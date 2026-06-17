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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

Çeviri:

Real Madrid’in ilgisi nedeniyle mi? FC Bayern, Dünya Kupası’nın hemen ardından Michael Olise konusunda büyük bir adım atmayı planlıyor gibi görünüyor

Dünya Kupası
Transfers
Bundesliga
La Liga
Bayern Münih
M. Olise
Real Madrid
Fransa

Muhtemelen yurt dışından gelebilecek tekliflere karşı önlem almak amacıyla da FC Bayern, Dünya Kupası’nın ardından Michael Olise konusunda bir an önce kesin bir karar vermek istiyor.

Birkaç gün önce L'Equipe, Almanya'nın rekor şampiyonu kulübün Fransız süperstara kendi saflarında yeni bir XXL sözleşme teklifi sunacağını ve en geç sonbaharda anlaşmanın tamamlandığını duyurmak istediğini bildirmişti. 

Ancak transfer muhabiri Nicolo Schira’nın bildirdiğine göre, süreç bir kez daha hızlandırılacak ve Dünya Kupası’nın hemen ardından başlatılacak. Bild gazetesinin verdiği bilgilere göre, şu ana kadar öncelik Harry Kane’in sözleşmesinin uzatılmasıydı (şu anda 2027’ye kadar geçerli), ancak bu durum artık değişmiş görünüyor. Muhtemelen bu, özellikle Real Madrid’in tekliflerinin önüne geçmek için de yapılmış olabilir. 

  • Zira Bayern’in Olise’nin satışına ilişkin tüm kamuoyuna yaptığı reddedici açıklamalara ve 200 milyon avroyu aşan hayali bir meblağ karşılığında bile oyuncuyu bırakmayacaklarına dair ısrarlı beyanlarına rağmen, “Krallar” görünüşe göre bu kadar kolay pes etmek niyetinde değil ve son günlerde Olise’nin menajerleriyle temasa geçmişler. En azından AS’nin baş editörü Jose Felix Diaz böyle bildirdi.

    L'Equipe'e göre Olise, Dünya Kupası'nın ardından sözleşmesini iki yıl daha uzatarak 2031'e kadar uzatacak ve ardından Kane'in yanında rekor şampiyonun en yüksek maaşlı oyuncusu olacak. 

    Şu anda 24 yaşındaki oyuncu, 2024 yazında Crystal Palace'tan 51 milyon avroluk transferiyle geldiğinden beri, söylentilere göre yılda 12 milyon avro kazanıyor. Bonus ödemeleriyle bu rakam 16 milyon avroya kadar çıkabilir. Yeni sözleşmeyle Olise'nin maaşı en az iki katına çıkacak. Böylece Kane ve Jamal Musiala'nın (25 milyon) yer aldığı en çok kazananlar grubuna yükselecek.

    Buna ek olarak, Olise’ye elbette bir imza bonusu da ödenecek. Bild gazetesinin spekülasyonlarına göre bu bonus, bir yıl önce Alphonso Davies’in sözleşme uzatması sırasında aldığı tutarın civarında olmalı. O tutar 22 milyon avro idi ve bugüne kadar hiç de karlı bir yatırım olmadı.

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    Michael Olise takım değiştirmek zorunda mı? "FC Bayern'de kalırsa yine çok iyi olacak"

    O zamana kadar Münih’te mutlak ilk 11 oyuncusu olan Davies, yüksek bedelli sözleşmesini imzaladıktan kısa bir süre sonra çapraz bağ yırtığı geçirdi ve ardından bir kas sakatlığından diğerine sürüklendi. Kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası’nda açılış maçını kaçırdı ve grubun geri kalan iki maçı için de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Rekor şampiyonu Bayern, Davies’in yerine Eintracht Frankfurt’tan Nathaniel Brown’u transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Transfer bedeli: En az 60 milyon avro.

    Ancak Davies’in aksine, Olise’nin FC Bayern’deki konumu hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Bunu sadece onursal başkan Uli Hoeneß’in kamuoyuna yaptığı “satış yasağı” açıklamaları da kanıtlamıyor. Münih’e geldiğinden bu yana 107 resmi maçta 42 gol attı ve 54 asist yaptı. Fransız milli takımında da uzun zamandır vazgeçilmez bir isim haline geldi; bunu, Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal karşısında Kylian Mbappé'nin 1-0'lık golüne yaptığı muhteşem asistle bir kez daha kanıtladı.

    Ancak Fransa’nın görevinden ayrılacak olan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Olise’nin dikkatleri üzerine çekmeye devam etmek ve gelişmeye devam etmek için FC Bayern’den ayrılması gerektiği fikrini reddediyor. Deschamps, Sport Bild’e “FC Bayern’de kalırsa yine çok iyi olacak” dedi.

     "Teknik direktör Vincent Kompany, Michael’ın bu kadar büyük bir yükseliş kaydetmesinde çok büyük pay sahibi. Onun yönetiminde verimlilik, karakter ve kişilik sergileyerek muhteşem bir sezon geçirdi," diye ekledi Equipe Tricolore’nin teknik direktörü. "Michael Olise inanılmaz bir gelişme kaydetti," diye özetledi.