“Real Madrid’in hedefi Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak değil”: Jose Mourinho, Leipzig maçı öncesinde beklentileri düşürdü

Leipzig karşısında alınacak bir galibiyet, Madrid'in lig aşamasındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirecek. Ancak Mourinho, oyuncularının yakaladıkları ivmeyi koruyup üç puanı sahada kazanmaları gerektiğinde ısrarcı. Real Madrid City'de basın mensuplarına konuşan Mourinho, Leipzig'in takımı için kolay bir rakip olacağı yönündeki görüşleri reddetti.

“Leipzig, Münih'te çok ağır yenilen takım değil,” diyen Mourinho, kulübün resmî internet sitesinde şöyle konuştu: “PSV'yi yenen, üç puanı olan ve tur atlamak isteyen takım. Kısa sürede üç maç kazandık ve son maçta çok iyi oynadık.

“Çok yönlü ve başarılı bir performans sergiledik ama devam etmemiz gerekiyor. Üç maç kazanmış olmamız, dördüncüyü de kazanacağımız anlamına gelmiyor. Yarın sahaya çıkıp kazanmamız gerekiyor.”