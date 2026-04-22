Real Madrid'in efsane ismi Sergio Ramos, Sevilla'nın satın alınmasına ilişkin son gelişmeleri aktarıyor
Devralma görüşmeleri hız kazanıyor
ESPN'e göre, tecrübeli savunma oyuncusu, Endülüs ekibinin çoğunluk hissedarı olmak amacıyla, Five Eleven Capital yatırım grubunun desteğiyle bir konsorsiyuma liderlik ediyor. 2025 yılının Aralık ayında Meksika ekibi Rayados de Monterrey'den ayrıldığından beri serbest oyuncu statüsünde olan 40 yaşındaki oyuncu, geçen yılın sonlarında başlayan süreçte önemli ilerlemeler kaydetti. Sevilla taraftarları, son sezonlarda küme düşme hattına yaklaşan takımı yeniden rayına oturtmak için yerel kahramanın yönetim kuruluna dönme ihtimalinden dolayı artan bir heyecan duyuyor.
Zaman çizelgesi açıklandı
Salı günü Seville'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan eski İspanya kaptanı, devam eden müzakerelerin sonuçlanmasının çok yakında olabileceğini ima etti. Onun bu iyimserliği, konsorsiyumun Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'ndaki yönetim değişikliğini sonuçlandırmak için gerekli olan ilk engellerin birçoğunu aştığını gösteriyor. Ramos, devralma sürecinin gidişatı hakkında sorulan bir soruya yanıt olarak gazetecilere, "Birkaç ay, hatta birkaç hafta içinde haberler çıkacağını düşünüyorum ve umarım bu haberler hepimizin beklediği haberler olur" dedi. "Her şey yolunda gidiyor."
Saha içindeki bir dönemin sonu
Bu devralma, Ramos için heyecan verici yeni bir sayfa açarken, aynı zamanda İspanyol futboluna geri dönme umudunu da sona erdirecek. La Liga kuralları, aktif bir futbolcunun aynı lig sisteminde mücadele eden bir kulüpte doğrudan hisse sahibi olmasını yasaklıyor. Bu durum, efsanevi stoperi yakın geleceği konusunda zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Satın alma işlemi başarılı olursa, Ramos profesyonel futboldan tamamen emekli olmak ya da kariyerine başka bir ülkede devam etmek zorunda kalabilir. Ramos, futboldan uzak kaldığı şu anki durumu hakkında "Harika hissediyorum" diye ekledi. "Şu anda ailemle çok zaman geçiriyorum ve bundan gerçekten keyif alıyorum."
Krizdeki bir kulübü kurtarmak
Bu teklif, kabus gibi bir sezon geçiren Sevilla için acil bir ihtiyaç olduğu bir dönemde geldi. Kulüp, ligde oynadığı 31 maçta sadece dokuz galibiyet alabildi ve geriye sadece yedi maç kalırken La Liga’da küme düşme hattına tehlikeli bir şekilde yaklaştı. Efsanevi isimlerin sürece dahil olması, birçok kişinin Ramon Sanchez-Pizjuan’daki mevcut istikrarsızlık dönemini sona erdirmenin tek yolu olarak gördüğü devralma teklifine daha da ağırlık kattı.