Moataz Elgammal

Real Madrid'in genç oyuncusu, Álvaro Arbeloa ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından A takımdan uzaklaştırıldı; teknik direktör, altyapıdan yetişen yıldızın takım arkadaşlarından özür dilemesini istedi

Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yaşanan gergin bir anlaşmazlığın ardından, altyapıdan yetişen savunma oyuncusu Raul Asencio'yu maç kadrosuna yeniden dahil etti. Genç oyuncu, Manchester City ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi maçında kadro dışı bırakılmasına olumsuz tepki göstermesinin ardından takımdan dışlanmıştı; ancak daha sonra son anda kadrodan çıkarılması, teknik ekibi tüm takım kadrosuna kamuoyu önünde özür dilemesini talep etmeye ve anlaşmazlığı çözüme kavuşturmaya zorladı.

  • Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmaması gerginliğe yol açtı

    Marca'ya göre, Asencio ile Arbeloa arasındaki gerginlik 11 Mart'ta başladı. Kulüp, Eder Militao ve David Alaba'nın sakatlıkları nedeniyle ciddi bir savunma kriziyle boğuşuyordu. Asencio, 6 Mart'ta Celta'ya karşı 2-1'lik galibiyeti garantilemek için boyun incinmesine rağmen 90 dakika oynayarak fiziksel sınırlarını zorlamıştı. Ancak teknik direktör, beş gün sonra City maçında onu yedek bırakmayı tercih ederek yerine Dean Huijsen'i tercih etti. Hayal kırıklığına uğrayan savunma oyuncusu, yaptığı fedakarlığın İngiliz şampiyonu karşısında ilk 11'de yer almayı hak ettiğini düşünerek birkaç gün sonra teknik direktörüyle yüzleşti.

    Son anda çekilme, kıdemli takım arkadaşlarını kızdırdı

    Durum, 14 Mart'ta Elche ile oynanacak La Liga maçı öncesinde ciddi şekilde tırmandı. Asencio, maç sabahı bir doktor eşliğinde teknik direktörün odasına gelerek hafif bir kas rahatsızlığı olduğunu belirtti ve kadrodan çekildi. Bu son dakika değişikliği, Avrupa kupası rövanş maçı öncesinde dinlenmeyi planlayan Antonio Rudiger'in hazırlık planlarını tamamen altüst etti. Oynamaya zorlandığı için öfkelenen Rudiger, bu durumu özel bir antrenörlük anlaşmazlığından ciddi bir soyunma odası sorununa dönüştürdü; çünkü kıdemli oyuncular, bu ani yokluğun takımın genel fiziksel yönetimini tehlikeye attığını düşündüler.

  • Arbeloa soyunma odasında özür dilenmesini istiyor

    Normal antrenmanlara dönmesine rağmen Asencio, 22 Mart’taki Atlético ile oynanan Madrid derbisi de dahil olmak üzere kadroya sürekli olarak alınmadı. Teknik direktör, disiplini kolektif bir mesele olarak görüyor ve savunma oyuncusunun tüm takıma özür dilemesi konusunda ısrarcıydı. Antrenman öncesi yapılan toplantıda teknik direktör, “Söyleyecek bir şeyi olan var mı?” diye sorarak söz verdi.

    Asencio başlangıçta başını eğip sessiz kaldı ve sürgünü uzattı. Ancak, profesyonelliği hakkında sosyal medyada yayılan söylentileri yatıştırmak için, bu sezon tüm turnuvalarda 30 maça çıkıp 2 gol ve 1 asist kaydeden savunma oyuncusu, sonunda takım arkadaşlarına seslendi ve özür diledi.

    Karmaşık bir sezon finali bizi bekliyor

    Asencio, kulüp için zorlu bir dönemde geri dönüyor. Real Madrid, 10 Nisan’da Girona’yı ağırlamadan önce LaLiga’da Barcelona’nın yedi puan gerisinde bulunuyor. Ayrıca, Bayern Münih’e evinde 2-1 yenildikten sonra zorlu bir mücadele bekliyor; Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçı 15 Nisan’da oynanacak.

