AFP
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“Real Madrid’in hedefi Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak değil”: Jose Mourinho, Leipzig maçı öncesinde beklentileri düşürdü
Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir galibiyet hedefliyor
Mourinho, Şampiyonlar Ligi’nde Santiago Bernabeu’da Leipzig’i ağırlamaya hazırlanan Madrid’den tamamen maça odaklanmasını istedi. Teknik direktör, Bayern Münih karşısında kısa süre önce ağır bir yenilgi almasına rağmen Alman ekibini hafife almamaları konusunda oyuncularını uyardı.
Madrid, Avrupa kupasındaki üçüncü hafta maçına tüm kulvarlarda üst üste aldığı üç galibiyetin ardından çıkacak. Mourinho, son maçlarında eksiksiz bir performans sergiledikleri için takımını övdü ancak önceki galibiyetlerin çarşamba akşamı için hiçbir garanti sunmadığını vurguladı.
- Getty Images Sport
Leipzig büyük bir tehdit oluşturuyor
Leipzig karşısında alınacak bir galibiyet, Madrid'in lig aşamasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirecek. Ancak Mourinho, oyuncularının yakaladıkları ivmeyi koruyup üç puanı sahada kazanmaları gerektiğinde ısrarcı. Real Madrid City'de basın mensuplarına konuşan Mourinho, Leipzig'in takımı için kolay bir rakip olacağı yönündeki görüşleri reddetti.
“Leipzig, Münih'te çok ağır yenilen takım değil,” diyen Mourinho, kulübün resmî internet sitesinde şöyle konuştu: “PSV'yi yenen, üç puanı olan ve tur atlamak isteyen takım. Kısa sürede üç maç kazandık ve son maçta çok iyi oynadık.
“Çok yönlü ve başarılı bir performans sergiledik ama devam etmemiz gerekiyor. Üç maç kazanmış olmamız, dördüncüyü de kazanacağımız anlamına gelmiyor. Yarın sahaya çıkıp kazanmamız gerekiyor.”
Play-off geriliminden kaçınmak
Real Madrid’in turnuvayı kazanmanın favorileri arasında olup olmadığı sorulduğunda Mourinho, bunun için henüz erken olduğunu söyleyerek bu görüşü hızla geri çevirdi. Kulübün şu anki hedefinin yalnızca eleme turlarına kalmak olduğunu vurguladı.
“Henüz çok erken,” diye ekledi Mourinho. “Madrid’in şu anda Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hedefi yok. Şimdiki hedef tur atlamak. Tur atlamak için gereken puanlara ulaşırsak sonraki hedefimiz, geçen sezon oynamak zorunda kaldığımız play-off turundan kaçınmak olacak. Bu iki maç her zaman gerginlik ve sorumluluk getiriyor.
“Sizi eleme durumuna sokuyorlar ve bunlar kaçınılabilecek maçlar. Ancak turnuvaya baktığımda, play-off turundan kaçınmak için çok puan gerekeceğini hissediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce tur atlamamızı sağlayacak ilk 11 puana ulaşmamız gerekiyor. Ardından ilk sekiz arasında bitirmek için elimizden geleni yapacağız.”
- AFP
Sahasında üç puanı hedefliyor
Mourinho'nun takımı şu anda Şampiyonlar Ligi puan tablosunda dokuzuncu sırada. Inter Milan ve AS Roma karşısında galibiyetler alarak iki maçta altı puan topladı. Leipzig ile karşılaştıktan sonra Real Madrid, odağını La Liga'daki önemli bir maça, Barcelona ile oynayacağı El Clasico'ya çevirecek.
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