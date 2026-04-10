Real Madrid'in efsanesi Marcelo, Lionel Messi'yi Cristiano Ronaldo'nun önüne koyarak onu "en zorlu" rakibi olarak nitelendirdi
El Clásico'nun en büyük rakibi
Kendi neslinin en büyük iki oyuncusunu değerlendirmek için Marcelo kadar uygun bir isim pek yoktur. Brezilyalı sol bek, Real Madrid’de geçirdiği 15 yıl boyunca modern futbol tarihinin en ateşli rekabetinin tam ortasında yer aldı. 2009 ile 2018 yılları arasında Ronaldo ile aynı kanatta oynayıp kupa vitrinini paylaşsa da, ligdeki performansları genellikle El Clásico karşılaşmalarında Messi’yi durdurmaya çalışmanın kabusuyla şekilleniyordu.
RomarioTV ile yakın zamanda yaptığı röportajda Marcelo, parlak kariyeri boyunca kimin daha zorlu bir rakip olduğunu sorulduğunda tereddüt etmedi. 37 yaşındaki oyuncu, "Messi [karşılaşması daha zordu]" dedi. "Messi olağanüstüydü, sanki bugün bile onu arıyormuşum gibi, lanet olsun. Dostum, o gerçekten olağanüstü... Messi sahadaki tüm pozisyonları çok iyi anlıyor. Rakibin ne zaman topu alacağını biliyor. Nereye gideceğini, nereden çıkacağını falan önceden biliyor. Bence o olağanüstü bir oyuncu."
CR7 ile karmaşık bir geçmiş
Bu itiraf, Marcelo ile Ronaldo’nun Bernabeu’da kurdukları derin bağ göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. İkili, sol kanatta ölümcül bir ikili oluşturmuş ve birlikte dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Ancak aralarındaki ilişki pek de dostane bir şekilde başlamamıştı. 2008’de Brezilya ile Portekiz arasında oynanan bir hazırlık maçında, sahada yaşanan hararetli bir tartışmanın ardından ikili neredeyse yumruklaşacaktı. Brezilya'nın 6-2 kazandığı o maçta, Ronaldo sert bir müdahalenin ardından Marcelo'ya dirsek attı ve Brezilyalı oyuncu da tekmeyle karşılık verdi. Portekizli forvet, hakemler müdahale edemeden Marcelo'yu boynundan yakaladı. Bu ateşli başlangıca rağmen, ikili, birkaç ay sonra Ronaldo'nun İspanya'ya transfer olmasının ardından ayrılmaz bir ikili haline geldi.
İstatistik devlerini karşılaştırmak
Kariyerlerinin son dönemlerine girerken, bu iki efsanenin istatistikleri hâlâ akıllara durgunluk veriyor. Ronaldo, kısa süre önce 900 gol barajını aşarak kulüp ve milli takımda toplam 967 gole ulaştı ve gol krallığı unvanını elinde tutmaya devam ediyor. Messi ise Mart ayında Inter Miami formasıyla CONCACAF Şampiyonlar Kupası maçında kariyerinin 900. golünü atarak ona yetişti.
Ronaldo toplam gol sayısında önde olsa da, altta yatan istatistikler genellikle Inter Miami kaptanının lehine işliyor. Messi, Ronaldo'nun 111 dakikada bir gol ortalamasına kıyasla 104 dakikada bir gol ortalamasıyla üstünlük sağlıyor.
Dünya Kupası hayalleri ve finalin pişmanlıkları
Kişisel rekabetin ötesinde Marcelo, Real Madrid'de kazandığı 25 kupa arasında elinden kaçan tek kupaya da değindi. Beş Şampiyonlar Ligi ve altı La Liga şampiyonluğu kazanmış olsa da, Dünya Kupası onun için ulaşılmaz kaldı. Efsanevi savunma oyuncusu, şaşırtıcı bir itirafta bulunarak, Selecao ile uluslararası zafer için Avrupa kupalarını feda edeceğini açıkladı. Beş Şampiyonlar Ligi madalyasını Dünya Kupası şampiyonluk madalyasıyla takas edip etmeyeceği sorulduğunda Marcelo, "Bu soru çok çılgınca. Size dürüst olacağım. Evet, takas ederdim" dedi.
Marcelo uluslararası sahneden çekilirken, hem Messi hem de Ronaldo 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda son bir kez sahneye çıkmayı hedefliyor. Messi, 2022'de Katar'da nihayet kazandığı şampiyonluğu savunmayı umuyor.