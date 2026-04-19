Çeviri:
Real Madrid’in kanat oyuncusu Vinicius Jr., “Neymar, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’dan çok uzak” şeklinde acımasızca dürüst bir değerlendirmeyle karşı karşıya kaldı; kendisine “bir şeyin eksik olduğu” söylendi
Miranda, üst düzey üçlüyle arasındaki farkı ortaya koyuyor
Bu kanat oyuncusu, Real Madrid'in son dönemdeki başarılarında önemli bir rol oynasa da, Miranda, şu anki Madrid'in 7 numarası ile on yılı aşkın bir süre boyunca futbol dünyasına damga vuran efsaneler arasında hâlâ büyük bir uçurum olduğuna inanıyor. Mario Suarez'in YouTube kanalında yakın zamanda verdiği bir röportajda Miranda, 24 yaşındaki oyuncunun idolleri ile karşılaştırıldığında hiyerarşide nerede yer aldığı konusunda net konuştu. "Bana göre Vinicius çok yetenekli, ancak Neymar, Messi ve Cristiano'dan hala çok uzak," diye söze başlayan Miranda, teknik yeteneklerin tek başına efsanevi üçlünün mirasına yetişmek için yeterli olmadığını vurguladı.
Madrid'in yıldızının eksik parçası
Miranda, Vinicius’un modern futbolun kalıplarına mükemmel bir şekilde uyduğunu belirtti. Ancak kanat oyuncusunun, Neymar veya Messi gibi oyuncuların kariyerlerini belirleyen o soyut niteliklerden yoksun olduğunu öne sürdü ve özellikle seyirciyle kurduğu bağdan bahsetti. Miranda, “Şu anda futbol elimizdeki en iyi şey, çünkü benim için futbol çok değişti. Futbol fiziksel bir spor ve Vinicius hem teknik hem de fiziksel yönlere sahip,” diye açıkladı. “Ancak o Messi ve Neymar gibi değil. Onda bir şey eksik. Bunun insanlara karşı karizma olup olmadığını bilmiyorum.”
Saha içindeki dikkat dağınıklıklarıyla başa çıkma
Sohbet, Vinicius’un La Liga’da maruz kaldığı yoğun eleştirilere, özellikle de davranışları ve karşılaştığı düşmanca ortama da değindi. Atlético formasıyla İspanya’da birkaç başarılı sezon geçiren Miranda, Brezilyalı bir oyuncu olarak Avrupa’da oynamanın getirdiği baskıyla nasıl başa çıktığını kendi deneyimlerinden yola çıkarak anlattı. “Burada, İspanya’da ve Avrupa’da, başka hiçbir yerde ırkçılıkla karşılaşmadım, çünkü kafam sadece futbol oynamaya odaklanmıştı. İnsanların bana söyledikleri, sadece dikkatimi oyundan uzaklaştırmak için bir oyalama taktiğiydi,” diye ekledi Miranda.
Odaklanma, başarının anahtarı olmaya devam ediyor
Vinicius, rakip taraftarlar ve hakemlerle olan etkileşimleri nedeniyle sık sık tartışmaların odağında yer almıştır; bazı eleştirmenler, bu özelliğinin onun tam potansiyelini ortaya koymasını engellediğini düşünmektedir. Miranda, dışarıdan gelen gürültünün bir oyuncunun zihnine girmesine izin vermenin, kritik anlarda performans ve konsantrasyonun düşmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. "Maça çıkarken, taraftarların dikkatinizi maçtan uzaklaştırmasına izin verirseniz, bu oyun tarzınızı biraz değiştirir, konsantrasyonunuzu biraz bozar," dedi.