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Real Madrid'in Endülüs'teki başarısızlığı: Küheylanın tökezlemesi mi, yoksa düşüşün başlangıcı mı?

FEATURES
Real Betis - Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
La Liga
Real Madrid - Inter
Inter
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
Elche - Real Madrid
Elche
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
İspanya
İtalya

Yeni doğan projenin önündeki dönüm noktası

Real Madrid'in Real Betis karşısında aldığı yenilgi, yalnızca lig yarışında kaybedilen üç puan değildi; aynı zamanda José Mourinho'nun ikinci döneminde yürüttüğü projenin kişiliğine yönelik ilk gerçek sınavdı.

İlk üç maçından da tam puanla ayrıldığı mükemmel bir başlangıcın ardından, Endülüs'te 1-0'lık skorla düşüş geldi. Real Madrid'in uzun süre kontrolü elinde tuttuğu ve fırsatlar yakaladığı maçta takım son dokunuşu bulmakta zorlandı; öyle ki Kylian Mbappé uzatma dakikalarında bir penaltıyı kaçırdı, Betis'in tek golünü ise 81. dakikada Troy Parrott kaydetti.

Sorun aslında bir maçı kaybetmekte değil, daha çok Real Madrid'in bu ilk düşüşle nasıl başa çıkacağında yatıyor.

Nitekim Mourinho da takımının iyi bir maç ortaya koyduğunu düşündü; ancak futbol, topa sahip olmaya ve fırsatlara puan vermiyor. Bu da önümüzdeki maçları Betis sonucunun kendisinden çok daha önemli kılıyor.

  • Kötü zamanlama

    Mourinho'nun nefes almak için uzun bir fırsatı olmayacak; zira sadece birkaç gün sonra Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğunun açılışında 8 Eylül Salı günü Inter Milan'ı ağırlayacak. Ardından 12 Eylül'de ligde Rayo Vallecano ile karşılaşacak, 15'inde Elche'ye konuk olacak ve 20 Eylül'de başkent derbisinde Atletico Madrid ile karşılaşmak üzere Metropolitano Stadı'na gidecek.

    Dolayısıyla Betis karşısındaki bu düşüş neredeyse mümkün olan en kötü zamanda geldi; çünkü Inter maçı sıradan bir Avrupa karşılaşması değil, kıtanın devlerinden biri karşısında verilecek bir sınav ve özellikle Mourinho için, 2010 yılında İtalyan takımını Şampiyonlar Ligi zaferine taşımasının ardından son derece özel bir anlam taşıyan bir fırsat.

    Ayrıca bir sonraki dönemin fikstürü, Real Madrid'i 12 gün içinde biri Şampiyonlar Ligi maçı ve biri Madrid derbisi olmak üzere 4 maçla karşı karşıya bırakıyor.

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  • Orta saha krizi

    Daha da zoru, Mourinho'nun Inter maçına orta sahada gerçek bir kriz yaşayarak çıkacak olması.

     Arda Güler, Eduardo Camavinga ve Bernardo Silva, geçen sezondan ertelenen cezaları nedeniyle forma giyemeyecek; Aurélien Tchouaméni ise hâlâ sakatlığından muzdarip ve sezona henüz başlamadı.

    Bizzat Mourinho'ya göre Fede Valverde, ilk takımın hazır durumdaki neredeyse tek asli orta saha oyuncusu haline geldi. Bu durum, onu oyun tarzını değiştirmeye ya da oyuncuları alışılmadık mevkilerde kullanmaya itebilir.

    Önerilen çözümlerin başında Jude Bellingham geliyor. Ancak Mourinho, golcü yetenekleri nedeniyle onu forvetin arkasında ve ceza sahasına yakın konumda kullanmayı tercih ediyor.

    İngiliz oyuncu, orta sahaya geri dönmek için mantıklı bir seçenek olabilir; bu durumda Brahim Díaz'ın oyun kurucu mevkisinde sahaya sürülmesi ve 4-2-3-1 sisteminin korunması mümkün.

