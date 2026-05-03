Vinicius Jr Real Madrid 2026
Real Madrid'in Espanyol maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr, Los Blancos'u hayatta tuttu – şimdilik! Brezilyalı oyuncunun muhteşem iki golü, Barcelona'nın kaçınılmaz La Liga şampiyonluk kutlamalarını erteledi

Vinicius Junior
Espanyol - Real Madrid
Vinicius Jr. iki gol attı, Jude Bellingham muhteşem bir asist yaptı ve Real Madrid Pazar akşamı Espanyol'u 2-0'lık net bir skorla mağlup etti. Madrid, Kylian Mbappé'nin yokluğunda da işini halletti ve Álvaro Arbeloa bu performanstan memnun kalmış olsa da, bu galibiyetin Barcelona'nın lig şampiyonluğuna doğru kaçınılmaz yürüyüşünü sadece geciktirdiğinin farkında.

Maçın başlarında karşılıklı atakların yaşandığı bir mücadele vardı. Espanyol, 2026 yılında henüz bir maç kazanamamıştı ve bu seriyi sonlandırmak niyetindeymiş gibi oynadı. İki kez tehlikeli pozisyonlar yarattılar, ancak hiçbirinde golü bulamadılar. Madrid ise buna karşılık verdi. Gece boyunca tehlikeli olan Vinicius Jr., Trent Alexander-Arnold’un düzgün paslaşmalarının ardından topu direğe çarptırdı. Bunun dışında, gol fırsatlarının oldukça az olduğu, oldukça sıkıcı bir ilk yarıydı.

Ancak Los Blancos, devre arasından biraz daha kararlı çıktı. Vinicius, 10. dakikada beklediği anı yakaladı. Brezilyalı oyuncu sağ ayağına çekip iki savunmacıyı kaydırdı ve yakın direğin yanından topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. İkinci gol daha da güzeldi. Bellingham, Vinicius'a topu topukla indirdi ve Vinicius da topu üst köşeye gönderdi.

Madrid'in başka fırsatları da vardı. Yedek kulübesinden oyuna girip büyük etki yaratan Gonzalo Garcia, şutunu dışarı attı. Vinicius bir iki kez gole çok yaklaştı. Bellingham'ın şutu ise kaleci tarafından kurtarıldı. Skor aslında 4 ya da 5 olmalıydı. Ancak Madrid iki golle yetindi. Galibiyet elbette rahatlatıcı, ancak artık El Clasico'da şampiyonluğu kaybedebilirler. Daha kötü bir kader hayal etmek zor.

GOAL, RCDE Stadyumu'ndaki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Andriy Lunin (6/10):

    Birkaç kurtarış yaptı, ancak bunun dışında yedek kaleci için sakin bir akşamdı.

    Trent Alexander-Arnold (5/10):

    Birkaç fırsat yarattı, topu oyunda tuttu, ancak bir dizi kötü faul nedeniyle kırmızı kart görmemesi büyük şans oldu.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Biraz telaşlıydı. Birkaç kafa vuruşunu yanlış değerlendirdi, ancak iyi toparlandı.

    Dean Huijsen (6/10):

    Maçın başında birkaç kez geçildi, ancak daha sonra oyuna iyi uyum sağladı. Gelecek hafta Barça karşısında formda olması gerekecek.

    Ferland Mendy (N/A):

    Sadece 14 dakika oynayabildi, sonra bir sakatlık daha nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Onun için zor bir durum.

    Orta saha

    Federico Valverde (7/10):

    Saha içinde çok fazla mesafe kat etti ve yaklaşık altı farklı pozisyonda oynadı. 90 dakika boyunca müthiş bir çaba gösterdi.

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Orta sahanın gerisinde düzeni sağladı. Sahadaki diğer herkesten daha fazla defansif katkı sağladı.

    Thiago Pitarch (6/10):

    Zorlu bir 50 dakika geçirdi. Rakip oyuncular tarafından ezildi ve fiziksel olarak geride kaldı.

    Jude Bellingham (8/10):

    Daha serbest bir rolde başarılı oldu. İleriye çıktı, geriye çekildi, birçok fırsat yarattı. Muhteşem bir asist yaptı.

    Saldırı

    Brahim Diaz (6/10):

    Aslında sadece bir seyirci gibiydi. Ara sıra güzel anlar yaşadı ama hücumda büyük bir etki yaratamadı.

    Vinicius Jr (8/10):

    Mükemmel bir çift gol attı, tüm akşam rakibe sorunlar çıkardı ve ikinci sarı kartı görmeden akıllıca oyundan alındı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Fran Garcia (7/10):

    Sol kanattan sürekli koşu yaptı. Defansif görevini iyi yerine getirdi ve hücumda da katkı sağladı. Her iki yönde de etkileyiciydi.

    Franco Mastantuono (5/10):

    40 dakika içinde çok fazla şey yapmaya çalıştı. Bir kez kaleciyi zorladı, ancak bunun dışında gecenin çoğunu biraz abartılı oynayarak geçirdi.

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Vini'nin ilk golüne asist yaptı. O sahadayken Madrid çok daha iyiydi.

    Eduardo Camavinga (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Cesar Palacios (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    İyi bir performans sergiledi, ancak çok geç kalmıştı. Zaten bu işi alması neredeyse imkansız.

