Gabriel'in tercih ettiği adrese bakıldığında ortaya bir çelişki çıkıyor; zira Real Madrid her futbolcu için istisnai bir vitrin olsa da, aynı zamanda düzenli forma şansının garanti edilmesinin en zor olduğu ortamlardan biri, özellikle de bu İngiliz yeteneğin alışkın olduğu mevkilerde.

Kral kulübü, yakın gelecekte bu alanlar için rekabet edecek geniş bir isim yelpazesine sahip; nitekim Arda Güler takımın önemli parçalarından biri haline gelirken, Endrick hâlâ kulübün gelecek projesi içinde yer alıyor, bu sırada Franco Mastantuono'nun kiralıktan dönerek kadroda yer kapmak için mücadele etmesi bekleniyor.

Real Madrid'in 80 milyon euro karşılığında yeniden satın alma opsiyonuna sahip olması nedeniyle Nico Paz de onlara katılabilir. Rakipler listesi bunlarla da sınırlı kalmıyor; ayrıca Jude Bellingham, Brahim Diaz, Rodrygo, Diomande ve Vinicius Junior'ı da kapsıyor.

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Bu futbolcuların yaşlarının küçük olması, yakın gelecekte rekabeti daha az zorlu kılacak gibi görünmüyor; zira adı geçen isimlerin çoğu Real Madrid ile uzun süreli sözleşmelere bağlı, bir kısmı ise kulüple bağlarını yenilemek için görüşmeler yürütüyor.

Dolayısıyla mesele yalnızca rakiplerin seviyesiyle değil, aynı zamanda yaşlarıyla da ilgili; bu da onların önümüzdeki yıllarda takımın hesaplarında yer almaya devam edeceği anlamına geliyor, "Sport"un analizine göre.

İngiliz raporlarının işaret ettiğine göre Real Madrid, Gabriel ve çevresine onu geliştirmeye yönelik bir plan sundu; bu plan Castilla takımıyla oynamak ve UEFA Gençlik Ligi'nde mücadele etmekle başlıyor, bir sonraki adım ise nispeten kısa bir süre içinde A takıma katılmak olacak.

Sport şöyle tamamladı: "Bu güzergâh, elit seviyeye giden bir yol olarak cazip olsa da, Manchester United'ın futbolcuya sunduğu tekliften pek farklı değil. Eğer Gabriel ve çevresinin temel hedefi A takıma hızlıca ulaşmaksa, İngiliz kulübünün yaşadığı kriz göz önüne alındığında şansı, Real Madrid içindeki rekabetin boyutuyla kıyaslandığında Manchester'da belki de daha büyüktü."

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