuncudan Ancelotti'yi andıran bir performans. 

