Getty/GOAL
Çeviri:
Real Madrid'in ‘Galactico’su Kylian Mbappe'nin PSG'ye dönüş ihtimali elenirken Premier League transferi için iddialı tahmin: ‘Liverpool'a gidecek’
- Getty/GOAL
Mbappe henüz Şampiyonlar Ligi'ni veya Ballon d'Or'u kazanamadı
Fransa millî takımında forma giyen Mbappe, ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu ve yaz aylarında FIFA'nın en önemli organizasyonunda da benzer bir rekora imza attı. 2024'te PSG'ye veda ederek bir türlü ulaşamadığı Şampiyonlar Ligi zaferinin peşine düştü.
O Parc des Princes'ten ayrılır ayrılmaz, Ligue 1'in güçlü ekibi ilk Avrupa kupasını kazandı ve ardından aynı kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü. Mbappe ise neler olabileceğini düşünürken Ballon d'Or ödülüne ulaşmakta da zorlandı.
Real Madrid, takımın kilit oyuncusu olan 10 numarasına en prestijli ödülleri kazandırmayı hedefliyor. Ancak Mbappe'nin bir noktada aynı hayallerin peşinden başka bir yerde gitmeyi düşünmesi gerekebilir. Ülkesine geri dönebilir mi, yoksa İngiltere'de yeni bir başlangıç mı ona cazip gelecek? Arsenal, Liverpool, Manchester City ve Chelsea'nin adı geçmişte kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında anılmıştı.
Mbappe, Real Madrid'den ayrıldığında nereye gidebilir?
Madrid'de çok arzulanan kupaları kazanamayan Mbappe'nin bir sonraki durağının neresi olabileceği sorulan eski PSG orta saha oyuncusu Mulumbu, Parimatch Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşurken GOAL'e şunları söyledi: “Bu ironik çünkü PSG'den ayrılış şekli pek iyi değildi.”
“Sanırım herkesin bildiği gibi, kendisi de röportajlarında defalarca söyledi, hayali Real Madrid'de oynamaktı. Ama Real Madrid'den sonra bu kulüpten ayrılmak isterse, ki orada uzun süre kalacağı için bu büyük bir soru işareti, kesinlikle Liverpool'a gideceğini düşünüyorum.”
Bu iddialı sözlerini açması istendiğinde Mulumbu şunları ekledi: “Bunu daha önce söylemişti. O dönemde Jurgen Klopp ile konuşmuştu ve gerçekten bir Liverpool taraftarı. Bu, hem kendisi hem de kulüp için en iyi seçenek olur.”
- Getty
Mbappe'nin uçuş sırasında Liverpool ve Klopp ile yaptığı görüşmeler hakkında söyledikleri
Mbappe, ergenlik çağında Monaco'da adından söz ettiren bir yıldız adayıyken Liverpool ve Klopp ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler hakkında The Athletic'e şunları söyledi: “Evet, Liverpool'a transfer olmaya yakındım. Annem Jurgen Klopp'un büyük bir hayranıydı ve benim için tercih ettiği yer Liverpool'du. Oraya gitmemi istiyordu.
“Onu dinlemedim çünkü kendi şehrim Paris'te oynamak istiyordum. Birisi olmadan önce ülkemi terk etmek istemiyordum. Ama evet, annem sürekli ‘Liverpool'a gideceksin, Anfield'da oynayacaksın, bu senin için inanılmaz olacak’ diyordu. Ben de ‘Tamam!’ diyordum.
“Görüşmelerin ilk aşaması [için] oraya gitti. Şehri ve stadyumu gördü, insanlarla tanıştı. ‘Harika bir kulüp, herkes çok nazik, aile gibi bir kulüp ve büyük bir kulüp’ dedi. Anfield'a gidince oraya âşık oldu. Beni o stadyumda hayal etmek istediği için atmosferi hissetmek üzere birkaç maçı tek başına izledi.
“Sürekli konuşuyorduk. ‘Ne düşünüyorsun anne?’ diye soruyordum. O da ‘Bence Liverpool'a gitmelisin’ diyordu. Ben de ‘Tamam, tamam, tamam!’ diyordum çünkü Jurgen Klopp harika bir teknik direktördü. Onunla tanıştım ve aramızda harika bir ilişki vardı. Ona büyük saygı duyuyordum.”
Mbappe, Liverpool'un o dönemki teknik direktörüyle havada yaptığı görüşmeye ilişkin de şunları söyledi: “Uçakta olduğumuzu ve o bana projesini anlatırken havada dönüp durduğumuzu hatırlıyorum.
“Ona, ‘Beni ikna etmene gerek yok. Sen Jurgen Klopp'sun, burası Liverpool, büyük bir kulüp. Buradaysam elbette ilgim var. Ama başka seçeneklerim, onlar da iyi olan başka projelerim var’ dedim. ‘Hangi kararı verirsem vereyim, iyi bir karar olacak çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarıyla görüşüyoruz’ dedim.
“Komik bir hikâye. Ama sonunda PSG'ye gitmeye karar verdim çünkü Paris'te doğup büyümüş biri olarak benim için doğup büyüdüğüm şehirde bir yıldız olabileceğimi göstermekten daha güzel bir duygu yoktu.”
Mbappe, Messi ve Neymar birlikteliği PSG'de neden işe yaramadı?
Mbappe, PSG'de geçirdiği altı yılda 308 maçta 256 gol atarak kulübün tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu oldu. Bir dönem sekiz kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi ve Brezilyalı süper yıldız Neymar ile birlikte oynadı, ancak potansiyellerini daha somut bir sonuca dönüştüremediler.
Bu projenin neden başarısız olduğu sorulan Mulumbu, aynı soyunma odasında çok fazla büyük egonun bulunduğunun sık sık öne sürülmesi üzerine şunları söyledi: “Bence mesele oyun felsefesi. Luis Enrique takımda en iyi uyumu yakalıyor.
“Daha önce de söylediğim gibi, takım tek bir büyük oyuncudan ya da tek bir liderden ibaret değil. Diyebiliriz ki takım, [Achraf] Hakimi ve Nuno Mendes'in sahada çok ileride konumlandığı, [Khvicha] Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin de savunma yapabildiği bir yapıda. Bu yüzden birbirleri için çalışıyorlar. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Sizin de belirttiğiniz gibi, soyunma odasında artık ego yok. Böyle çalışmak da çok kolay.”
- Getty
2026-27 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yarış başladı
PSG, bu sezon üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğu için yeniden mücadele ediyor ve Barcelona karşısında şimdiden önemli bir galibiyet aldı. Madrid ise her zamanki gibi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun bir diğer ciddi adayı.
Mbappe, futbolun en ikonik kupasını kazanmak için can atacak. Bu da Liverpool veya Anfield dışındaki Premier League maceraları hakkındaki konuşmaların şimdilik ertelenip ancak yıllar sonra yeniden gündeme gelmesini sağlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun