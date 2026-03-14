Real Madrid'in Elche maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Dean Huijsen her şeyi yaptı! Defans oyuncusu her iki alanda da parladı; Federico Valverde ve Arda Güler muhteşem goller attı; Álvaro Arbeloa'nın takımı Barcelona'nın hemen arkasında kalmaya devam ediyor

Beklendiği gibi, Madrid, savunma hattında kalmayı tercih eden inatçı bir Elche takımıyla karşılaştı. Los Blancos, ilk yarıda rakibine bolca top hakimiyeti tanıdı; teknik direktör Álvaro Arbeloa ise kontrataklarla daha fazla boşluk yaratmayı umuyordu.

Brahim Diaz, ceza sahası kenarında düşürüldükten sonra penaltı talebinde bulundu ancak hakem talebi reddetti. Bu an, İspanya'nın başkentinde sönük geçme riski taşıyan maçta heyecan yarattı.

Ta ki Antonio Rudiger işi kendi eline alana kadar. İlk yarı bitimine birkaç dakika kala, Madrid'in kullandığı serbest vuruş kalabalık ceza sahasına geri sekti. Top Alman savunmacının önüne düştü ve o da güzel bir vole vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Madrid bununla yetinmedi. Elche, beraberliği yakalamak için ileriye çıkarken, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı hat-trick yapan Federico Valverde, üst köşeye bir başka güzel vuruşla takımını devre arasına çok rahat bir konumda soktu.

İkinci yarıya girilmesinden birkaç saniye sonra skor 3-0 olmalıydı. Diaz bir kez daha rakip savunmaya sorunlar çıkardı ve boşta kalan topu kovaladı, rakibini ekarte etti ve kaleye doğru koştu. Ancak Madridli oyuncu, onu desteklemek için sahanın bir ucundan diğer ucuna koşan Vinicius Junior'un hayal kırıklığına uğramasına neden olacak şekilde şutunu üstten dışarı attı.

Dean Huijsen sonunda üçüncü golü atarak maçı tamamen bitirdi. Sabit vuruş için ceza sahasına giren eski Bournemouth oyuncusu, son üçte bir alanda kaldı ve Daniel Yanez'in güzel ortasını tamamlayarak üç puanı garantiledi.

Arda Güler, maçın bitimine saniyeler kala kalecinin pozisyonunu boştu olduğunu fark edip kendi yarı sahasından gol atarak Madrid için harika bir geceyi taçlandırdı ve konuk takımın son dakikalarda attığı teselli golünün ardından oyuncuların hayal kırıklığını silip süpürdü.

