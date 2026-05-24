Getty Images Sport
Çeviri:
Real Madrid’in “Galactico”su Kylian Mbappé, son 38 yılda sadece Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin başardığı bir başarıya imza attı
Mbappé bir kez daha Pichichi ödülünü kazandı
Mbappé, sezonun son gününde Real Madrid’in Athletic Club’u 4-2 mağlup ettiği maçta gol atarak 2025-26 Pichichi Ödülü’nü resmen kazandı. Bu golle Fransız milli oyuncu, sezon boyunca ligde attığı gol sayısını 25’e çıkardı. Forvet, sezonu 23 golle tamamlayan Mallorca’nın forveti Vedat Muriqi’yi geride bıraktı. Osasuna'dan Ante Budimir 17 golle üçüncü olurken, Barcelona'dan Ferran Torres ve Lamine Yamal ise 16'şar gol kaydetti. Los Blancos'un yıldızı, 63 şutla La Liga'da toplam şut sayısında da birinci oldu ve sezon boyunca hücumdaki etkisini bir kez daha ortaya koydu. Muriqi 50 şutla sezonu tamamlarken, takım arkadaşı Vinicius Jr ise 46 şut kaydetti.
- Getty Images Sport
Mbappé, İspanya'da seçkin bir gruba katıldı
Mbappé’nin son gol krallığı, onu La Liga tarihinin en büyük isimlerinden bazılarının yanına yerleştiriyor. Fransız oyuncu, geçen sezon 31 golle Pichichi ödülünü kazanmış, bu yıl da yine gol yağmuruna tutarak ödülünü korumuştu. Bu başarı, onu Real Madrid formasıyla arka arkaya iki sezon bu ödülü kazanan Ronaldo'dan (2014 ve 2015) sonra ilk oyuncu yapıyor. Son 38 yılda, Messi de dahil olmak üzere sadece seçkin bir grup oyuncu, arka arkaya iki sezon bu onuru korumayı başardı.
Zorlu sezonu duygusal vedalar gölgeledi
Real Madrid’in sezonun son maçı, Santiago Bernabéu’da duygusal vedalarla da damgasını vurdu. Dani Carvajal, kulüpteki son maçında ayakta alkışlanırken, David Alaba da İspanya’nın başkentindeki serüveninin ardından veda etti.
Mbappe'nin bireysel başarısı, Madrid standartlarına göre pek çok kişinin hayal kırıklığı olarak değerlendirdiği bir sezonun ortasında geldi. Kulüp, istikrarlı bir şekilde en iyi formuna ulaşmakta zorlandı ve bu da bu sezon hiçbir şampiyonluk kazanamamasına neden oldu. Yine de, Fransa kaptanının arka arkaya kazandığı Pichichi ödülleri, onun dünya futbolunun en iyi forvetlerinden biri ve Los Blancos'un uzun vadeli planlarının merkezinde yer alan bir figür olduğu konumunu pekiştirdi.
- Getty Images
Madrid'de Mourinho dönemi başlamak üzere
Dikkatler artık Santiago Bernabéu'da başlayacak yeni bir döneme yönelecek; José Mourinho'nun Real Madrid'in teknik direktörlüğüne geri dönmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam, yeniden büyük kupalar için mücadele edebilecek bir takım kurmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Madrid'in hücumdaki kalitesine rağmen takım olarak başarısızlığa uğramasının ardından, Mbappé ve Vinicius arasında doğru dengeyi bulmak en önemli önceliklerden biri olacak. La Liga'da bireysel olarak üstünlük kurabileceğini kanıtlayan Mbappé, önümüzdeki sezon kişisel başarılarını takımın kupa zaferlerine dönüştürmeyi hedefleyecek.