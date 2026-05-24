Real Madrid’in “Galactico”su Kylian Mbappé, son 38 yılda sadece Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin başardığı bir başarıya imza attı

Real Madrid’in sezonun son maçı, Santiago Bernabéu’da duygusal vedalarla da damgasını vurdu. Dani Carvajal, kulüpteki son maçında ayakta alkışlanırken, David Alaba da İspanya’nın başkentindeki serüveninin ardından veda etti.

Mbappe'nin bireysel başarısı, Madrid standartlarına göre pek çok kişinin hayal kırıklığı olarak değerlendirdiği bir sezonun ortasında geldi. Kulüp, istikrarlı bir şekilde en iyi formuna ulaşmakta zorlandı ve bu da bu sezon hiçbir şampiyonluk kazanamamasına neden oldu. Yine de, Fransa kaptanının arka arkaya kazandığı Pichichi ödülleri, onun dünya futbolunun en iyi forvetlerinden biri ve Los Blancos'un uzun vadeli planlarının merkezinde yer alan bir figür olduğu konumunu pekiştirdi.