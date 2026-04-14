Kylian Mbappe Real Madrid
James Westwood

Çeviri:

Real Madrid'in Kylian Mbappé'ye aşırı odaklanan yaklaşımı, takımın Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da sürekli ikinci sırada kalmasına neden olabilir

Bireysel açıdan bakıldığında, Kylian Mbappé'nin 2024 yılında Real Madrid'e bedelsiz transferi büyük bir başarıya dönüştü. Doymak bilmeyen Fransız forvet, Los Blancos formasıyla çıktığı ilk 97 maçta 83 gol attı; bu rakamın 39'u bu sezon tüm turnuvalarda kaydedildi. Avrupa'nın en iyi beş ligindeki tüm oyuncular arasında bu toplam gol sayısını aşan tek isim ise Bayern Münih'ten Harry Kane oldu.

Bunlar, PSG'de her yıl sergilediği dünya çapındaki istatistiklerin aynısı; dolayısıyla Mbappé'nin kendi neslinin en belirleyici oyuncularından biri olmadığına kimse itiraz edemez. Kaleyi gördüğü anda acımasızdır ve çoğu zaman kendi başına fırsatlar yaratır; insanüstü hızını, gücünü ve çevikliğini kullanarak savunmacıları istediği gibi atlatır.

Ne yazık ki, Mbappe'nin ünü arttıkça egosu da büyüdü. 27 yaşındaki oyuncu, takımın en önemli ismi olmadığı sürece tam olarak mutlu olmuyor ve Madrid'in kadrosundaki en değerli varlık olarak, kulüp de ona her türlü imtiyazı tanıyor. Mbappe, Parc des Princes'te oynadığı dönemde Neymar ve Ousmane Dembele gibi isimlerin gölgesinde kalmayı asla kabul etmedi ve Santiago Bernabeu'da da Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ın önünde aynı özel statüyü talep etmeye devam etti.

PSG'nin Mbappe ayrılana kadar ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamaması tesadüf değil. O, takımı tek boyutlu hale getirdi ve bu, Real'in şu anda karşı karşıya olduğu sorunla aynı. Mevcut durum değiştirilmeli, aksi takdirde öngörülebilir gelecekte hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde ikinci planda kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

    Üretken formu ve Ronaldo ile yapılan karşılaştırmalar

    Mbappe'ye hak ettiği değeri vermemek haksızlık olur; sezonun ilk yarısında neredeyse durdurulamazdı. 27 gol attı; bunlardan dördünü Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos'a karşı sergilediği olağanüstü performansta kaydetmiş ve Real'e 4-3'lük heyecan verici bir galibiyet kazandırmıştı. Ayrıca Ekim ayında Barcelona'yı 2-1 yendikleri El Clásico'da açılış golünü atmış ve Los Blancos'u 10 maçın ardından La Liga zirvesinde 5 puan farkla liderliğe taşımıştı.

    O dönemde Bernabeu'nun efsanesi Cristiano Ronaldo ile karşılaştırmalar yağmur gibi yağdı ve bu durum Mbappe'den alçakgönüllü bir yanıt aldı. "Kendi yolumu izlemek istiyorum. Cristiano ile aynı kefeye konmak zaten bir onur, ama ben sadece kendi yolumu çizmek, takıma yardımcı olmak ve mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmak istiyorum," dedi Marca'ya.

    Mbappe, Real'in 2026'daki son sekiz La Liga maçında sekiz gol daha attı, ancak sonuçlar kötüye dönünce takıma gerçekten yardımcı olup olmadığına dair tartışmalar yeniden alevlendi. Xabi Alonso'nun takımı bu maçların sadece dördünü kazanabildi ve Barça'nın geri dönüp şampiyonluk yarışının kontrolünü ele geçirmesine izin verdi.


    Arbeloa döneminde yaşanan büyük düşüş

    12 Ocak'ta Barcelona'ya karşı oynanan ve Mbappé'nin diz sakatlığı nedeniyle kaçırdığı İspanya Süper Kupası finalinde yaşanan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Alonso görevden alındı ve Real, Castilla teknik direktörü Álvaro Arbeloa'yı hızla A takımın başına getirdi. Ancak bu teknik direktör değişikliği, kulübün düşüşünü durdurmada pek bir etki yaratmadı.

    Günümüze gelindiğinde, La Liga'da sadece yedi maç kalmışken Barça dokuz puanlık bir farkla liderlik koltuğunda otururken, Real ise Bayern Münih'e karşı oynadığı çeyrek final ilk maçını 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselme yolunda zorlu bir görevle karşı karşıya. Arbeloa, son dört maçta sadece bir galibiyet elde edebildi; Mallorca'ya 2-1 yenilmeleri en kötü anları oldu ve Mbappe'nin formu dibe vurdu.

