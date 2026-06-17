Real Madrid’in ilgisi nedeniyle mi? FC Bayern, Dünya Kupası’nın hemen ardından Michael Olise konusunda büyük bir adım atmayı planlıyor gibi görünüyor

Zira Bayern’in Olise’nin satışına ilişkin tüm kamuoyuna yaptığı reddedici açıklamalara ve 200 milyon avroyu aşan hayali bir meblağ karşılığında bile oyuncuyu bırakmayacaklarına dair ısrarlı beyanlarına rağmen, “Krallar” görünüşe göre bu kadar kolay pes etmek niyetinde değil ve son günlerde Olise’nin menajerleriyle temasa geçmişler. En azından AS’nin baş editörü Jose Felix Diaz böyle bildirdi.

L'Equipe'e göre Olise, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2031'e kadar uzatacak ve ardından Kane'in yanında rekor şampiyonun en yüksek maaşlı oyuncusu olacak.

Şu anda 24 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Crystal Palace'tan 51 milyon avroluk transferiyle geldiğinden beri, söylentilere göre yılda 12 milyon avro kazanıyor. Bonus ödemeleriyle bu rakam 16 milyon avroya kadar çıkabilir. Yeni sözleşmeyle Olise'nin maaşı en az iki katına çıkacak. Böylece Kane ve Jamal Musiala'nın (25 milyon) yer aldığı en çok kazananlar grubuna yükselecek.

Buna ek olarak, Olise’ye elbette bir imza bonusu da ödenecek. Bild gazetesinin spekülasyonlarına göre bu bonus, bir yıl önce Alphonso Davies’in sözleşme uzatması sırasında aldığı tutarın civarında olmalı. O tutar 22 milyon avro idi ve bugüne kadar hiç de karlı bir yatırım olmadı.