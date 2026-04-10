Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty
Thomas Hindle



Real Madrid'in Girona maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: La Liga şampiyonluk yarışı bitti mi?! Kylian Mbappé en kötü zamanda ortadan kaybolurken, Los Blancos Barcelona'ya büyük bir avantaj sağladı

Kylian Mbappé, Real Madrid'in La Liga şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde sona erdirebilecek Girona ile 1-1 berabere kaldığı maçta kötü bir gece geçirdi. Federico Valverde'nin ikinci yarıda attığı gol, Thomas Lemar'ın golüyle dengelendi ve Bernabéu'da puanlar paylaşıldı. Ezeli rakibi Barcelona Cumartesi günü galip gelirse, Los Blancos ligin bitimine yedi maç kala Barcelona'nın dokuz puan gerisinde kalabilir.

Madrid, ilk yarının büyük bir bölümünde maçı domine etti. Álvaro Arbeloa savunmada değişiklikler yapsa da hücumda as kadrosunu sahada tuttu ve takım, arka arkaya gol fırsatları yarattı. Vinicius Junior defalarca golü kaçırdı, ancak Paulo Gazzaniga her seferinde kurtardı. Mbappe ise istikrarsız bir performans sergiledi ve kale önünde defalarca gol fırsatlarını değerlendiremedi. Girona ara sıra kontrataklarla tehlikeli oldu, ancak yedek kaleci Andriy Lunin'in birkaç güzel kurtarışıyla gol atamadı. 

Ancak durumu değiştiren bir kaleci hatası oldu. Valverde, ikinci yarı başlar başlamaz oldukça riskli bir şut çekti ve Gazzaniga bu şutu kurtaramadı. Girona, maça yeniden ortak oldu. Thomas Lemar, 60. dakikada skoru eşitledi; ceza sahası kenarında kendine alan yaratıp, çaresiz kalan Lunin'i geçerek topu ağlara gönderdi.

Los Blancos bir dizi değişiklikle yanıt verdi, ancak Girona skoru korudu. Mbappe son bir şans yakaladı, ancak topu kaleciye doğru vurdu; bu an, Madrid'deki hayal kırıklığı yaratan gecenin özetiydi. Artık şampiyonluk yarışında Barcelona'yı yakalamak için bir mucizeye ihtiyaçları var. 

GOAL, Bernabeu'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Andriy Lunin (6/10):

    Arada sırada güzel kurtarışlar yaptı. Lemar'ın vuruşuna karşı hiçbir şey yapamadı.

    Dani Carvajal (6/10):

    Biraz karışık bir performans sergiledi. Ara sıra hücumda tehlike yarattı, ancak çoğunlukla savunma rolünde oynadı. Şu anda kesinlikle ikinci tercih. 

    Raul Asencio (6/10):

    Hiçbir zaman zorlanmadı ve görevini yeterince iyi yerine getirdi.

    Eder Militao (7/10):

    Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçta sağlam bir performans sergiledi. Daha fazlasını hak ediyor ve bu performans üzerine inşa edilmesi gereken bir oyuncu. 

    Fran Garcia (6/10):

    Sol kanatta genişliği korudu ve geri dönüşlerde iyi iş çıkardı.

    Orta saha

    Federico Valverde (8/10):

    Yine her işi yapan bir performans sergiledi. Sağ kanatta bir aşağı bir yukarı koştu, bir gol attı. Tüm gece boyunca kaliteli bir oyun sergiledi. 

    Jude Bellingham (7/10):

    Maça kötü başladı ama sonra oyuna iyice ısındı. Sonuçta orta sahada mükemmel bir varlık gösterdi. 60. dakikada oyundan alındı - muhtemelen hafta ortasındaki Şampiyonlar Ligi maçı düşünülerek. 

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Yaklaşık 20 dakika boyunca orta sahayı tamamen domine etti, ardından oyundan biraz düştü. Girona'nın beraberlik golünde Lemar'ı durduramadı.

    Brahim Diaz (6/10):

    Valverde'ye asist yaptı, çok koştu - ancak sol kanatta kalite düşüşüne neden oldu.

    Saldırı

    Kylian Mbappé (5/10):

    Gerçekten istikrarsız bir performans sergiledi. Oldukça fazla fırsatı kaçırdı ve gol önünde her zamanki kalitesini gösteremedi. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Rakibine karşı hücumda etkili oldu, birkaç fırsat yarattı ve kaleye üç şut çekti. Gol atamaması şanssızlıktı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Dean Huijsen (6/10):

    Militao'nun ayakları. Hava toplarında tehdit oluşturdu. 

    Arda Güler (6/10):

    Maçı açacak isim olarak görülüyordu, ancak hiçbir zaman belirleyici bir an yaratamadı. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Maçın sonlarında düzgün bir performans sergiledi. 

    Aurelien Tchouameni (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı. Bayern maçında cezalı olduğu düşünülürse, ilk 11'de başlamaması sürpriz oldu. 

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Alvaro Arbeloa (3/10):

    Çarşamba günkü önemli Şampiyonlar Ligi maçı göz önünde bulundurularak taktikte biraz değişiklik yaptı. Bu beraberlik felaketle sonuçlanabileceğinden, dikkatini daha çok Cuma günkü maça yöneltmesi daha iyi olabilirdi. 

