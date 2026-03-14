Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid stackGetty/GOAL

Çeviri:

Real Madrid'in Elche maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Dean Huijsen her şeyi yaptı! Defans oyuncusu her iki alanda da parladı; Federico Valverde ve Arda Güler muhteşem goller attı; Álvaro Arbeloa'nın takımı Barcelona'nın hemen arkasında kalmaya devam ediyor

Real Madrid, zor günler geçiren Elche'yi 4-1 mağlup ederek La Liga lideri Barcelona'ya yeniden baskı uyguladı. Los Blancos, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi ezici bir skorla mağlup etmesinin ardından bu galibiyetle ivme kazandı; Federico Valverde, İspanya'nın başkentinde yine gol atan isimler arasında yer aldı. Ancak maçın son dakikalarında kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle tüm dikkatleri üzerine çeken isim, oyuna sonradan giren Arda Güler oldu.

Beklendiği gibi, Madrid, savunma hattında kalmayı tercih eden inatçı bir Elche takımıyla karşılaştı. Los Blancos, ilk yarıda rakibine bolca top hakimiyeti tanıdı; teknik direktör Álvaro Arbeloa ise kontrataklarla daha fazla boşluk yaratmayı umuyordu.

Brahim Diaz, ceza sahası kenarında düşürüldükten sonra penaltı talebinde bulundu ancak hakem talebi reddetti. Bu an, İspanya'nın başkentinde sönük geçme riski taşıyan maçta heyecan yarattı.

Ta ki Antonio Rudiger işi kendi eline alana kadar. İlk yarı bitimine birkaç dakika kala, Madrid'in kullandığı serbest vuruş kalabalık ceza sahasına geri sekti. Top Alman savunmacının önüne düştü ve o da güzel bir vole vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 

Madrid bununla yetinmedi. Elche, beraberliği yakalamak için ileriye çıkarken, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye karşı hat-trick yapan Federico Valverde, üst köşeye bir başka güzel vuruşla takımını devre arasına çok rahat bir konumda soktu.

İkinci yarıya girilmesinden birkaç saniye sonra skor 3-0 olmalıydı. Diaz bir kez daha rakip savunmaya sorunlar çıkardı ve boşta kalan topu kovaladı, rakibini ekarte etti ve kaleye doğru koştu. Ancak Madridli oyuncu, onu desteklemek için sahanın bir ucundan diğer ucuna koşan Vinicius Junior'un hayal kırıklığına uğramasına neden olacak şekilde şutunu üstten dışarı attı.

Dean Huijsen sonunda üçüncü golü atarak maçı tamamen bitirdi. Sabit vuruş için ceza sahasına giren eski Bournemouth oyuncusu, son üçte bir alanda kaldı ve Daniel Yanez'in güzel ortasını tamamlayarak üç puanı garantiledi.

Arda Güler, maçın bitimine saniyeler kala kalecinin pozisyonunu boştu olduğunu fark edip kendi yarı sahasından gol atarak Madrid için harika bir geceyi taçlandırdı ve konuk takımın son dakikalarda attığı teselli golünün ardından oyuncuların hayal kırıklığını silip süpürdü.

GOAL, Santiago Bernabéu'daki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (6/10):

    Belçikalı kaleci için rahat geçen bir akşamda hiçbir zaman gerçek anlamda zorlanmadı.

    Dani Carvajal (5/10):

    Maçta pek varlık gösteremedi ve bitime 25 dakika kala dinlendirildi.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Karşısına çıkan tüm tehlikeleri bertaraf etti ve güzel vole vuruşuyla Madrid'i ilk yarıda öne geçirdi.

    Dean Huijsen (8/10):

    Defans hattını yönetti ve ikinci yarıda bir gol attı.

     Fran Garcia (6/10):

    Valverde'nin golünde topu geri kazandı ve Madrid savunmasının çoğu gibi hiçbir zaman gerçek bir baskı altında kalmadı. 

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Orta saha

    Federico Valverde (8/10):

    City maçında kaldığı yerden devam etti ve golünü daha iyi atamazdı. 

    Thiago Pitarch (5/10):

    Maçta kendini gösteremedi ve ikinci yarının başında oyundan alındı.

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Orta sahayı iyi temizleyerek asıl görevini yerine getirirken, bazı ileriye çıkma fırsatları da yakaladı.

    Eduardo Camavinga (5/10):

    Kendisine biraz yabancı olan geniş bir pozisyonda oynadı, bu da istediği kadar etkili olamamasına neden oldu.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-ELCHEAFP

    Saldırı

    Brahim Diaz (7/10):

    Sonuna kadar koştu, ancak son üçte birde aldığı bazı kötü kararlar onu biraz hayal kırıklığına uğrattı.

    Vinicius Junior (6/10):

    Doğru koşuları yaptı ama takım arkadaşlarının göze çarptığı bir gecede pas desteği bulamadı.

  • Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Arda Güler (8/10):

    Oyuna girdiğinde Madrid'in orta sahasına gerekli enerjiyi kattı ve kendi yarı sahasından attığı muhteşem golle iyi performansını taçlandırdı.

    Daniel Yanez (7/10):

    Etkileyici bir oyuna imza atarak bir asist yaptı.

    Gonzalo Garcia (5/10):

    Maça hiçbir zaman tam olarak giremedi.

    Diego Aguado (6/10):

    Savunmada 30 dakikalık iyi bir performans sergiledi.

    Cesar Palacios (6/10):

    Orta sahada canlı bir performans sergiledi.

    Manuel Angel (5/10):

    Maçın son dakikalarında talihsiz bir şekilde kendi kalesine gol attı.

    Alvaro Arbeloa (8/10):

    İlk yarıda maçı kazandıran golü attı, bu sayede akademi oyuncularını riske atmadan sahaya sürebildi ve bazı kilit oyuncularını dinlendirebildi.

Şampiyonlar Ligi
M.City crest
M.City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0