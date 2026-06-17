Real Madrid’in ilgisi nedeniyle mi? FC Bayern, Dünya Kupası’nın hemen ardından Michael Olise konusunda büyük bir adım atmayı planlıyor gibi görünüyor

O zamana kadar Münih’te mutlak ilk 11 oyuncusu olan Davies, yüksek bedelli sözleşmesini imzaladıktan kısa bir süre sonra çapraz bağ yırtığı geçirdi ve ardından bir kas sakatlığından diğerine sürüklendi. Kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası’nda açılış maçını kaçırdı ve grubun geri kalan iki maçı için de oynayıp oynamayacağı belirsiz. Rekor şampiyonu Bayern, Davies’in yerine Eintracht Frankfurt’tan Nathaniel Brown’u transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Transfer bedeli: En az 60 milyon avro.
Ancak Davies’in aksine, Olise’nin FC Bayern’deki konumu hiçbir şüpheye yer bırakmıyor. Bunu sadece onursal başkan Uli Hoeneß’in kamuoyuna yaptığı “satış yasağı” açıklamaları da kanıtlamıyor. Münih’e geldiğinden bu yana 107 resmi maçta 42 gol attı ve 54 asist yaptı. Fransız milli takımında da uzun zamandır vazgeçilmez bir isim haline geldi; bunu, Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal karşısında Kylian Mbappé'nin 1-0'lık golüne yaptığı muhteşem asistle bir kez daha kanıtladı.
Ancak Fransa’nın görevinden ayrılacak olan milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, Olise’nin dikkatleri üzerine çekmeye devam etmek ve gelişmeye devam etmek için FC Bayern’den ayrılması gerektiği fikrini reddediyor. Deschamps, Sport Bild’e “FC Bayern’de kalırsa yine çok iyi olacak” dedi.
"Teknik direktör Vincent Kompany, Michael’ın bu kadar büyük bir yükseliş kaydetmesinde çok büyük pay sahibi. Onun yönetiminde verimlilik, karakter ve kişilik sergileyerek muhteşem bir sezon geçirdi," diye ekledi Equipe Tricolore’nin teknik direktörü. "Michael Olise inanılmaz bir gelişme kaydetti," diye özetledi.