Real Madrid'in efsanesi Toni Kroos, Laureus Ödülleri'ni kazandıktan sonra emeklilik kararından geri adım attığına dair iddialara yanıt verdi

Takımın mevcut ihtiyaçları göz önüne alındığında geri dönüş yapmayı hiç düşündüğü sorulduğunda, 36 yaşındaki oyuncu hayatında çoktan yeni bir sayfa açtığını açıkladı.

Kroos şunları ekledi: "Hayır, pek sayılmaz. Hiç böyle bir düşüncem olmadı çünkü tam da istediğim gibi bıraktım. O sayfa kapandı; geri dönmeyi düşünsem bile, ki artık çok geç, her zaman daha iyi bir son olamazdı diye düşündüm. Sonrasında olacak her şey daha kötü olurdu.

"Şimdi hayatımda başka motivasyonlarım ve başka projelerim var. O bölüm benim için iyi bitti ve daha iyi yapılabilecek bir şey olduğu hissi olmadan mutlu bir şekilde ayrılabildim. Mutluydum, hepsi bu."