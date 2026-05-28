Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Real Madrid'in genç oyuncusunun fiziksel durumu konusunda endişe olmamasına rağmen Franco Mastantuono, Dünya Kupası öncesinde Arjantin'in kadro kesintisiyle karşı karşıya

F. Mastantuono
Arjantin
Dünya Kupası
Real Madrid
La Liga

Real Madrid'in genç yıldızı Franco Mastantuono, Arjantin'in Dünya Kupası kadrosundan çıkarılma riski nedeniyle gergin bir bekleyiş yaşıyor. Milli takım kampına en iyi fiziksel formunda katılmış olmasına rağmen, genç forvet, tamamen taktiksel nedenlerle teknik direktör Lionel Scaloni tarafından Pazar günkü son başvuru tarihinden önce kadro dışı bırakılabilir.

  • Madrid'in genç yıldızı kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya

    AS’nin haberine göre, Mastantuono Arjantin’in Dünya Kupası kadrosuna girememekle karşı karşıya. 18 yaşındaki forvet, Madrid’de 23 maça çıktığı zorlu ilk sezonunun ardından Buenos Aires’teki Lionel Messi antrenman tesislerinde düzenlenen milli takım kampına katıldı. Fiziksel kondisyonu örnek niteliğinde olsa da, turnuvaya gidecek uçaktaki yerinin garantisi henüz yok. Sonuç olarak, genç oyuncunun kadroya alınmaması durumunda, bu durum herhangi bir sakatlık endişesinden ziyade, tamamen teknik direktörün taktiksel planından kaynaklanacaktır.

    • Reklam
  • Argentina v Mauritania - International FriendlyGetty Images Sport

    Scaloni seçeneklerini açık tutuyor

    Teknik ekip, hafta sonu yaklaşan son başvuru tarihinden önce aday oyuncuların her birini titizlikle değerlendiriyor. Seçim konusundaki ikilemi ele alan Scaloni, "Hala bazı tereddütlerimiz var; bunları önümüzdeki günlerde çözüme kavuşturacağız" dedi.

    Daha sonra, yaklaşan kadro daraltımından kurtulmanın nihai kriterinin "oyuncuların performansı ve en iyi formda olmaları" olduğunu vurguladı. Dolayısıyla, Mastantuono'nun kadrodan çıkarılması tamamen taktiksel bir karar olacaktır.

  • AFA, genç oyuncu konusunda ikiye bölündü

    Arjantin Futbol Federasyonu içinde, bu forvetin milli takıma hemen dahil edilmesi konusunda görüşler bölünmüş durumda. Oyuncu, Emi Buendia, Matias Soule ve Agustin Giay ile birlikte yedek listesinde yer alıyor ve kadrodaki sakat oyuncuların herhangi birinin kadrodan düşüp düşmeyeceğini bekliyor.

  • FBL-FRIENDLY-ARG-ZMBAFP

    Sakatlık listesi dinamikleri değiştiriyor

    Mastantuono’nun turnuva umutları, sakatlanan üçlü Nahuel Molina, Nico Gonzalez ve Gonzalo Montiel’in dinamik kondisyon testlerine bağlı. Bu oyuncuların herhangi biri özel değerlendirmelerde başarısız olursa, Scaloni önümüzdeki maçlar için kadrosunu kesinleştirmeden önce taktiksel seçenekler ortaya çıkacaktır. Son şampiyonun, C Grubu’nda Cezayir, Avusturya ve Ürdün’e karşı dünya şampiyonluğunu savunmaya başlamadan önce kadrosunun kondisyon sorunlarını çözmesi hayati önem taşıyor.

Hazırlık Maçları
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Honduras crest
Honduras
HON