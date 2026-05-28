Real Madrid'in genç oyuncusunun fiziksel durumu konusunda endişe olmamasına rağmen Franco Mastantuono, Dünya Kupası öncesinde Arjantin'in kadro kesintisiyle karşı karşıya
Madrid'in genç yıldızı kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya
AS’nin haberine göre, Mastantuono Arjantin’in Dünya Kupası kadrosuna girememekle karşı karşıya. 18 yaşındaki forvet, Madrid’de 23 maça çıktığı zorlu ilk sezonunun ardından Buenos Aires’teki Lionel Messi antrenman tesislerinde düzenlenen milli takım kampına katıldı. Fiziksel kondisyonu örnek niteliğinde olsa da, turnuvaya gidecek uçaktaki yerinin garantisi henüz yok. Sonuç olarak, genç oyuncunun kadroya alınmaması durumunda, bu durum herhangi bir sakatlık endişesinden ziyade, tamamen teknik direktörün taktiksel planından kaynaklanacaktır.
Scaloni seçeneklerini açık tutuyor
Teknik ekip, hafta sonu yaklaşan son başvuru tarihinden önce aday oyuncuların her birini titizlikle değerlendiriyor. Seçim konusundaki ikilemi ele alan Scaloni, "Hala bazı tereddütlerimiz var; bunları önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturacağız" dedi.
Daha sonra, yaklaşan kadro daraltımından kurtulmanın nihai kriterinin "oyuncuların performansı ve en iyi formda olmaları" olduğunu vurguladı. Dolayısıyla, Mastantuono'nun kadrodan çıkarılması tamamen taktiksel bir karar olacaktır.
AFA, genç oyuncu konusunda ikiye bölündü
Arjantin Futbol Federasyonu içinde, bu forvetin milli takıma hemen dahil edilmesi konusunda görüşler bölünmüş durumda. Oyuncu, Emi Buendia, Matias Soule ve Agustin Giay ile birlikte yedek listesinde yer alıyor ve kadrodaki sakat oyuncuların herhangi birinin kadrodan düşüp düşmeyeceğini bekliyor.
Sakatlık listesi dinamikleri değiştiriyor
Mastantuono’nun turnuva umutları, sakatlanan üçlü Nahuel Molina, Nico Gonzalez ve Gonzalo Montiel’in dinamik kondisyon testlerine bağlı. Bu oyuncuların herhangi biri özel değerlendirmelerde başarısız olursa, Scaloni önümüzdeki maçlar için kadrosunu kesinleştirmeden önce taktiksel seçenekler ortaya çıkacaktır. Son şampiyonun, C Grubu’nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün’e karşı dünya şampiyonluğunu savunmaya başlamadan önce kadrosunun kondisyon sorunlarını çözmesi hayati önem taşıyor.