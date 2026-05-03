Real Madrid'in Espanyol maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Vinicius Jr, Los Blancos'u hayatta tuttu – şimdilik! Brezilyalı oyuncunun muhteşem iki golü, Barcelona'nın kaçınılmaz La Liga şampiyonluk kutlamalarını erteledi

Maçın başlarında karşılıklı atakların yaşandığı bir mücadele vardı. Espanyol, 2026 yılında henüz bir maç kazanamamıştı ve bu seriyi sonlandırmak niyetindeymiş gibi oynadı. İki kez tehlikeli pozisyonlar yarattılar, ancak hiçbirinde golü bulamadılar. Madrid ise buna karşılık verdi. Gece boyunca tehlikeli olan Vinicius Jr., Trent Alexander-Arnold’un düzgün paslaşmalarının ardından topu direğe çarptırdı. Bunun dışında, gol fırsatlarının oldukça az olduğu, oldukça sıkıcı bir ilk yarıydı.

Ancak Los Blancos, devre arasından biraz daha kararlı çıktı. Vinicius, 10. dakikada beklediği anı yakaladı. Brezilyalı oyuncu sağ ayağına çekip iki savunmacıyı kaydırdı ve yakın direğin yanından topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi. İkinci gol daha da güzeldi. Bellingham, Vinicius'a topu topukla indirdi ve Vinicius da topu üst köşeye gönderdi.

Madrid'in başka fırsatları da vardı. Yedek kulübesinden oyuna girip büyük etki yaratan Gonzalo Garcia, şutunu dışarı attı. Vinicius bir iki kez gole çok yaklaştı. Bellingham'ın şutu ise kaleci tarafından kurtarıldı. Skor aslında 4 ya da 5 olmalıydı. Ancak Madrid iki golle yetindi. Galibiyet elbette rahatlatıcı, ancak artık El Clasico'da şampiyonluğu kaybedebilirler. Daha kötü bir kader hayal etmek zor.

