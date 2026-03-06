Real Madrid'in Celta Vigo maçındaki oyuncu puanları: Federico Valverde kurtarıcı rolünde! Trent Alexander-Arnold'un savunma hatasının ardından Uruguaylı oyuncu, formda olmayan Los Blancos'u kurtardı

Madrid maçın başlarında kontrolü elinde tuttu ve birçok gol fırsatı yarattı. Daha merkezi bir pozisyonda oynayan Vinicius Jr, iki kez gol fırsatı yakaladı, ancak birinde topu dışarı attı, diğerinde ise direkten döndü. Aurelien Tchouameni, iyi çalışılmış bir duran top pozisyonundan ceza sahasının üstünden uzak köşeye gönderdiği şutla skoru açtı.

Ancak Celta cevap verdi. Tecrübeli forvet Borja Iglesias, Williot Swedberg'in Trent Alexander-Arnold'u geride bırakarak yaptığı güzel çalışmanın ardından yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru eşitledi.

Madrid ikinci golü bulmakta zorlandı. İkinci yarıda topun hakimiyeti çoğunlukla onlardaydı ama net gol fırsatları yaratamadılar. Valverde şutu dışarı attı. Vinicius tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Los Blancos, maçın bitimine 20 dakika kala penaltı kazandığını düşündü, ancak VAR, genç Cesar Palacios'un Celta savunmacısına faul yaptığını belirledi. Celta, son dakikalarda oyuna giren tecrübeli Iago Asapas'ın Raul Asencio'yu geçip golü atacak gibi görünmesiyle galibiyete çok yaklaştı, ancak şutu direkten döndü.

Ancak sonunda Madrid galibiyet golünü buldu. 95. dakikada Valverde'nin şutu defansın müdahalesiyle yön değiştirerek üst köşeye gitti ve Real Madrid'e hak etmediği bir galibiyet kazandırdı.

GOAL, Estadio de Balaidos'taki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...