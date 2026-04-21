Real Madrid'in efsanesi Toni Kroos, Laureus Ödülleri'ni kazandıktan sonra emeklilik kararından geri adım attığına dair iddialara yanıt verdi
Icon dünya çapında takdir topluyor
Kroos, bir Dünya Kupası ve altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu içeren kariyerinin takdir edilmesi amacıyla 2026 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde İlham Ödülü'ne layık görüldü. 2024 yılında futbolu bırakan Alman efsane, Madrid'in mevcut kadrosunu dengelemeye yardımcı olmak üzere geri dönebileceğine dair sorularla hemen karşı karşıya kaldı. Ancak Kroos, bitmek bilmeyen söylentilere karşı açıkça rahatsızlık duyduğunu gösterdi ve sonunda eski kulübüyle ilgili daha fazla tartışmaya girmek istemediğini belirtti.
Kroos kapıyı kapattı
AS aracılığıyla etkinlikte gazetecilere konuşan Kroos, futbolculuk günlerinin artık kesin olarak geride kaldığı konusunda ısrarcı bir tavır sergiledi; ayrılışının zamanlamasının mükemmel olduğunu ve şu anda geri dönüş yapmaya çalışmanın sadece mirasını lekeleme riski taşıyacağını açıkladı. Sorular Bernabeu’daki mevcut duruma yöneldiğinde gözle görülür bir şekilde rahatsız olan Kroos, “Real Madrid ile ilgiliyse artık hiçbir soruya cevap vermeyeceğim” dedi.
Emeklilik konusunda pişmanlık yok
Takımın mevcut ihtiyaçları göz önüne alındığında geri dönüş yapmayı hiç düşündüğü sorulduğunda, 36 yaşındaki oyuncu hayatında çoktan yeni bir sayfa açtığını açıkladı.
Kroos şunları ekledi: "Hayır, pek sayılmaz. Hiç böyle bir düşüncem olmadı çünkü tam da istediğim gibi bıraktım. O sayfa kapandı; geri dönmeyi düşünsem bile, ki artık çok geç, her zaman daha iyi bir son olamazdı diye düşündüm. Sonrasında olacak her şey daha kötü olurdu.
"Şimdi hayatımda başka motivasyonlarım ve başka projelerim var. O bölüm benim için iyi bitti ve daha iyi yapılabilecek bir şey olduğu hissi olmadan mutlu bir şekilde ayrılabildim. Mutluydum, hepsi bu."
Önümüzde zorlu bir mücadele var
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde onları elemesinin ardından, Madrid artık tüm dikkatini La Liga'ya vermek zorunda. Ligde ikinci sırada yer alan Álvaro Arbeloa'nın takımı, sezonun bitmesine sadece yedi maç kala lider Barcelona'nın dokuz puan gerisinde bulunuyor. Los Blancos, sezonun son haftalarında zayıf da olsa şampiyonluk umutlarını canlı tutmak amacıyla Salı gecesi Alavés karşısında kazanması gereken bir maça çıkacak.