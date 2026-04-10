Real Madrid'in efsanesi Marcelo, Lionel Messi'yi Cristiano Ronaldo'nun önüne koyarak onu "en zorlu" rakibi olarak nitelendirdi

Kendi neslinin en büyük iki oyuncusunu değerlendirmek için Marcelo kadar uygun bir isim pek yoktur. Brezilyalı sol bek, Real Madrid’de geçirdiği 15 yıl boyunca modern futbol tarihinin en ateşli rekabetinin tam ortasında yer aldı. 2009 ile 2018 yılları arasında Ronaldo ile aynı kanatta oynayıp kupa vitrinini paylaşsa da, ligdeki performansları genellikle El Clásico karşılaşmalarında Messi’yi durdurmaya çalışmanın kabusuyla şekilleniyordu.

RomarioTV ile yakın zamanda yaptığı röportajda Marcelo, parlak kariyeri boyunca kimin daha zorlu bir rakip olduğunu sorulduğunda tereddüt etmedi. 37 yaşındaki oyuncu, "Messi [karşılaşması daha zordu]" dedi. "Messi olağanüstüydü, sanki bugün bile onu arıyormuşum gibi, lanet olsun. Dostum, o gerçekten olağanüstü... Messi sahadaki tüm pozisyonları çok iyi anlıyor. Rakibin ne zaman topu alacağını biliyor. Nereye gideceğini, nereden çıkacağını falan önceden biliyor. Bence o olağanüstü bir oyuncu."