Mbappe, ergenlik çağında Monaco'da adından söz ettiren bir yıldız adayıyken Liverpool ve Klopp ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler hakkında The Athletic'e şunları söyledi: “Evet, Liverpool'a transfer olmaya yakındım. Annem Jurgen Klopp'un büyük bir hayranıydı ve benim için tercih ettiği yer Liverpool'du. Oraya gitmemi istiyordu.

“Onu dinlemedim çünkü kendi şehrim Paris'te oynamak istiyordum. Birisi olmadan önce ülkemi terk etmek istemiyordum. Ama evet, annem sürekli ‘Liverpool'a gideceksin, Anfield'da oynayacaksın, bu senin için inanılmaz olacak’ diyordu. Ben de ‘Tamam!’ diyordum.

“Görüşmelerin ilk aşaması [için] oraya gitti. Şehri ve stadyumu gördü, insanlarla tanıştı. ‘Harika bir kulüp, herkes çok nazik, aile gibi bir kulüp ve büyük bir kulüp’ dedi. Anfield'a gidince oraya âşık oldu. Beni o stadyumda hayal etmek istediği için atmosferi hissetmek üzere birkaç maçı tek başına izledi.

“Sürekli konuşuyorduk. ‘Ne düşünüyorsun anne?’ diye soruyordum. O da ‘Bence Liverpool'a gitmelisin’ diyordu. Ben de ‘Tamam, tamam, tamam!’ diyordum çünkü Jurgen Klopp harika bir teknik direktördü. Onunla tanıştım ve aramızda harika bir ilişki vardı. Ona büyük saygı duyuyordum.”

Mbappe, Liverpool'un o dönemki teknik direktörüyle havada yaptığı görüşmeye ilişkin de şunları söyledi: “Uçakta olduğumuzu ve o bana projesini anlatırken havada dönüp durduğumuzu hatırlıyorum.

“Ona, ‘Beni ikna etmene gerek yok. Sen Jurgen Klopp'sun, burası Liverpool, büyük bir kulüp. Buradaysam elbette ilgim var. Ama başka seçeneklerim, onlar da iyi olan başka projelerim var’ dedim. ‘Hangi kararı verirsem vereyim, iyi bir karar olacak çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarıyla görüşüyoruz’ dedim.

“Komik bir hikâye. Ama sonunda PSG'ye gitmeye karar verdim çünkü Paris'te doğup büyümüş biri olarak benim için doğup büyüdüğüm şehirde bir yıldız olabileceğimi göstermekten daha güzel bir duygu yoktu.”