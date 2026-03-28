Pitarch için bu yükseliş, Valdebebas’ta geçirdiği yıllarca süren sıkı çalışmanın bir sonucu oldu. Orta saha oyuncusu, hem kulüp hem de milli takımda muhteşem bir dönem geçiriyor ve Arbeloa’dan övgüler alıyor. Gelişim sürecini değerlendiren Pitarch şöyle konuştu: “Gerçekten çok mutluyum. Hem kulübümde hem de milli takımda bir rüya yaşıyorum. Futbola başladığım günden beri bunun için çalışıyorum. Bu benim hayalim. Her gün bunun için mücadele ettim - antrenmanlarda, her maçta. Ve şimdi bu gerçek oluyor.”