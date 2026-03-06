Goal.com
Canlı
Real Madrid Celta Vigo GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

Real Madrid'in Celta Vigo maçındaki oyuncu puanları: Federico Valverde kurtarıcı rolünde! Trent Alexander-Arnold'un savunma hatasının ardından Uruguaylı oyuncu, formda olmayan Los Blancos'u kurtardı

Federico Valverde'nin şanslı son dakika golü, Real Madrid'in Celta Vigo'yu 2-1 yenerek geçirdiği hayal kırıklığı yaratan performansı örtbas etti. Los Blancos ilk yarıda öne geçti, ancak kısa süre sonra beraberlik golünü yedi. Bir puanla yetinmek zorunda kalacak gibi görünüyorlardı, ancak Valverde'nin ikinci yarıda uzatma dakikalarında attığı, büyük ölçüde yön değiştiren gol, onlara deplasman galibiyetini getirdi.

Madrid maçın başlarında kontrolü elinde tuttu ve birçok gol fırsatı yarattı. Daha merkezi bir pozisyonda oynayan Vinicius Jr, iki kez gol fırsatı yakaladı, ancak birinde topu dışarı attı, diğerinde ise direkten döndü. Aurelien Tchouameni, iyi çalışılmış bir duran top pozisyonundan ceza sahasının üstünden uzak köşeye gönderdiği şutla skoru açtı. 

Ancak Celta cevap verdi. Tecrübeli forvet Borja Iglesias, Williot Swedberg'in Trent Alexander-Arnold'u geride bırakarak yaptığı güzel çalışmanın ardından yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru eşitledi. 

Madrid ikinci golü bulmakta zorlandı. İkinci yarıda topun hakimiyeti çoğunlukla onlardaydı ama net gol fırsatları yaratamadılar. Valverde şutu dışarı attı. Vinicius tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Los Blancos, maçın bitimine 20 dakika kala penaltı kazandığını düşündü, ancak VAR, genç Cesar Palacios'un Celta savunmacısına faul yaptığını belirledi. Celta, son dakikalarda oyuna giren tecrübeli Iago Asapas'ın Raul Asencio'yu geçip golü atacak gibi görünmesiyle galibiyete çok yaklaştı, ancak şutu direkten döndü. 

Ancak sonunda Madrid galibiyet golünü buldu. 95. dakikada Valverde'nin şutu defansın müdahalesiyle yön değiştirerek üst köşeye gitti ve Real Madrid'e hak etmediği bir galibiyet kazandırdı. 

GOAL, Estadio de Balaidos'taki Real Madrid oyuncularını değerlendiriyor...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Kaleci ve Savunma

    Thibaut Courtois (6/10):

    Fazla işi yoktu. Üç rutin kurtarış yaptı ve gol konusunda hiçbir şey yapamadı.

    Trent Alexander-Arnold (4/10):

    Şaşırtıcı bir savunma hatası Celta'ya beraberlik golünü getirdi. Topla da pek etkili değildi. Madrid formasıyla bir türlü ritmini bulamıyor. 

    Raul Asencio (5/10):

    Celta'nın golünde Iglesias'ı takip etmedi. Birkaç aptalca faul yaptı. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Savunmada pek endişelenecek bir şey yoktu, ancak topu ileriye taşımada pek etkili değildi. 

    Ferland Mendy (6/10):

    Vinicius'u iyi korudu. Maçın sonlarında hayati bir müdahale yaptı ve uzun bir aradan sonra onu tekrar sahada görmek güzeldi. 

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-CELTAAFP

    Orta saha

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Golünü çok iyi attı. Kısa süre sonra yine gole yaklaştı. Orta sahada gerçekten etkileyici bir performans sergiledi. 

    Federico Valverde (6/10):

    Koşmayı hiç bırakmadı ve topu çok fazla kontrol etti. Şutu büyük bir sapma alsa da, teknik olarak galibiyet golünün sahibi olarak tarihe geçecek. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Yerinde durmuyordu, ama çok da fazla bir şey sunmadı. Gerçek bir etki yaratan oyuncu olmaktan ziyade, sahada fazladan bir vücut gibiydi. 

  • Arda Guler Real Madrid 2025Getty

    Saldırı

    Vinicius Jr (7/10):

    Maçın ilk dakikalarında direğe çarpmak talihsizlikti. Her zaman canlıydı, rakibini defalarca geçti. Ancak hiçbir zaman öldürücü bir an yaratamadı.

    Arda Güler (6/10):

    Sahte dokuz numara olarak belki biraz yanlış kullanıldı. Özellikle ilk yarıda yeterince top görmedi. Karışık bir 65 dakikanın ardından oyundan alındı. 

    Brahim Diaz (6/10):

    Sağ kanatta sağlam bir performans gösterdi. Her zaman topa sahip oldu, iyi hareket etti ve ara sıra fırsatlar yarattı. 

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Yedekler ve Menajer

    Cesar Palacios (5/10):

    Canlıydı, ancak Madrid'in penaltı kazanması gereken bir pozisyonda faul yaptığı an unutulması gereken bir andı. 

    Gonzalo Garcia (N/A):

    Biraz geç oyuna girdi. 

    Manuel Angel (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Alvaro Arbeloa (6/10):

    Madrid'in uzun sakatlar listesi göz önüne alındığında, muhtemelen en güçlü kadrosunu sahaya sürdü. Takımı kötüydü ama bir şekilde galibiyetle kurtuldu.

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
M.City crest
M.City
MCI
Ligi Europa
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Lyon crest
Lyon
OL
0