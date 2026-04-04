Real Madrid’in Mallorca Maçı Oyuncu Puanları: Kylian Mbappé hayal kırıklığına uğradı; Blancos savunması ise Bayern Münih ile oynanacak dev maç öncesinde yaşanan feci yenilgide uykuya daldı

Madrid maçın büyük bölümünde daha atak oynadı, ancak bundan pek bir sonuç alamadı. Mbappé sol kanatta sürekli bir çıkış noktası oldu ve Vinicius Jr. yedek kulübesinde kaldığı için ilk yarının büyük bir bölümünde takımın en önemli oyuncusu olarak öne çıktı; maçın ilk dakikalarında kaleciyi birkaç kez zorlayan düzgün vuruşlar yaptı.

Ancak Mallorca fırsatçıydı ve ilk yarıdaki tek gerçek fırsatını iyi değerlendirdi. Eduardo Camavinga, ceza sahası içinde rakibini takip edemedi ve kanatta yapılan güzel paslaşmanın ardından mükemmel bir orta geldi. Bu pas, Manu Morlanes'e kontrol ve bitirme şansı verdi ve gol, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce geldi.

Madrid baskı kurdu ve maçın sonlarında Trent Alexander-Arnold'un köşe vuruşunu Eder Militao kafayla ağlara göndererek skoru eşitledi. Los Blancos daha sonra galibiyet golü için bastırdı, ancak uzatma dakikalarında tecrübeli forvet Vedat Muriqi'nin attığı golle cezalandırıldı ve Blaugrana'nın günün ilerleyen saatlerinde Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesinde lider Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldı.

GOAL, Son Moix'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...