Real Madrid'in Kylian Mbappé'ye aşırı odaklanan yaklaşımı, takımın Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da sürekli ikinci sırada kalmasına neden olabilir

Bunlar, PSG'de her yıl sergilediği dünya çapındaki istatistiklerin aynısı; dolayısıyla Mbappé'nin kendi neslinin en belirleyici oyuncularından biri olmadığına kimse itiraz edemez. Kaleyi gördüğü anda acımasızdır ve çoğu zaman kendi başına fırsatlar yaratır; insanüstü hızını, gücünü ve çevikliğini kullanarak savunmacıları istediği gibi atlatır.

Ne yazık ki, Mbappe'nin ünü arttıkça egosu da büyüdü. 27 yaşındaki oyuncu, takımın en önemli ismi olmadığı sürece tam olarak mutlu olmuyor ve Madrid'in kadrosundaki en değerli varlık olarak, kulüp de ona her türlü imtiyazı tanıyor. Mbappe, Parc des Princes'te oynadığı dönemde Neymar ve Ousmane Dembele gibi isimlerin gölgesinde kalmayı asla kabul etmedi ve Santiago Bernabeu'da da Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ın önünde aynı özel statüyü talep etmeye devam etti.

PSG'nin Mbappe ayrılana kadar ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamaması tesadüf değil. O, takımı tek boyutlu hale getirdi ve bu, Real'in şu anda karşı karşıya olduğu sorunla aynı. Mevcut durum değiştirilmeli, aksi takdirde öngörülebilir gelecekte hem ulusal hem de Avrupa sahnesinde ikinci planda kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.