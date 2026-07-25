The Athletic’e göre, Arsenal, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın İspanya’nın başkentinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varamaması durumunda, Real Madrid’in kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için çarpıcı bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Bu oyuncu, Los Blancos’ta geçirdiği sekiz sezon boyunca dünya futbolunun en korkulan forvetlerinden biri haline gelmişti, Ancak mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmesiyle geleceği belirsizliğe gömülürken, son dönemdeki Premier Lig başarılarından güç alan Gunners, Avrupa futbolunun zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırmak için yıldız transferler peşinde.

İlgi henüz erken bir aşamada olsa da, bu fikrin Kuzey Londra kulübünün her kademesinde onay gördüğü bildiriliyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir görüşme yapılmadı, ancak Real Madrid, gelecek yaz bu değerli oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskine girmek yerine onu satmaya karar verirse, Arsenal harekete geçmeye hazır durumda.



