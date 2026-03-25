Real Madrid'in itirazı reddedildi; Federico Valverde, Atlético maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza aldı
Disiplin kurulu hakem raporunu onayladı
AS'nin haberine göre, Disiplin Kurulu hakem Munuera Montero'nun resmi maç raporuna müdahale etmeme kararı aldı. Valverde, Atlético Madrid ile oynanan maçın 77. dakikasında, skor 3-2 iken Alex Baena'ya yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Resmi belgede, doğrudan kırmızı kartın gerekçesi şu şekilde açıklanıyor: "Oynanabilecek mesafede olmadan, aşırı güç kullanarak rakibe tekme atmak." Faul düşük bir pozisyonda olduğu için kulüp, haklı bir davası olduğunu düşünse de, yetkililer belirlenen aralık dahilinde asgari bir maçlık ceza uyguladı.
Madrid savunması hakemler tarafından durduruldu
Madrid, maç raporundaki ifadelerin temelden hatalı olduğunu öne sürerek bu karara şiddetle itiraz etti. Kulüp, resmi itirazında topun oyuncunun hemen yakınında olduğunu ve oyuncunun topa müdahale etmeye çalıştığını belirtti. Ancak komite, sunulan video kayıtlarının hakemin sözlerine ilişkin doğruluk varsayımını çürütmediğine karar verdi. Sonuç olarak, bariz bir hata kanıtlanamadığına hükmederek cezayı onadı.
Yurtiçine dönüş için bekleme süresi uzadı
Valverde şu anda İngiltere ve Cezayir ile oynanan hazırlık maçlarında ülkesini temsil ediyor. İspanya’nın başkentine döndüğünde, 4 Nisan’da Mallorca ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Álvaro Arbeloa için şanslı bir durum olarak, bu ceza Avrupa kupalarına yansımıyor. Orta saha oyuncusu, 7 Nisan’da Bayern Münih ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giyebilecek ve ardından 10 Nisan’da Girona karşısında nihayet lig maçlarına geri dönecek.
Arbeloa, orta sahanın kilit oyuncusunu kaybetti
Bu zorunlu yokluk, onun parlak formunun önünde sinir bozucu bir engel teşkil ediyor. Arbeloa, bu sezon 42 maçta toplam 3.528 dakika gibi etkileyici bir süre sahada kalarak takımın en çok görev alan saha oyuncusunu kaybetmiş oldu. Ayrıca, 27 yaşındaki oyuncu son beş maçında altı gol atarak gol konusunda olağanüstü bir form yakalamıştı. Madrid, şanslarının son derece zayıf görünmesine rağmen, cezaya itiraz etmeye devam edeceklerini belirtti.