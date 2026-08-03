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Real Madrid'in eski yıldızından açıklama: Diomande, Vinicius'un takımda kalmasını tehdit ediyor; Mbappe ise sorunun kaynağı

Transfers
La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
K. Mbappe
Y. Diomande
R. Alkorta
İspanya

Real Madrid'in eski yıldızı Rafa Alkorta, SER radyosundaki "El Larguero" programına konuk olarak katılıp Merengueler'in transfer pazarını değerlendirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, kulübün gerçekleştirdiği transferlerden tam anlamıyla memnun olduğunu belirten Alkorta'nın açıklamalarını yayımladı. Alkorta, geçen sezon yaşananlarla kıyaslandığında takımın bir değişikliğe acil şekilde ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Alkorta, "Bana göre transferler isabetliydi. Takımın yeniden inşa edilmesi şarttı ve başka bir seçenek yoktu" dedi.

Sözlerine şunları ekledi: "Bana göre Marc Cucurella transferi kesinlikle en iyisi, tüm anlaşmalar arasında en iyisi. Diğerlerine gelince, örneğin Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries ve belki Yan Diomande da."

Alkorta, "Geçen sezon hata yaptılar demiyorum, çünkü transfer ettikleri oyuncular yüksek seviyedeydi. Ancak fazladan bir şeye, özellikle de tecrübe açısından ihtiyaçları olduğunun farkına vardılar" diye belirtti.

Alkorta sözlerine şöyle devam etti: "Konaté çok yüksek bir seviyeye sahip ve eğer Diomande de gelirse harika olur. Rodri de gelirse yine harika olur. Ama mesele şu ki, bazı oyuncuların ayrılması gerekiyor ve Real Madrid'den ayrılmak kolay bir şey değil, çünkü herkes bunun büyük bir kulüp olduğunu biliyor. Ne olacağını göreceğiz, ama ayrılmak zorunda kalacak oyuncular olacak, başka seçenekleri yok."

Ayrıca yeni transferlerin niteliğini de övdü ve bunların, kulübün geçen sezon Dean Huijsen ve Álvaro Carreras gibi genç yetenekleri transfer ettiği dönemin aksine, katkıyı anında sunacağını değerlendirdi.

  • Vinícius JúniorGetty Images

    Vinicius oyalamaya devam ediyor: Yönetimin bir "hata" yapmasından korkuyorum

    Sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan ve uzatma isteyen, ancak Real Madrid ile yürütülen görüşmelerin şu ana kadar bir anlaşmaya varmadığı ve bu nedenle bu yaz ayrılığının olası bir ihtimal olarak durduğu Vinicius Junior konusuna da değindi.

    Alkorta şunları söyledi: "Bu karmaşık bir durum, çünkü Vinicius oyalamaya devam ediyor ve bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum."

    Şöyle açıkladı: "Kesinlikle, eğer Diomande gelirse, Vinicius'un ayrılma ihtimali var. Hata olarak göreceğim şey, sözleşmesini tamamlamasına izin verip sonra bedavaya gitmesi olur."

    Şunları ekledi: "Real Madrid bir sorunla karşı karşıya, çünkü Vinicius çapında bir yıldızla pazarlık ettiğinizde, görüşmeler zor oluyor ve çok uzun zaman alıyor. İp kopabilir. Ve koparsa, bu bir felaket olmaz, çünkü Vinicius kulübün bir süre önce ona yaptığı yatırımın değerini geri kazandığı bir oyuncu. Diomande gelirse, bu onun için çok güçlü bir mesaj olacak."

    Alkorta, Vinicius'un sorununun başlangıcının Kylian Mbappe'nin iki yıl önce Real Madrid'e gelmesiyle olduğunu düşünüyor; öyle ki takımın bir numaralı yıldızı haline geldi ve Brezilyalı'dan çok daha yüksek bir maaş alıyor.

    Bu konuda şunları söyledi: "Benim zamanımda, takım arkadaşlarımın ne kadar kazandığını asla bilmezdim, bu beni ilgilendirmezdi, hatta sormaya bile itmezdi. Şimdi ise durum tamamen farklı hale geldi. Oyuncuların çevresinde aşırı bencilce davranan ve onlara uygun tavsiyeleri vermeyen kişiler var. Genç oyuncuların bazı kararları alırken daha güçlü bir kişiliğe sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum."

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