Real Madrid’in Mallorca Maçı Oyuncu Puanları: Kylian Mbappé hayal kırıklığına uğradı; Blancos savunması ise Bayern Münih ile oynanacak dev maç öncesinde yaşanan feci yenilgide uykuya daldı

Real Madrid, cumartesi günü Mallorca'ya karşı 2-1'lik şok bir yenilgiye uğradı; bu sonuç, takımın La Liga şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu. Kylian Mbappé pek çok gol fırsatı yakaladı, ancak Mallorca savunması sağlam durdu. Buna karşılık Madrid'in savunma hattı aynı performansı gösteremedi; bu durum maçın sonucunu belirleyen faktör oldu ve şampiyonluk yarışında da belirleyici bir rol oynayabilir.

Madrid maçın büyük bölümünde daha atak oynadı, ancak bundan pek bir sonuç alamadı. Mbappé sol kanatta sürekli bir çıkış noktası oldu ve Vinicius Jr. yedek kulübesinde kaldığı için ilk yarının büyük bir bölümünde takımın en önemli oyuncusu olarak öne çıktı; maçın ilk dakikalarında kaleciyi birkaç kez zorlayan düzgün vuruşlar yaptı. 

Ancak Mallorca fırsatçıydı ve ilk yarıdaki tek gerçek fırsatını iyi değerlendirdi. Eduardo Camavinga, ceza sahası içinde rakibini takip edemedi ve kanatta yapılan güzel paslaşmanın ardından mükemmel bir orta geldi. Bu pas, Manu Morlanes'e kontrol ve bitirme şansı verdi ve gol, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce geldi. 

Madrid baskı kurdu ve maçın sonlarında Trent Alexander-Arnold'un köşe vuruşunu Eder Militao kafayla ağlara göndererek skoru eşitledi. Los Blancos daha sonra galibiyet golü için bastırdı, ancak uzatma dakikalarında tecrübeli forvet Vedat Muriqi'nin attığı golle cezalandırıldı ve Blaugrana'nın günün ilerleyen saatlerinde Atletico Madrid ile oynayacağı maç öncesinde lider Barcelona'nın dört puan gerisinde kaldı.

GOAL, Son Moix'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Andriy Lunin (5/10):

    Aslında her iki golde de yapabileceği bir şey yoktu. Bunun dışında sadece bir seyirciydi. 

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Defansif olarak daha iyi bir performans sergiledi, ancak hücumda beklenmedik bir şekilde yetersiz kaldı. Güzel bir korner vuruşuyla beraberliği sağlayan golün hazırlayıcısı olarak durumu kurtarmış gibi görünüyordu.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Paslarında biraz isabetsizdi, ancak savunmada işleri düzgün tuttu. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Aptalca bir sarı kart gördü, bu yüzden bir saatten fazla sahada kalamadı. 

    Alvaro Carreras (6/10):

    Mallorca'nın ikinci golünde daha sıkı savunma yapabilirdi. Bunun dışında oldukça güvenilir bir performans sergiledi. 

    Orta saha

    Manuel Angel (6/10):

    Paslarının üçü hariç hepsini tamamladı ve görevini yerine getirdi. Büyük isimler sahaya çıkmadan önce faydalı bir saat geçirdi. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Top kapma mücadelelerini kazandı ve orta sahada kontrol sağladı. Arbeloa'nın gözdesi haline geldi. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Mallorca'nın ilk golünde rakibini marke edemedi; aksi takdirde etkileyici olan performansında önemli bir leke oldu.  

    Arda Güler (7/10):

    Saha içinde geçirdiği 72 dakikada herkesten daha fazla gol şansı yarattı. Ancak, onu ve Mbappe'yi aynı kanatta oynatmak savunma açısından büyük bir risk oluşturuyor. 

    Saldırı

    Brahim Diaz (5/10):

    En büyük etkisi, Mbappe'nin sol tarafta biraz daha fazla boşluk bulabilmesi için rakibini sağ tarafa çekmesiydi. 

    Kylian Mbappe (7/10):

    Kanatta hızla koştu, savunmacıları geçip kaleye şutlar yağdırdı. İki ya da üç gol atamadığı için şaşkın olacaktır. 

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jude Bellingham (6/10):

    Orta sahada biraz işçi gibi bir performans sergiledi. Her zamanki kalitesinde değildi, ancak yine de değerliydi.

    Vinicius Jr (5/10):

    Etkisiz geçen 30 dakikada topa neredeyse hiç dokunmadı. 

    Eder Militao (6/10):

    Eşitliği sağlayan golü harika bir şekilde attı. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. 

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Şampiyonluk yarışı bugün sona mı erdi? Arbeloa, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük maç öncesinde gücünü sakladı ve bunun bedelini ödedi. Madrid yeterince etkili olamadı ve hak ettiği cezayı aldı. İspanyol oyuncu için zor bir maçtı. 