    Diario AS'ye göre, son yedi kulüp maçında sadece bir gol atabilen Mbappe'nin şut dönüşüm oranı, 2025-26 sezonundaki %25'lik yüksek seviyeden %4'e düştü. Mbappe, Real için olabilecek en kötü zamanda golcü kimliğini kaybetmiş görünüyor.

    Nitekim, Cuma günü Bernabeu'da Girona ile oynanan ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçta, Dünya Kupası şampiyonu, beklenen gol (xGOT) toplamında sadece 0,14'lük bir rakam kaydetti. Ayrıca 20 kez top kaybı yaptı ve 17 yer mücadeleden sadece dördünü kazandı; oyunu etkili bir şekilde bağlayamadı ve topu elinde tutmadığında önemli bir katkı sağlayamadı.

    Daha iyi bir sisteme bir bakış

    Bununla birlikte, Arbeloa yönetimindeki Real Madrid için her şey o kadar da kötü geçmedi. Şubat sonu ile Mart sonu arasında oynadıkları yedi maçın altısını kazandılar; Şampiyonlar Ligi’nde hem Benfica’yı hem de Manchester City’yi iç ve dış sahada mağlup ederken, La Liga’da Elche’yi 4-1’lik skorla ezip geçtiler. Dikkat çekici bir şekilde, Mbappé bu dönemde hafif bir diz burkulması nedeniyle tedavi gördüğü için kadroda yer almadı.

    Los Blancos, heyecan verici bir derbi karşılaşmasında Atletico Madrid'i 3-2 mağlup ederken, Mbappe sadece son 26 dakikayı yedek kulübesinden oynadı. Arbeloa, 4-3-3'ten Vinicius ve Brahim Diaz'ın forvet hattını oluşturduğu daha kompakt bir 4-4-2 sistemine geçti ve Real hemen daha dengeli bir takım gibi göründü.

    Gerçek bir genişlikle hücum eden Vinicius, Ballon d'Or yarışında ikinci olduğu 2023-24 sezonundaki seviyesine geri döndü ve Federico Valverde, Aurelien Tchouameni'nin etkileyici desteğiyle her fırsatta ceza sahasına doğru ilerledi. Defansif olarak da kimse eksiklik göstermedi.

    Diğer bir deyişle, Real bir takım olarak oynadı, ki bu Mbappe sahadayken kesinlikle söz konusu olmayan bir durum. Arbeloa, Mallorca ve Girona maçlarında her ne pahasına olursa olsun Mbappe'ye pas verme oyun planına geri döndü ve Los Blancos altı puan yerine bir puan aldı. Rakip takımlar Fransız milli oyuncunun paslarını kestiğinde ya da gol önünde kötü bir gün geçirdiğinde (ki bu giderek daha sık oluyor), Real'in bir B planı yok.

    Önemli bir anda başarısız olmak

    Madrid, Mbappé'nin ilk sezonunda 44 gol atmasına rağmen büyük bir kupa kazanamadı. Oyuncu sadece La Liga'da 31 gol attı; bu, Real'in toplam 78 golünün neredeyse yarısına denk geliyordu. Bu rakam, takımın bir önceki sezon kupayı kazandığında attığı gol sayısından 9 daha azdı.

    Takım, en önemli maçlarda da çöktü. Mbappé, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal'e karşı Real'in 5-1'lik toplam skorla aldığı yenilgide tamamen etkisiz kaldı ve ilk dört Clásico'sunda beş kez fileleri havalandırsa da, Barça bu maçların hepsini kazandı. Real, Mbappé'nin sihirli anlarına körü körüne bel bağlayarak, kendilerine rekor kıran 15. Avrupa şampiyonluğunu kazandıran planı bir kenara attı.

    Bu eğilim bu sezon da devam etti ve Mbappe sadece ara sıra etkili oldu. Barça ve Atlético'ya karşı daha fazla gol attı ve Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'e karşı oynanan ilk maçtaki performansı ile Real'e bir umut ışığı verdi, ancak ligde Liverpool'a 1-0 yenildiklerinde, Mbappe neredeyse hiç göze çarpmayan bir performans sergiledi ve kaleyi bulan bir şut bile atamadı.

    Çoğu zaman, Real zor durumda kaldığında Mbappe çöktü. Şubat ayında Osasuna'ya 2-1 yenildikleri deplasman maçında özellikle kötüydü; beklenen gol toplamı (xG) 0,3 olurken, tek bir dripling yapamadı ve savunmaya hiçbir katkı sağlamadı.

    Acı gerçek şu ki, Real, Mbappe'nin gelişinden bu yana geriledi. Barça şu anda La Liga'nın açık ara en iyi takımı ve ezeli rakipleri rotasını düzeltmezse bir hanedanlık kurabilir.

