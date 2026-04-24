AFP
Çeviri:
Real Madrid’in Jose Mourinho, Jurgen Klopp ve Didier Deschamps ile anılmasının ortasında Florentino Perez, Alvaro Arbeloa konusunda popüler olmayan bir karar almaya hazır
Bernabeu yönetimi iç bölünmeyle karşı karşıya
Perez'in, Madrid'in La Liga'da Barcelona'nın dokuz puan gerisinde kaldığı ve hiçbir kupa kazanamadığı bir sezonun ardından yönetimde bir değişikliğin gerekli olduğuna karar verdiği bildiriliyor. Ocak 2026'da Xabi Alonso'nun yerine geçen Arbeloa, oyuncularıyla uyumlu bir ilişki sürdürmesine rağmen istikrarlı bir performans sergileyemedi. Başkan, mevcut galibiyet oranının kulübün yüksek standartlarına yetmediğine inanarak, daha deneyimli bir isim atama konusunda kararlılığını sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Cumhurbaşkanı, görevden alma konusunda tek başına kalıyor
Arbeloa kulüp içi çekişmeleri azaltmış ve 2027 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip olsa da, başkanın dünya çapında bir halefin gerekli olduğu yönündeki inancı yönetim içinde bir bölünmeye yol açtı. Birkaç yönetim kurulu üyesi, 43 yaşındaki teknik direktörün uzun vadeli vizyonunu hayata geçirmek ve kadroyu yeniden yapılandırmak için tam bir hazırlık dönemi hak ettiğini savunuyor.
Mevcut gerginlik ve başkanın izole duruşuna değinen gazeteci Jorge C Picon, X'te şöyle yazdı: “Yönetim kurulunda veya kurula yakın bazı kişiler Arbeloa'nın görevde kalmasını istiyor. Teknik direktör için sorun şu ki, şu anda pozisyon değişikliğinin gerekli olduğunu en net şekilde anlayan kişi Florentino Pérez.”
Kupa kazanamayan sezon, kaderi belirledi
Arbeloa'nın görev süresine ilişkin istatistikler, İspanyol teknik adamın konumunu giderek daha savunulabilir hale getirdi; Arbeloa, görevde olduğu 22 maçta 14 galibiyet ve 7 mağlubiyet kaydetti. Madrid'in sezonu, Barcelona'ya karşı Supercopa de Espana finalinde alınan yenilgi, Albacete'ye karşı Copa del Rey'de yaşanan şok eleme ve Bayern Münih'e karşı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yaşanan elemeyle çöktü. Sonuç olarak, Perez, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Deschamps, Mauricio Pochettino ve Lionel Scaloni gibi seçkin alternatifleri araştırmaya başladı.
- Getty Images Sport
Yönetici arayışının son tarihi Haziran
Arbeloa’nın geleceğine ilişkin kesin bir kararın, kulübün öncelikli hedeflerinin transfer olasılığını tam olarak değerlendirebilmesi ve yönetim kurulunun ortak görüşünün netleşmesi ile birlikte Haziran ayında alınması bekleniyor. Madrid, Barcelona’yı yakalama umudunun zayıf olduğu bu dönemde La Liga’daki kalan maçlarını idare etmek zorunda kalırken, yaz aylarında yaşanması muhtemel büyük değişiklikler öncesinde iç istikrara odaklanmalıdır. Katalan rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için yapılacak her yeni transferin önemli bir destek gerektireceği düşünülürse, yaklaşan transfer dönemi hayati önem taşıyacak.