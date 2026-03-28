(C)Getty Images
Çeviri:
Real Madrid'in genç oyuncusu Thiago Pitarch, İspanya ve Fas arasında süren rekabetin ortasında milli takım geleceği konusunda kesin bir karar vermiş görünüyor
Arbeloa'nın rehberliğinde yükseliş
Pitarch, bu sezon Madrid kadrosunda yıldırım hızıyla yükselişe geçti. Álvaro Arbeloa’nın gözetiminde, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, kadrodaki çeşitli sakatlıklardan yararlanarak A takımdaki fırsatları iyi değerlendirdi ve ilk 11’in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Teknik becerisi ve topla oynarken gösterdiği olgunluk, sadece Madrid’deki teknik ekibi etkilemekle kalmadı, aynı zamanda uluslararası kulüplerin de ilgisini çekti. Sonunda Fas'ta oynamayı tercih eden Brahim Diaz'ın durumuna benzer bir senaryoda, Afrika ülkesi Pitarch'ı kendi takımında oynamaya ikna etmek umuduyla onun durumunu yakından takip ediyordu.
- Getty
İspanya Federasyonu'na açık bir mesaj
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) yetkililerini sevindirecek önemli bir adımda, Madridli orta saha oyuncusu İspanya A Milli Takımı'nda forma giyme arzusunu kamuoyuna açıkladı. Son dönemde U21 Milli Takımı'na çağrılması ve önündeki yol hakkında konuşurken, bu hedefe olan bağlılığı açıkça ortaya çıktı. Federasyonun resmi medya kanallarına konuşan genç oyuncu, hırsını gizlemedi ve şöyle dedi: "Hayalim mi? A milli takımda ilk kez forma giymek ve şampiyonluklar kazanmak." Nitekim Pitarch, "Buradaysam, zirveye ulaşmak istediğim içindir. Adım adım." diyerek İspanya milli takımında basamakları tırmanmaya kararlı olduğunu gösterdi.
Fas'ın başarısız cazibe hamlesi
Fas, aile kökenleri sayesinde milli takımda forma giyme hakkı bulunan bu Madrid altyapısı ürününü kadrosuna katmak için kararlı bir çaba sergiliyor. Fas kampındaki tanınmış isimler de bu transfer çabasına katıldı. Şu anda Al Hilal'da forma giyen eski Sevilla kalecisi Bono, geçtiğimiz günlerde orta saha oyuncusunu Kuzey Afrika ülkesini seçmeye ikna etmek amacıyla bir açıklama yaptı. Ekvador ile oynanan maçın ardından Bono, "Onu kollarımızı açarak karşılayacağız. Burada ve İspanya'da ailesi var. O, içinden geldiği gibi davranacaktır." dedi.
- Getty
Madrid'de hayallerini yaşıyor
Pitarch için bu yükseliş, Valdebebas’ta geçirdiği yıllarca süren sıkı çalışmanın bir sonucu oldu. Orta saha oyuncusu, hem kulüp hem de milli takımda muhteşem bir dönem geçiriyor ve Arbeloa’dan övgüler alıyor. Gelişim sürecini değerlendiren Pitarch şöyle konuştu: “Gerçekten çok mutluyum. Hem kulübümde hem de milli takımda bir rüya yaşıyorum. Futbola başladığım günden beri bunun için çalışıyorum. Bu benim hayalim. Her gün bunun için mücadele ettim - antrenmanlarda, her maçta. Ve şimdi bu gerçek oluyor.”