Real Madrid'in kabusu! Harry Kane, FC Bayern Münih'in efsanelerinden birine yetişti

32 yaşındaki Kane, son dönemde ayak bileği sorunları nedeniyle forma giyemediği için Salı günkü maçta oynayıp oynamayacağı belirsizdi. Ancak Bayern’in teknik direktörü Vincent Kompany, ikinci yarı başladıktan yaklaşık 20 saniye sonra 20 metreden attığı yerden vuruşla golü bulan golcüsüne güvenebildi. Tüm turnuvalar dahil olmak üzere bu, Kane’in bu sezon attığı 49. gol oldu.

Elber'in Real Madrid'e karşı doğrudan gol katkısı yaptığı dört ardışık Şampiyonlar Ligi maçı serisi ise Mayıs 2000'de başladı. O dönemde Bayern, yarı final rövanş maçında 2-1 galip gelmişti (ilk maç 0-2 kaybedilmişti), ancak Elber bu maçta bir gol hazırladı ve bir gol attı. Yaklaşık bir yıl sonra Elber, Madrid'deki yarı final ilk maçında FCB'nin 1-0 galibiyet golünü attı ve rövanş maçındaki 2-1'lik galibiyette de gol attı. Bunu, Nisan 2002'deki çeyrek final ilk maçında 2-1'lik galibiyette iki asist izledi.

Aubameyang'ın bu serisi, şu anda Olympique Marsilya'da forma giyen Gabonlu oyuncu tarafından Eylül 2016 ile Aralık 2017 arasında Borussia Dortmund formasıyla gerçekleştirildi.