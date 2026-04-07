Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Oliver Maywurm

Çeviri:

Real Madrid'in kabusu! Harry Kane, FC Bayern Münih'in efsanelerinden birine yetişti

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Bayern Münih
Real Madrid
Bayern Münih
H. Kane

Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, Real Madrid'in baş belası haline geliyor; Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı golle iki Bundesliga efsanesine yetişti.

Kane, Salı akşamı Bernabeu'da 46. dakikada Bayern'in 2-0 öne geçmesini sağlayan golü attı. Böylece İngiliz oyuncu, Real Madrid'e karşı oynadığı son dört Şampiyonlar Ligi maçında her seferinde en az bir gol katkısı (iki gol, iki asist) kaydetmiş oldu.

Daha önce sadece Bayern'in efsanevi forveti Giovane Elber ve eski BVB forveti Pierre-Emerick Aubameyang, Real'e karşı benzer bir seriye imza atmıştı.

  • Kane'in bu serisi, Tottenham Hotspur formasıyla başlamıştı; Kasım 2017'de Şampiyonlar Ligi grup maçında Real Madrid'e karşı 3-1 kazanılan karşılaşmada bir golün hazırlayıcısı olmuştu.

    2023 yazında 95 milyon euro transfer ücreti karşılığında Spurs'tan ayrılan Kane'in Bayern'deki ilk sezonunda, İngiliz oyuncu Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid'e karşı 2-2 biten karşılaşmada penaltıdan skoru 2-1'e getiren golü attı. Rövanş maçında Kane, Bayern'in Alphonso Davies'in attığı ve FCB'yi neredeyse finale taşıyacak olan golün asistini yaptı. Ancak maçın son dakikalarında Madridliler skoru tersine çevirmeyi başardı ve Joselu'nun son dakikalarda attığı iki golle maçı 2-1 kazandı.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICHAFP

    Harry Kane, Real Madrid'i yine kızdırdı

    32 yaşındaki Kane, son dönemde ayak bileği sorunları nedeniyle forma giyemediği için Salı günkü maçta oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Ancak Bayern’in teknik direktörü Vincent Kompany, ikinci yarı başladıktan yaklaşık 20 saniye sonra 20 metreden attığı yerden vuruşla golü bulan golcüsüne güvenebildi. Tüm turnuvalar dahil olmak üzere bu, Kane’in bu sezon attığı 49. gol oldu.

    Elber'in Real Madrid'e karşı doğrudan gol katkısı yaptığı dört ardışık Şampiyonlar Ligi maçı serisi ise Mayıs 2000'de başladı. O dönemde Bayern, yarı final rövanş maçında 2-1 galip gelmişti (ilk maç 0-2 kaybedilmişti), ancak Elber bu maçta bir gol hazırladı ve bir gol attı. Yaklaşık bir yıl sonra Elber, Madrid'deki yarı final ilk maçında FCB'nin 1-0 galibiyet golünü attı ve rövanş maçındaki 2-1'lik galibiyette de gol attı. Bunu, Nisan 2002'deki çeyrek final ilk maçında 2-1'lik galibiyette iki asist izledi.

    Aubameyang'ın bu serisi, şu anda Olympique Marsilya'da forma giyen Gabonlu oyuncu tarafından Eylül 2016 ile Aralık 2017 arasında Borussia Dortmund formasıyla gerçekleştirildi.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB