Madrid, ilk yarının büyük bir bölümünde maçı domine etti. Álvaro Arbeloa savunmada değişiklikler yapsa da hücumda as kadrosunu sahada tuttu ve takım, arka arkaya gol fırsatları yarattı. Vinicius Junior defalarca golü kaçırdı, ancak Paulo Gazzaniga her seferinde kurtardı. Mbappe ise istikrarsız bir performans sergiledi ve kale önünde defalarca gol fırsatlarını değerlendiremedi. Girona ara sıra kontrataklarla tehlikeli oldu, ancak yedek kaleci Andriy Lunin'in birkaç güzel kurtarışıyla gol atamadı.

Ancak durumu değiştiren bir kaleci hatası oldu. Valverde, ikinci yarı başlar başlamaz oldukça riskli bir şut çekti ve Gazzaniga bu şutu kurtaramadı. Girona, maça yeniden ortak oldu. Thomas Lemar, 60. dakikada skoru eşitledi; ceza sahası kenarında kendine alan yaratıp, çaresiz kalan Lunin'i geçerek topu ağlara gönderdi.

Los Blancos bir dizi değişiklikle yanıt verdi, ancak Girona skoru korudu. Mbappe son bir şans yakaladı, ancak topu kaleciye doğru vurdu; bu an, Madrid'deki hayal kırıklığı yaratan gecenin özetiydi. Artık şampiyonluk yarışında Barcelona'yı yakalamak için bir mucizeye ihtiyaçları var.