    Tembel zihniyet

    Luis Enrique, Mbappé'ye PSG'deki son yılında önden savunmanın önemini anlatmak için NBA efsanesi Michael Jordan'ı örnek göstermişti. PSG teknik direktörü, "Michael Jordan tüm takım arkadaşlarını hayalarından tutup bir piç kurusu gibi savunma yapardı" demişti. "Önce bir insan olarak, sonra da bir oyuncu olarak örnek olmalısın."

    PSG teknik direktörü, Dembele'nin takımın baş forveti olarak göreve başladığında ona da bu tavsiyeyi vermiş olabilir, çünkü Barcelona'da başarısız olan bu oyuncu, Ligue 1 devi 2024-25 sezonunda tarihi bir üçlü kupayı kazandığında birdenbire pres canavarına dönüştü. Dembele ayrıca ilk Ballon d'Or ödülünü kazandı, Mbappe ise Paris'ten Madrid'e transfer olduktan sonra Luis Enrique'nin sözlerini unutmuş gibi görünüyordu ve 2025 oylamasında yedinci sırada yer aldı.

    Mbappe, Mart ayındaki milli maç arası sırasında The Bridge podcast'inde itiraf ettiği gibi, takım arkadaşları kadar çok çalışması gerektiğini düşünmüyor. "Ben diğerlerinden biraz daha az savunma yapan bir oyuncuyum ve bu bazen sorun olabilir. Daha az yaptığım doğru, ama yaptığımda bunun takıma gerçekten etkisi olduğunu fark ediyorum. Real Madrid'de ben yaptığımda, diğer herkesin de yaptığını görebilirsiniz."

    İşte bu tutumu, onun neden hiç Altın Top veya Şampiyonlar Ligi kazanamadığının tam da nedenidir. Mbappe, oyununun bu yönünü geliştirmek için ortak bir çaba sarf etmek yerine, sorumluluğu başkalarına atıyor. Temel olarak, Real takımının geri kalanı kendilerini yorana kadar koşmaya devam ederse, onun tembelliğinin önemi kalmayacağını ima ediyor.

    O nasıl göstermeye çalışırsa çalışsın, bu önemli bir sorun. Madrid'in presini aşmak çok kolay çünkü Mbappe rakibi kapatmayı ihmal ediyor ve geri koşmaya bile çalışmıyor. Daha da endişe verici olanı, Real topu aldığında merkez forvet olarak görevini yerine getirmiyor ve kulübün son büyük 9 numarası Karim Benzema'nın muhteşem bir şekilde yaptığı gibi ceza sahasına saldırmak yerine kanatlara açılıyor.

    Kane'in gölgesinde kaldı

    Çarşamba gecesi Mbappé, Girona maçında aldığı ciddi kafa yaralanmasından kurtulabilirse, Harry Kane gibi üstün bir santrforu gölgede bırakmak için yine zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak. Kane, Bayern’in Bernabeu’da Real’i alt etmesinin en önemli nedenlerinden biriydi; tabii ki sadece 2-1’lik galibiyeti perçinleyen ceza sahası kenarından attığı muhteşem vuruş nedeniyle değil.

    İngiltere kaptanı, Bayern'in ilk golünün hazırlık aşamasında Serge Gnabry ile harika bir uyum sergiledi, bir başka büyük fırsat yarattı ve her zamanki gibi çalışkan bir performansla 10,5 kilometre koştu; Mbappe ise sadece 9,3 kilometre koştu. Bayern, Kane'in topun olmadığı anlarda da görevini yerine getireceğinden emin olarak, onu baş golcü ve oyun kurucu olarak güvenle kullanabilir.

    Buna tam tersine, Mbappe tamamen anlara bağlı bir oyuncu. Bir maçı bir anda çevirebiliyor, ancak göz kamaştırdığı kadar hayal kırıklığı da yaratıyor. Bu, bir forvetin doğal içgüdülerinden yoksun olduğu anlamına da gelmiyor, çünkü Bayern maçının sonlarında Trent Alexander-Arnold'un ortasını gole çevirmek için uzak direğe muhteşem bir koşu yaptı; sadece bu pozisyonlara yeterince sık giremiyor.

    Arbeloa, Mbappe'yi ilk 11'de oynatmak zorunda değil. Diaz veya Arda Güler'i orta sahaya kaydırabilir ya da Gonzalo Garcia'yı sahaya sürebilir; Real böylece daha verimli çalışır. Monaco altyapısından yetişen oyuncunun sözleşmesinin kalan günlerini sayan yeni bir web sitesine bakılırsa, çoğu Madrista, Mbappe'nin bir süreliğine yedek kulübesine gönderilmesini bile memnuniyetle karşılayabilir.

    Mbappe'nin gerçeklerle yüzleşmesi gerektiği kesin. Real, Şampiyonlar Ligi'nde yine çeyrek finalde elenirse, ona bunu kabul ettirmek zorunda kalabilir ya da yeni bir forvet aramaya başlayabilir.

