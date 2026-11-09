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Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport
Çeviri:

Real Madrid'in kafa karıştıran transferi: United cehenneminden belirsizliğe

Transfers
J. Gabriel
Real Madrid
M. United
İngiltere
İspanya

Gabriel hesaplarında yanıldı mı?

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Genç İngiliz yeteneği Jay Jay Gabriel'in beklenen adımı, bir sonraki durağına ilişkin seçimiyle ilgili soru işaretleri doğuruyor. Oyuncu, A takımda daha fazla görev şansı aramak için Manchester United'dan ayrılma kararı aldı; ancak Real Madrid'e muhtemel transferi onu, Old Trafford'da karşılaştığından hiç de daha kolay olmayan bir meydan okumayla karşı karşıya bırakacak gibi görünüyor.

Gabriel henüz yalnızca 16 yaşında, ancak Manchester United içinde bir deprem etkisi yarattı; zira kulübün kendisine sunduğu fırsatların, profesyonel futbol dünyasına geçme hırsını karşılamadığını düşündü.

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  • Reddedilen talepler: United'dan kesin yanıt

    Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi birçok büyük Avrupa kulübü arasındaki çetin rekabetin ardından, İspanyol Sport gazetesinin internet sitesinin aktardığına göre Real Madrid, oyuncu için en yakın adres haline geldi.

    Ancak yaptığı tercih dikkat çekici görünüyor; zira Manchester'da bulamadığı daha büyük bir rol talep ettikten sonra, iyi oynadığı mevkiler için rekabetin en kızgın olduğu takımlardan birine katılmaya karar verdi.

    Oyuncunun ve aile çevresinin hırsı, Manchester United ile yürütülen müzakere sürecinde belirleyici bir unsur oldu. Açığa çıkan talepler arasında, bazı maçlarda en az 20 dakika oynama şartının yanı sıra, ilk takım antrenmanlarına kalıcı olarak dahil edilmesi de yer alıyordu.

    Mali açıdan ise taleplerinin yıllık bir milyon euroya yaklaştığı konuşuldu ki bu, henüz 16 yaşını geçmemiş bir oyuncu için son derece yüksek bir rakam. Ancak Manchester United bu şartları kabul etmedi ve iki taraf arasındaki ilişki böylece sona erdi.

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  • Şaşırtan bir adım: United'daki yol daha kolaydı!

    Gabriel'in tercih ettiği adrese bakıldığında ortaya bir çelişki çıkıyor; zira Real Madrid her futbolcu için istisnai bir vitrin olsa da, aynı zamanda düzenli forma şansının garanti edilmesinin en zor olduğu ortamlardan biri, özellikle de bu İngiliz yeteneğin alışkın olduğu mevkilerde.

    Kral kulübü, yakın gelecekte bu alanlar için rekabet edecek geniş bir isim yelpazesine sahip; nitekim Arda Güler takımın önemli parçalarından biri haline gelirken, Endrick hâlâ kulübün gelecek projesi içinde yer alıyor, bu sırada Franco Mastantuono'nun kiralıktan dönerek kadroda yer kapmak için mücadele etmesi bekleniyor.

    Real Madrid'in 80 milyon euro karşılığında yeniden satın alma opsiyonuna sahip olması nedeniyle Nico Paz de onlara katılabilir. Rakipler listesi bunlarla da sınırlı kalmıyor; ayrıca Jude Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo, Diomande ve Vinicius Junior'ı da kapsıyor.

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    Bu futbolcuların yaşlarının küçük olması, yakın gelecekte rekabeti daha az zorlu kılacak gibi görünmüyor; zira adı geçen isimlerin çoğu Real Madrid ile uzun süreli sözleşmelere bağlı, bir kısmı ise kulüple bağlarını yenilemek için görüşmeler yürütüyor.

    Dolayısıyla mesele yalnızca rakiplerin seviyesiyle değil, aynı zamanda yaşlarıyla da ilgili; bu da onların önümüzdeki yıllarda takımın hesaplarında yer almaya devam edeceği anlamına geliyor, "Sport"un analizine göre.

    İngiliz raporlarının işaret ettiğine göre Real Madrid, Gabriel ve çevresine onu geliştirmeye yönelik bir plan sundu; bu plan Castilla takımıyla oynamak ve UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etmekle başlıyor, bir sonraki adım ise nispeten kısa bir süre içinde A takıma katılmak olacak.

    Sport şöyle tamamladı: "Bu güzergâh, elit seviyeye giden bir yol olarak cazip olsa da, Manchester United'ın futbolcuya sunduğu tekliften pek farklı değil. Eğer Gabriel ve çevresinin temel hedefi A takıma hızlıca ulaşmaksa, İngiliz kulübünün yaşadığı kriz göz önüne alındığında şansı, Real Madrid içindeki rekabetin boyutuyla kıyaslandığında Manchester'da belki de daha büyüktü."

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Gelecek maçlar
RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL

LIV

LIV

Premier Lig

22 Kas 2026

MUN

MUN