Real Madrid'in Real Betis karşısında aldığı yenilgi, yalnızca lig yarışında kaybedilen üç puan değildi; aynı zamanda José Mourinho'nun ikinci döneminde yürüttüğü projenin kişiliğine yönelik ilk gerçek sınavdı.

İlk üç maçından da tam puanla ayrıldığı mükemmel bir başlangıcın ardından, Endülüs'te 1-0'lık skorla düşüş geldi. Real Madrid'in uzun süre kontrolü elinde tuttuğu ve fırsatlar yakaladığı maçta takım son dokunuşu bulmakta zorlandı; öyle ki Kylian Mbappé uzatma dakikalarında bir penaltıyı kaçırdı, Betis'in tek golünü ise 81. dakikada Troy Parrott kaydetti.

Sorun aslında bir maçı kaybetmekte değil, daha çok Real Madrid'in bu ilk düşüşle nasıl başa çıkacağında yatıyor.

Nitekim Mourinho da takımının iyi bir maç ortaya koyduğunu düşündü; ancak futbol, topa sahip olmaya ve fırsatlara puan vermiyor. Bu da önümüzdeki maçları Betis sonucunun kendisinden çok daha önemli kılıyor.