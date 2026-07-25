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Real Madrid'in forveti Vinicius Jr.'ın sözleşme sorunu uzadıkça Arsenal, bu oyuncu için bir teklifte bulunmayı değerlendiriyor
Arsenal, sansasyonel bir transferi hedefliyor
The Athletic’e göre, Arsenal, 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın İspanya’nın başkentinde yeni bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varamaması durumunda, Real Madrid’in kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için çarpıcı bir hamle yapmayı değerlendiriyor. Bu oyuncu, Los Blancos’ta geçirdiği sekiz sezon boyunca dünya futbolunun en korkulan forvetlerinden biri haline gelmişti, Ancak mevcut sözleşmesinin son 12 ayına girmesiyle geleceği belirsizliğe gömülürken, son dönemdeki Premier Lig başarılarından güç alan Gunners, Avrupa futbolunun zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırmak için yıldız transferler peşinde.
İlgi henüz erken bir aşamada olsa da, bu fikrin Kuzey Londra kulübünün her kademesinde onay gördüğü bildiriliyor. Henüz kulüpler arasında resmi bir görüşme yapılmadı, ancak Real Madrid, gelecek yaz bu değerli oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskine girmek yerine onu satmaya karar verirse, Arsenal harekete geçmeye hazır durumda.
- Getty Images Sport
Madrid’de sözleşme görüşmelerinde çıkmaza girildi
Madrid’de geçirdiği sekiz sezonun ardından sözleşmesinin son 12 ayına giren Vinicius, hâlâ bir çözüme ulaşılamayan sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Bu çıkmaz, Real Madrid’i zor bir duruma sokuyor; kulüp, özellikle gelecek sezon ödenmesi gereken yüklü bir sadakat priminin de olması nedeniyle, değerli forvetini bedelsiz transfer yoluyla kaybetme riskini göze almak istemiyor. OK Diario’ya göre, anlaşmazlığın merkezinde Brezilyalı oyuncunun yıllık 20 milyon avro net maaş talebi yer alıyor; Los Blancos ise sıkı maaş yapısını korumak için bu rakamı teklif etmekte tereddüt ediyor.
Real Madrid son dönemde kupa hasreti çekse de, Vinicius 2018’de Flamengo’dan transfer olduğundan bu yana öne çıkan bir performans sergilemeye devam etti. Forvet, Los Blancos’un La Liga’da Barcelona’nın sekiz puan gerisinde ikinci sırada bitirdiği ve üst üste ikinci sezon kupa kazanamadığı 2025-26 sezonunda tüm turnuvalarda toplam 22 gol attı. Bu yaz, etkileyici formunu uluslararası sahneye de taşıyan Vinicius, Brezilya milli takımında oynadığı beş maçta dört gol attı; ancak Carlo Ancelotti’nin takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Norveç’e elendi.
Premier Lig’deki başarının üzerine inşa etmek
Arsenal'in Vinicius Jr'a olan ilgisi, kulübün son dönemdeki başarılarını daha da ileriye taşımaya çalıştığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Nihayet Premier Lig şampiyonluğunu kazanan Arteta, takımının yerinde saymamasını sağlamak istiyor. Real Madrid formasıyla toplam 375 maça çıkıp 128 gol ve 100 asist kaydeden Vinicius gibi kaliteli bir oyuncunun takıma katılması, Gunners'a dünyadaki çok az kulübün sahip olabileceği bir üstünlük sağlayacaktır. Yüksek baskı altındaki maçlarda ve Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesi, tam da Arsenal yönetiminin aradığı özelliklerdir.
Vinicius, Bernabeu’da geçirdiği süre boyunca Real Madrid ile kıskanılacak bir kupa koleksiyonu oluşturdu. Etkileyici başarıları arasında üç La Liga şampiyonluğu, iki Şampiyonlar Ligi kupası ve bir Copa del Rey zaferi ile sayısız diğer ulusal ve uluslararası başarı yer alıyor.
- Getty Images Sport
Londra’da oyunun kurallarını değiştirebilecek bir gelişme
Bu transfer gerçekleşirse, Vinicius Jr, Emirates’te giderek büyüyen Brezilyalı oyuncu grubuna katılacak ve muhtemelen Gabriel Magalhaes ve Gabriel Martinelli gibi isimlerle bir araya gelecektir. Onun kalibresinde bir yıldız oyuncunun transferi, bu transfer döneminde henüz büyük isimleri kadrosuna katamayan Arsenal için çok önemli bir mesaj olacaktır. Bu durum, rakipleriyle keskin bir tezat oluşturuyor: Manchester United, Youri Tielemans ve Andrey Santos'u kadrosuna kattı; Manchester City, Elliot Anderson'ı transfer etti; Tottenham, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes'i kadrosuna dahil etti; Chelsea ise Morgan Rogers'ı kadrosuna kattı.
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