    Seçenekler arasında Trent Alexander-Arnold da öne çıkıyor; zira Mourinho onu daha önce derinlemesine hareket serbestliği tanıyan rollerde kullanmıştı. Teknik direktör, orta sahada Trent, Valverde ve Bellingham ile birlikte 4-3-3 sistemine de başvurabilir.

  • Tarih Mourinho'ya bir umut ışığı veriyor

    Tarihe dönüldüğünde, Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk döneminde aldığı ilk yenilgi, 29 Kasım 2010'da Camp Nou'da Barcelona karşısında 5-0'lık son derece ağır bir mağlubiyet oldu.

    O dönemde bu felaket niteliğindeki düşüşü, proje için bir krizin başlangıcı olarak görmek kolaydı; ancak ardından yaşananlar tam tersi oldu.

    Sonraki beş maçta Real Madrid üst üste beş galibiyet elde etti: Valencia'yı 2-0 yendi, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Auxerre'i 4-0 ezdi, Real Zaragoza'yı 3-1 mağlup etti, daha sonra Sevilla'yı 1-0 devirdi ve seriyi Kral Kupası'nda Levante'yi 8-0 ezerek noktaladı; bu maçta Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo ikişer hat-trick yaptı.

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  • Gerçek bir uyarı

    Sonuç olarak, tek bir mağlubiyetin ardından Mourinho'nun yeni projesini yargı giyotininin önüne koymak belki de haksızlık olur; bu mağlubiyet Real Betis karşısında acı verici olsa ve fazla sükûnete izin vermeyen bir zamanlamada gelse bile.

    Real Madrid, projesini Endülüs'te kaybetmedi ve kusursuz geçen ilk haftalar bir gecede hayale dönüşmedi; ancak takım, yolun başlangıçta göründüğü gibi zaferlerle döşenmiş olmayacağına dair ilk gerçek uyarısını aldı.

  • Dönüm noktası

    Real Madrid'in yeni kimliği tam da bu durumda ortaya çıkacak; çünkü büyük projeler yalnızca her şey plana uygun gittiğinde elde edilen galibiyet sayısıyla ölçülmez, aynı zamanda koşullar zorlaştığında ayağa kalkabilme yetisiyle de ölçülür.

    Peki Mourinho, Betis yenilgisini bir derse dönüştürebilecek mi? Takımın dengesini bozmadan eksiklikleri telafi etmeyi başarabilecek mi? Mbappe, Vinicius ve diğer yıldızlar cevap verme sorumluluğunu üstlenebilecek mi?.. Yanıt bekleyen sorular.

  • Gerçek sınavın başlangıcı

    Sonuç olarak, Kraliyet takımı önündeki zorlu maç serisinden galibiyetle çıkarsa, Endülüs gecesi bir krizin başlangıcı olmaktan çıkıp uzun bir sezonun geçici bir bölümüne dönüşebilir; hatta belki de herkes bu geceye daha sonra takımın kişilik gücünü kanıtladığı an olarak bakar.

     Ancak hatalar tekrarlanır, rakipler karşısındaki sıkıntı sürer ve proje ilk gerçek baskı altında kırılganlığını gösterirse, o zaman Betis mağlubiyeti sıradan bir tökezlemeden fazlası olur; yeni yapının henüz tamamlanmadığının ve Mourinho isminin tek başına Santiago Bernabeu'ya heybeti geri getirmeye yetmediğinin ilk işareti haline gelir.

    Sonuç olarak, Endülüs'te yaşananların bir atın tökezlemesi mi yoksa düşüşün başlangıcı mı olduğunu şu an kimse bilemez; ancak bir şey artık kesin: Mourinho projesinin gerçek sınavı Betis maçının bitiş düdüğünden önce değil, sonra başladı.

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