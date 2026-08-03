Real Madrid'in eski yıldızı Rafa Alkorta, SER radyosundaki "El Larguero" programına konuk olarak katılıp Merengueler'in transfer pazarını değerlendirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, kulübün gerçekleştirdiği transferlerden tam anlamıyla memnun olduğunu belirten Alkorta'nın açıklamalarını yayımladı. Alkorta, geçen sezon yaşananlarla kıyaslandığında takımın bir değişikliğe acil şekilde ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Alkorta, "Bana göre transferler isabetliydi. Takımın yeniden inşa edilmesi şarttı ve başka bir seçenek yoktu" dedi.

Sözlerine şunları ekledi: "Bana göre Marc Cucurella transferi kesinlikle en iyisi, tüm anlaşmalar arasında en iyisi. Diğerlerine gelince, örneğin Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries ve belki Yan Diomande da."

Alkorta, "Geçen sezon hata yaptılar demiyorum, çünkü transfer ettikleri oyuncular yüksek seviyedeydi. Ancak fazladan bir şeye, özellikle de tecrübe açısından ihtiyaçları olduğunun farkına vardılar" diye belirtti.

Alkorta sözlerine şöyle devam etti: "Konaté çok yüksek bir seviyeye sahip ve eğer Diomande de gelirse harika olur. Rodri de gelirse yine harika olur. Ama mesele şu ki, bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor ve Real Madrid'den ayrılmak kolay bir şey değil, çünkü herkes bunun büyük bir kulüp olduğunu biliyor. Ne olacağını göreceğiz, ama ayrılmak zorunda kalacak oyuncular olacak, başka seçenekleri yok."

Ayrıca yeni transferlerin niteliğini de övdü ve bunların, kulübün geçen sezon Dean Huijsen ve Álvaro Carreras gibi genç yetenekleri transfer ettiği dönemin aksine, katkıyı anında sunacağını değerlendirdi.